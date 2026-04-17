Fracasa la venta del Delmore: ninguna unidad vendida tras el colapso de Champlain Towers South en Miami Beach

Una impresionante vista exterior del edificio de lujo desarrollado por Damac Properties, mostrando su arquitectura moderna con balcones curvos y exuberante vegetación circundante. (Zaha Hadid Architects)

Ninguna de las 37 unidades de ultra lujo que Damac Properties planeó en el sitio del colapso de Champlain Towers South, en Surfside, se vendió tras el lanzamiento comercial a inicios de 2025, confirmó Jeffrey Rossely, vicepresidente senior de desarrollo de la compañía, al portal inmobiliario The Real Deal. El precio base de las residencias en el edificio Delmore fue de USD 15 millones, con un valor promedio entre USD 35 millones y USD 40 millones, y penthouses proyectados por encima de USD 150 millones.

El inicio de ventas ocurrió antes de que la galería de ventas estuviera terminada; la compañía apostó a un repunte tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, expectativa que finalmente no se concretó.

“El lanzamiento que realizamos en enero de 2025 fue prematuro. Lo debatimos con el equipo comercial. Pensamos que tendríamos la galería de ventas terminada en febrero de ese año. También creímos que el mercado repuntaría después de la investidura presidencial”, explicó el ejecutivo.

La torre antes de derrumbarse en Miami (Compass)

La empresa estuvo cerca de concretar una operación por más de USD 200 millones en contratos, pero no avanzó debido a dudas sobre la procedencia de los fondos del interesado. Damac, dirigida por Hussain Sajwani, adquirió el terreno de 0,73 hectáreas en 2022 por USD 120 millones mediante una subasta judicial; la recaudación se destinó a propietarios y familias de víctimas del derrumbe de 2021, donde fallecieron 98 personas.

El peso de la tragedia y la controversia local

El terreno donde se levanta el Delmore fue epicentro de uno de los desastres urbanos recientes de Florida. El colapso de Champlain Towers South reveló deficiencias estructurales; las investigaciones identificaron fallas en la losa de la piscina, corrosión y refuerzos mal ejecutados como causas principales. El edificio, construido en 1981, estaba en recertificación obligatoria al momento del derrumbe.

Equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros del edificio de condominios Champlain Towers South en Surfside, Miami, tras su colapso parcial. (Reuters)

Tras la tragedia, el terreno se subastó judicialmente; la venta sumó recursos a un fondo de compensación de más de USD 1.000 millones para las familias afectadas. No obstante, la decisión de aprobar la construcción de un nuevo condominio de lujo —diseñado por la firma de arquitectura Zaha Hadid Architects— en vez de reservar el espacio para un memorial generó rechazo en la comunidad y entre allegados a las víctimas.

Damac adquirió el terreno subastado por USD 120 millones, fondo destinado a compensar a los afectados por el derrumbe que dejó 98 muertos en 2021. (Zaha Hadid Architects)

Muchas inmobiliarias y desarrolladores locales rehusaron participar, y Damac se mantuvo como único postor y desarrollador del proyecto.

Obstáculos comerciales y reacción del mercado

La ausencia de ventas reflejó el estigma que persiste sobre el predio y la baja demanda entre compradores estadounidenses. Rossely reconoció a The Real Deal que la empresa enfrentó “un escepticismo razonable” por su falta de experiencia en desarrollos ultra lujosos en Estados Unidos. Ni la colaboración con Douglas Elliman para la comercialización, ni el diseño de Zaha Hadid Architects, lograron revertir la tendencia.

Damac Properties no logró vender ninguna de las 37 residencias ultra lujo del edificio Delmore en el sitio del colapso de Champlain Towers South. (Reuters)

Por el contrario, otros proyectos de lujo en Surfside, como el Four Seasons Surf Club de Fort Partners, registraron ventas récord con penthouses que alcanzaron más de USD 72.000 por metro cuadrado en el último verano. Esto evidenció que la dificultad de Damac no reside en el segmento, sino en la carga simbólica y social del terreno.

Alianzas estratégicas y próximos pasos

Ante el estancamiento, Damac evaluó asociarse con otro desarrollador para avanzar con el Delmore. “Varias partes se han acercado y estamos debatiendo la posibilidad de recorrer ese camino, pero bajo ninguna circunstancia abandonaríamos el proyecto”.

Al mismo tiempo, la compañía restructuró el permiso de obra, gestionó seguros y la contratación de un constructor general, con la expectativa de relanzar las ventas a fines de 2026.