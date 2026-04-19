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Tras la muerte de dos soldados, Israel advirtió que usará “toda la fuerza” en Líbano si sus tropas se ven amenazadas en medio de la tregua

El minstro de Defensa dijo que es necesaria la protección extrema aún durante el alto el fuego

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Dos soldados uniformados con cascos observan un paisaje urbano devastado con edificios destruidos y vehículos militares, bajo un cielo nublado
Israel ordenó a sus soldados usar toda la fuerza militar en Líbano si las tropas enfrentan amenazas.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró que las fuerzas armadas recibieron la instrucción de emplear “toda la fuerza” en Líbano incluso durante el alto el fuego en curso, si los soldados israelíes enfrentan alguna amenaza. Katz afirmó que el primer ministro Benjamin Netanyahu y él ordenaron a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) actuar “con toda la fuerza, tanto en tierra como desde el aire, incluso durante el cese de hostilidades, para proteger a nuestros soldados en Líbano de cualquier amenaza”.

Katz detalló que el ejército también tiene la orden de demoler cualquier estructura o carretera que esté “trampeada” y represente peligro para los soldados. Explicó que el objetivo es "remover las casas en las aldeas cercanas a la frontera que sirvieron en todo sentido como puestos de avanzada de Hezbollah y amenazaron a las comunidades israelíes“.

Un soldado israelí murió en el sur de Líbano el viernes, cuando entró en un edificio con explosivos ocultos, el mismo día en que comenzó un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano, según informó el ejército. Katz ha dicho que Israel derribará casas a lo largo de la frontera como parte de los esfuerzos para establecer una zona de seguridad en el sur libanés.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (REUTERS/ARCHIVO)
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (REUTERS/ARCHIVO)

El sábado, fuerzas israelíes realizaron demoliciones en la localidad de Bint Jbeil, donde hubo combates con Hezbollah antes del acuerdo de cese de hostilidades. Katz indicó que “el objetivo general de la campaña en Líbano es el desarme de Hezbollah y la eliminación de la amenaza contra las comunidades del norte, mediante una combinación de medidas militares y diplomáticas".

Katz declaró que si el gobierno libanés continúa sin cumplir sus obligaciones, las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán con la acción militar. Líbano se involucró en la guerra en Medio Oriente en marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel en apoyo de Irán. Israel respondió con ataques masivos y la invasión del sur de Líbano.

El soldado fallecido el pasado viernes ha sido identificado como el sargento de primera clase (en la reserva) Lidor Porat, de 31 años, perteneciente al 7106.º Batallón de la 769.ª Brigada Regional “Hiram”, originario de Ashdod (FDI)
El soldado fallecido el pasado viernes ha sido identificado como el sargento de primera clase (en la reserva) Lidor Porat, de 31 años, perteneciente al 7106.º Batallón de la 769.ª Brigada Regional “Hiram”, originario de Ashdod (FDI)

Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir del pasado viernes, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mantener conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su homólogo libanés, Joseph Aoun. La tregua se presentó como un intento de desescalar la tensión en la frontera entre ambos países tras una serie de enfrentamientos recientes.

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 P.M. EST”, escribió Trump en su red Truth Social. El mandatario estadounidense no hizo mención al grupo terrorista Hezbollah, actor clave en el conflicto, lo que deja interrogantes sobre el alcance real y la implementación efectiva del cese de hostilidades.

El anuncio se produjo tras lo que el mandatario calificó como conversaciones “excelentes” con ambos líderes, que se desarrollaron apenas dos días después de un encuentro de paz celebrado en Washington D. C., el primero entre representantes de Israel y el Líbano en más de tres décadas. Según detalló Trump, ese canal diplomático abrió la puerta a un entendimiento inicial que derivó en la actual tregua temporal.

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