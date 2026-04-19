La Copa del Mundo 2026 traerá un millonario impacto económico a Nueva York y Nueva Jersey

El impacto económico del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey superará los USD 3 mil millones, según estimaciones oficiales (Tripadvisor)

La llegada de la Copa del Mundo 2026 a Nueva York y Nueva Jersey supondrá, según estimaciones oficiales, un impacto económico superior a USD 3 mil millones para la región y congregará a millones de fanáticos en torno al MetLife Stadium, sede de la final y de ocho encuentros.

Ante la magnitud del evento se disparó los precios de la oferta hotelera cercana y plantea desafíos para su infraestructura, desde el transporte hasta la adaptación del estadio, según indicó Fox News.

El costo de hospedaje ilustra la presión de la demanda: durante los fines de semana con partidos del Mundial, alojamientos próximos al MetLife Stadium en Secaucus y East Rutherford escalarán desde USD 370 por noche hasta un máximo de USD 8.500, de acuerdo con el reporte de Wake Up NJ.

De este modo, casos como el motel Red Roof Inn en Secaucus, que fuera de temporada cobra cerca de USD 173 por noche, cuadruplica su tarifa hasta USD 410 durante los días de partido.

El incremento de precios no se limita a los hoteles. Según Fox News, el billete de ida y vuelta en el tren de New Jersey Transit para el día de la final podría llegar a costar USD 100, lo que representa un aumento del 775% respecto a la tarifa regular.

El boleto de tren de New Jersey Transit para la final podría costar USD 100, lo que representa un incremento del 775% respecto a la tarifa habitual (REUTERS/Jeenah Moon)

Aunque Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Organizador del Mundial de Nueva York/Nueva Jersey, aclaró al medio que aún no se confirmaron los valores definitivos, sí anticipó que “estos eventos suponen costos adicionales significativos” y que la decisión apunta a que esos gastos no recaigan únicamente sobre los contribuyentes estatales.

Lasry señaló además que han solicitado al gobierno federal fondos para cubrir USD 400 millones en necesidades logísticas y de seguridad para todas las sedes, de los que ya se adjudicaron USD 100 millones.

Para optimizar la experiencia de desplazamiento, se prevé la ampliación de la red de autobuses y la habilitación de servicios de transporte por aplicación, con detalles a anunciarse en el plan de movilidad oficial.

La preocupación por colapsos en el transporte, aprendida tras el Super Bowl de hace 12 años, llevó a los organizadores a extender el horario de actividades y a promover zonas de esparcimiento tras los partidos, con el objetivo de frenar la salida simultánea de asistentes.

Alex Lasry explicó que el Comité Organizador del Mundial solicitó fondos federales por USD 400 millones para cubrir seguridad y logística, de los cuales ya se adjudicaron USD 100 millones (REUTERS/Jeenah Moon)

El evento deportivo más grande de la historia y adaptación del MetLife Stadium

Alex Lasry comparó la escala de esta cita con la suma de “los últimos 13 Super Bowls” en términos de audiencia de la final, precisando que “el último partido de la Copa Mundial fue visto por una cifra equiparable a esos trece campeonatos combinados”.

Entre las selecciones que participarán en esta plaza destacan Brasil, Marruecos, Francia, Senegal, Noruega, Ecuador, Alemania, Inglaterra y Panamá, según detalló Lasry, lo que anticipa una afluencia récord tanto de público local como internacional.

La organización trabaja además en la sustitución total del césped sintético por pasto natural, cultivado en Tuckahoe Farms (Nueva Jersey), a instalarse sobre la superficie del MetLife Stadium semanas antes de la inauguración del torneo. Este procedimiento responde a las exigencias de la FIFA para partidos de esta índole y busca garantizar las condiciones óptimas de competencia.

El nivel de demanda por entradas se mantiene elevado pese a que la totalidad de los boletos aún no está disponible. Lasry indicó en Fox News que “el interés ha sobrepasado todas las previsiones”, mientras que los precios serán fijados por la propia FIFA.

El MetLife Stadium albergará la final y ocho partidos del torneo, atrayendo a millones de fanáticos internacionales a la región (REUTERS)

Respuesta directa: qué ocurre y qué implica para los asistentes

La llegada del Mundial 2026 a Nueva York y Nueva Jersey representa el mayor acontecimiento deportivo con sede en Estados Unidos en décadas, tanto por número de partidos (ocho, incluyendo la final) como por el impacto económico proyectado, la afluencia internacional de público y los retos de infraestructura relacionados—destacando subas extraordinarias en hospitalidad y transporte.

La preparación del MetLife Stadium y la logística de movilidad definirán la experiencia de millones de asistentes, según detallaron tanto Wake Up NJ como Fox News.

Experiencia de los aficionados: costos, acceso e iniciativas de inclusión

Ante la dificultad para acceder a entradas y alojamientos asequibles, el comité organizador ha lanzado varias iniciativas para extender el ambiente del Mundial a quienes no asistan a los partidos.

Entre estas figuran los “fan festivals” oficiales de la FIFA en sitios emblemáticos: el Jersey Fan Hub en Sports Illustrated, el US Tennis Center, y el Rock Center durante varias fechas, incluyendo el periodo del 5 al 19 de julio, según puntualizó Lasry.

El recinto del Tennis Center tendrá capacidad para unas 10 mil personas, mientras se prevén grandes pantallas en el área del Rockefeller Center para garantizar la participación de multitudes.

Los "fan festivals" oficiales como el Rockefeller Center, contarán con pantallas gigantes para atraer a más visitantes (FIFA World Cup)

Durante el desarrollo del evento, la región espera consolidarse como epicentro del fútbol mundial y estimular la popularidad del deporte en Estados Unidos, en línea con la difusión que generó la Copa Mundial Femenina de 1999.

Según Lasry, la exposición de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lamine Yamal en partidos competitivos en suelo estadounidense “puede ser el detonante para que una nueva generación aspire a llevar a la selección nacional a nuevas alturas”.

El impulso estructural y cultural de la Copa Mundial se traduce también en proyectos a largo plazo, como la apertura del estadio del NYCFC junto a Citi Field programada para 2027, lo que refuerza la identidad deportiva de Nueva York y da continuidad a cifras crecientes de asistencia y valoración en la Major League Soccer.