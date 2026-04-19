La transformación de Charli XCX atraviesa música, cine y moda en una etapa de expansión

Canciones como Always Everywhere suman vulnerabilidad y euforia, elevando el perfil internacional de la cantante

Después de alcanzar la viralidad con su último disco, la cantante británica Charli XCX inicia una profunda transformación personal y artística. Motivada por el deseo de autenticidad y de romper los límites de la autoexposición que dominaron sus éxitos anteriores, se propone cambiar tanto su obra como la relación entre vida y arte, según explicó en una entrevista con Vogue.

Charli XCX gestionó el impacto del álbum Brat enfrentando la presión de una audiencia multiplicada y el desgaste de la fama. Decidió dar un giro: crear un nuevo álbum en París junto a sus colaboradores más cercanos, entre ellos Finn Keane y Alex “AG” Cook. Esta nueva etapa está marcada por la búsqueda de honestidad e innovación sonora con guitarras, lo que modificó su vínculo con el pop y la llevó a cuestionar sus propios límites artísticos.

El lanzamiento de Brat en 2024 representó una transformación en la carrera de la artista, pasando de figura de culto a un ámbito internacional. Canciones como “I Think About It All the Time” y “365″ sumaron capas de vulnerabilidad y euforia. Vogue describió que este enfoque consolidó su presencia en el panorama musical.

La artista Charli XCX adorna la portada de la edición británica de Vogue de mayo de 2026, destacando su audaz maquillaje azul y su melena oscura, marcando una nueva etapa en su carrera musical.

El disco no solo reunió nombres de peso como Lorde, Ariana Grande y Robyn, sino que también amplificó su impacto en redes como TikTok, con apariciones de figuras como Chappell Roan y Gracie Abrams que potenciaron su alcance.

Para el diseñador Stefano Gallici, en diálogo con Vogue, la propuesta de Charli logró algo más profundo: “Resonó con toda una comunidad”, anticipando un impacto que podría marcar el rumbo de la escena en los próximos años.

Gracias a la notoriedad alcanzada, la imagen pública de la cantante se volvió objeto de debates culturales. La propia Charli observó: “Me di cuenta de cómo puedes convertirte solo en una serie de puntos clave... Y no es algo que me sorprenda ni me moleste”.

Porsu parte, su marido, George Daniel, señaló: “Fue un momento increíble para ella, personalmente muy satisfactorio, después de haberse probado a sí misma”.

El salto creativo: París y el viraje al rock

En París, Charli XCX, Alex “AG” Cook y Finn Keane colaboraron en un esquema grupal que contrastó con fases anteriores. Vogue retrató días de trabajo en estudios improvisados tras noches intensas, donde se buscaba capturar la energía del momento y explorar un nuevo rumbo sonoro. “Creo que la pista de baile está muerta, así que ahora hacemos música rock”, expresó la cantante.

Charli XCX redefine el pop con su álbum Brat y consolida su influencia tras una viralidad inédita en 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este cambio no responde a la nostalgia, sino a evitar fórmulas agotadas. “Si hubiera hecho otro álbum orientado al baile, habría sido muy duro, muy triste”, apuntó.

El paso al sonido de guitarras sorprendió a parte del público, pero Charli lo toma con humor y seguridad: “Es divertido darle la vuelta al formato. Sabemos que habrá gente que se moleste, pero está bien”.

La dinámica grupal favoreció la cercanía, incluso con decisiones como trabajar con vestuario experimental en el estudio. Para Cook, el reto era explotar nuevos matices en el sonido. Daniel mencionó el valor de “la confianza forjada a lo largo de miles de horas de colaboración”.

El álbum tomó forma durante la Semana de la Moda en París, evento de referencia internacional en la industria, integrando conexiones con la moda sin sacrificar la autenticidad.

Vida personal, arte y vulnerabilidad

Tras la publicación de Brat, la exposición de Charli XCX motivó nuevos proyectos, como su debut como productora y protagonista de la película The Moment, sátira sobre la fama y la identidad. “Todo el mundo está actuando, de alguna forma”, reconoció, señalando la artificialidad implícita en exponerse y el riesgo de perderse en la imagen pública.

El desgaste físico y emocional derivado de la fama redefine la relación de Charli XCX con el éxito profesional y personal (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Su unión con George Daniel en Londres quedó plasmada en la boda celebrada en julio de 2024, que acompañó la etapa de Brat. La cantante aclaró: "No quiero escribir canciones sobre mi esposo para siempre. Si escribo sobre nuestra relación, solo me interesan los sentimientos más extraños de estar casada”.

El nuevo disco se acerca más a la relación con el arte como motor de vida, y plantea interrogantes sobre el sentido del éxito más allá de lo profesional o romántico.

Las exigencias físicas y emocionales de la fama son para Charli un factor clave en su proceso. Explicó que el desgaste y el dolor surgen de horarios extenuantes, viajes constantes y la presión por mantenerse vigente. “A veces, para dar una buena actuación tengo que sentirme muy enfadada, lo que no es agradable”, contó a Vogue.

Más allá del pop: cine, moda y nuevos proyectos

El interés artístico de Charli XCX traspasa los discos. Además de producir y actuar en su primer largometraje, acumula hasta nueve proyectos en el cine, colaborando con directores como Jim Jarmusch, Daniel Goldhaber, Gregg Araki y próximamente con Takashi Miike en Japón.

Asimimso, calificó su trabajo actoral como “realmente crudo”, aludiendo al aprendizaje fuera de las fronteras habituales de su oficio.

Charli XCX abraza la vulnerabilidad y el riesgo creativo, abriendo las puertas a nuevos desafíos en su carrera musical, cinematográfica y de moda (REUTERS/Nadja Wohlleben)

En moda, la artista colabora con Gallici y ha desfilado en el Met Gala y los premios Grammy, fusionando espontaneidad y sofisticación. “No hago distinción entre mi ropa de pop star y mi ropa diaria”, aseguró, integrando su vestuario a su visión creativa y personal.

Charl XCX afronta la vulnerabilidad y la posibilidad del error como parte de su desarrollo: “Quizá me caiga y me humille, pero si no lo intento nunca sabré lo que puedo hacer”.