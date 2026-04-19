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La fórmula de Steve Jobs para el éxito: “La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”

El discurso del fundador de Apple en la Universidad de Stanford en 2005 dejó una frase icónica: “Manténganse hambrientos. Manténganse insensatos”

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Imagen de Steve Jobs en un evento de Apple. (Fotocomposición Infobae)
La dirección de Steve Jobs llevó a Apple a inventar dispositivos que revolucionaron el mercado. (Fotocomposición Infobae)

Steve Jobs condensó en tres historias personales la esencia de su filosofía sobre el trabajo, el fracaso y el sentido de la vida durante su discurso de graduación en la Universidad de Stanford en 2005.

Ante miles de estudiantes, el fundador de Apple argumentó que “la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”, poniendo como ejemplo momentos cruciales de su vida en que la pasión y la intuición determinaron sus éxitos y fracasos.

Cómo fue la etapa de Steve Jobs en la universidad

A sus 17 años, Jobs comenzó un camino no tradicional en la educación superior al abandonar Reed College seis meses después de su ingreso, una decisión que inquietó a sus padres adoptivos, quienes habían prometido a la madre biológica que su hijo iría a la universidad.

El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)
Steve Jobs dio un discurso en la Universidad de Standford sobre varios puntos claves que transformaron su vida. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

El empresario relató que, aunque la incertidumbre marcó ese periodo, el espacio ganado para explorar cursos no convencionales, como el de caligrafía, fue decisivo.

“Si no hubiera abandonado la universidad, jamás me habría apuntado a esa clase de caligrafía, y las computadoras personales tal vez no tendrían la maravillosa tipografía que tienen hoy en día”, explicó el empresario. Ese conocimiento, adquirido por intuición y curiosidad, se tradujo en el sello distintivo del primer Macintosh.

A qué edad fundó Steve Jobs Apple y qué recordó al ser despedido

Con apenas 20 años, Jobs fundó Apple junto a Steve Wozniak en el garaje de sus padres. Diez años después, la empresa contaba con más de 4.000 empleados y un valor de 2.000 millones de dólares, una trayectoria truncada abruptamente cuando Jobs fue despedido a los 30 años.

steve jobs steve wozniak Apple
Jobs y Wozniak fundaron Apple durante la década de los años 70. (Foto: REUTERS/Kimberly White)

Jobs definió ese periodo como una experiencia devastadora que lo llevó a replantearse su propósito. Encontró en ello una posibilidad de reinvención. “La presión del éxito se transformó en la ligereza de volver a ser principiante, con menos certezas sobre todo. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida”.

En ese tiempo fundó NeXT y Pixar, responsable de la primera película de animación computarizada, Toy Story, y, tras la compra de NeXT por parte de Apple, regresó para dirigir la compañía que había creado.

Tras ser despedido de Apple a los 30 años, Steve Jobs vivió una reinvención personal y profesional que lo llevó a fundar NeXT y Pixar. (Foto: REUTERS/ WM/RCS/File Photo)
Tras ser despedido de Apple a los 30 años, Steve Jobs vivió una reinvención personal y profesional que lo llevó a fundar NeXT y Pixar. (Foto: REUTERS/ WM/RCS/File Photo)

Jobs aseguró: “Estoy convencido de que lo único que me mantuvo adelante fue que amaba lo que hacía”. Defendió la tesis de que “la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces” y animó a los jóvenes a no conformarse.

Si aún no lo has encontrado, sigue buscando y no te conformes... Como toda gran relación, mejora con el paso de los años. Así que sigue buscando. No te conformes”, afirmó el empresario.

Qué aprendizajes le dejó a Steve Jobs ser diagnosticado de cáncer

El empresario compartió su experiencia directa con la enfermedad tras ser diagnosticado con un cáncer de páncreas. Los médicos le habían pronosticado entre tres y seis meses de vida.

Esta regla enfatiza la importancia de simplificar y concentrar esfuerzos en lo esencial, una idea que Jobs admiraba y observaba en la obra de Pablo Picasso. (REUTERS/Romeo Ranoco)
El diagnóstico de cáncer de páncreas llevó a Jobs a reconsiderar sus prioridades y a resaltar la importancia de vivir con autenticidad y coraje. (Foto: REUTERS/Romeo Ranoco)

Jobs narró: “Mi médico me aconsejó que volviera a casa y pusiera mis asuntos en orden, lo que en lenguaje médico significa ‘Prepárate para morir’”. Sin embargo, una biopsia posterior reveló que el tumor era operable y sobrevivió, experiencia que definió su perspectiva sobre las prioridades vitales.

Frente a la certeza de la muerte, Jobs planteó la importancia de la autenticidad y el coraje para seguir la intuición. “Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir a tu corazón”, dijo.

Para cerrar, Jobs evocó un mensaje de Stewart Brand en la contraportada de ‘The Whole Earth Catalog’, publicación icónica para su generación. “Manténganse hambrientos. Manténganse insensatos”.

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