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Estados Unidos amplió su política de restricción de visas en América Latina: quiénes son los afectados y por qué

La administración estadounidense anunció la implementación inmediata de nuevas limitaciones migratorias en la región como parte de una estrategia para frenar operaciones e inversiones de potencias como China, Rusia o Irán en sectores clave

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Embajada de los Estados Unidos en Perú requerirá que algunos aplicantes a visas configuren la privacidad de sus redes sociales. (Foto: Difusión)
Estados Unidos amplía la restricción de visas en América Latina y el Caribe para endurecer su estrategia migratoria y de seguridad (Foto: Difusión)

Estados Unidos anunció la ampliación de su política de restricción de visas para América Latina y el Caribe, una decisión que marca un nuevo endurecimiento en su estrategia migratoria y de seguridad regional.

El Departamento de Estado comunicó que, de manera inmediata, se han impuesto restricciones de visa a 26 personas en varios países del hemisferio, aunque no detalló los nombres ni las nacionalidades de los afectados. La medida, presentada oficialmente el jueves 16 de abril de 2026, forma parte de un paquete de acciones que buscan contener lo que Washington considera amenazas directas a su seguridad y prosperidad, especialmente aquellas que involucran la influencia de potencias extranjeras en la región.

Según el comunicado, esta ampliación no se limita a afectar únicamente a los individuos señalados, sino que también puede extenderse a sus familiares directos, quienes quedarían igualmente inhabilitados para ingresar a Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump enfatizó que la decisión constituye una política estructural dentro de su Estrategia de Seguridad Nacional, destinada a preservar el liderazgo estadounidense en el hemisferio occidental y proteger activos estratégicos frente a la injerencia de actores considerados adversarios, como China, Rusia o Irán.

“Esta Administración negará a las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región”, se afirma en el comunicado. Y subraya que el Departamento de Estado trabajará activamente para asegurar el control estadounidense sobre rutas y áreas clave en el continente americano, en un contexto de creciente competencia global.

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El Departamento de Estado impone restricciones de visado a 26 personas en el hemisferio, sin revelar identidades ni nacionalidades

El gobierno estadounidense explicó que la expansión de esta política busca impedir que agentes, empresas o gobiernos alineados con países adversarios puedan realizar actividades que socaven los intereses estadounidenses. Entre los fundamentos expuestos, se señala la protección de la soberanía democrática, la seguridad regional y la estabilidad económica de Estados Unidos y sus socios en la región.

El Departamento de Estado sostiene que quienes actúen en representación de potencias adversarias, autoricen, financien o presten apoyo significativo a acciones consideradas hostiles, serán sujetos a la prohibición de ingreso al territorio norteamericano.

Para el gobierno norteamericano, esta herramienta es crucial para evitar que potencias extranjeras utilicen la región como base de operaciones para debilitar la influencia y estabilidad de Estados Unidos.

Dentro de las actividades penalizadas por la nueva política se encuentran varias acciones específicas:

  • Permitir que potencias adversarias adquieran o controlen activos clave y recursos estratégicos en el hemisferio.
  • Desestabilizar esfuerzos de seguridad regional.
  • Socavar los intereses económicos de Estados Unidos.
  • Llevar a cabo operaciones de influencia que busquen minar la soberanía y la estabilidad de los países latinoamericanos.
  • Autorizar o financiar iniciativas que comprometan infraestructuras críticas, especialmente en sectores como las telecomunicaciones.

Estas conductas, según el gobierno estadounidense, representan una amenaza directa a la seguridad nacional y justifican la adopción de sanciones migratorias.

Primer plano de manos sosteniendo un documento que dice 'VISA DENIED'. Al fondo, borrosa, se ve una bandera de Estados Unidos y un edificio.
El control sobre activos estratégicos y rutas clave es señalado como prioridad del gobierno estadounidense en el marco de su Estrategia de Seguridad Nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio hace referencia a casos previos que ejemplifican la aplicación de esta prerrogativa. Uno de los más notorios fue el del presidente colombiano Gustavo Petro, quien en septiembre participó en una manifestación en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. La presencia de Petro junto a una bandera palestina, en un evento crítico tanto con el gobierno de Israel como con el de Trump, provocó una escalada diplomática. En ese contexto, el Departamento de Estado le retiró el visado y anunció sanciones contra él y su familia por supuestos vínculos con el narcotráfico, aunque posteriormente estas sanciones fueron levantadas tras un proceso de normalización bilateral que culminó con una invitación a Petro a la Casa Blanca.

Otro caso relevante se produjo en febrero, cuando el gobierno estadounidense revocó los visados de tres funcionarios chilenos no identificados. Según el comunicado, estos funcionarios habrían autorizado o financiado acciones que comprometieron la infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional, una acusación que fue rechazada enérgicamente por el entonces presidente chileno, Gabriel Boric. El Departamento de Estado criticó abiertamente a su gobierno y manifestó que esperaba avanzar en materia de seguridad regional con el nuevo mandatario, José Antonio Kast.

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