Estados Unidos

Autoridades de Texas investigan un accidente mortal vinculado al transporte de metanfetamina líquida

El choque de una minivan en el norte de Fort Worth reveló la presencia de un cargamento valuado en USD 3 millones, lo que activó un operativo federal y alertas por posible riesgo a la población

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Vista aérea de una camioneta oscura siniestrada contra una valla verde, con el parachoques delantero dañado, en una zona de césped junto a una acera
La policía de Fort Worth halló cerca de 220 kilogramos de metanfetamina líquida en una minivan accidentada registrada en Dallas (CBS News)

Dos hombres murieron en un accidente vial al norte de Fort Worth, Texas, luego de que el vehículo en que viajaban —una minivan registrada en Dallas— chocara y terminara impactando contra una cerca.

En su interior, agentes federales decomisaron cerca de 500 libras (225 kilogramos) de metanfetamina líquida, una cantidad con un valor en la calle estimado entre USD 1 y 3 millones, lo que desató un operativo de materiales peligrosos y abrió una investigación federal sobre narcotráfico, según informó el viernes el portavoz de la policía de Fort Worth, Buddy Calzada, al medio NBC 5.

El cargamento, distribuido en 10 baldes de 20 kg cada una, fue hallado por personal del Departamento de Bomberos al inspeccionar el vehículo siniestrado sobre Delga Street, cerca del parque Delga, aproximadamente a las 11:30 de la mañana del jueves, detalló Fox 4 News.

Al momento de la llegada de los servicios de emergencia, uno de los ocupantes, ubicado en el asiento del pasajero, ya no presentaba signos vitales, mientras que el conductor murió pese a recibir asistencia médica en el lugar.

Nueve cubos blancos en el suelo, muchos con líquido oscuro, junto a bolsas de plástico transparentes con material blanco y tapas de cubos esparcidas
El hallazgo de 10 cubetas repletas de metanfetamina líquida representa un valor estimado entre USD 1 y 3 millones en el mercado clandestino (Fort Worth Police Department)

Descubrimiento de metanfetamina líquida y operativo de emergencia

Al manipular el cargamento, un bombero resultó afectado por la inhalación de vapores tóxicos pero fue hospitalizado y se esperaba su alta para el viernes, según la policía y el reporte brindado a CBS News.

Este incidente pone en relieve los riesgos asociados tanto al traslado y manipulación de grandes volúmenes de drogas sintéticas en zonas urbanas como a la posible exposición de la ciudadanía y los servicios de emergencia a sustancias peligrosas.

La policía señaló en NBC 5 que el vehículo transportaba más de 220 kg de metanfetamina líquida, y que su origen y destino aún permanecen bajo investigación de la Agencia Antidrogas federal (DEA).

La sospecha es que la minivan formaba parte de un posible laboratorio móvil de metanfetamina que operaba entre Dallas y Fort Worth, desplazándose por un corredor de aproximadamente 65 kilómetros. Calzada precisó: “Cualquier metanfetamina que se esté moviendo, sin importar la cantidad, no la queremos en Fort Worth”.

Personal con trajes hazmat alrededor de una furgoneta negra detenida en una zona de césped con un hidrante y conos de tráfico en primer plano. El maletero del vehículo está abierto
El decomiso reveló los riesgos que genera el traslado de grandes volúmenes de drogas sintéticas en áreas residenciales y comerciales densas (Fort Worth Police Department)

El dato diferenciador de este caso, en comparación con otros decomisos recientes, es el volumen transportado en forma líquida y la forma en que se puso en riesgo a decenas —o incluso cientos— de personas a lo largo de las carreteras del norte de Texas, si se considera el trayecto entre ambas ciudades, según la evaluación mostrada por el vocero policial a NBC 5.

Calzada advirtió sobre la peligrosidad de la situación: “Tienes cientos de libras de esta metanfetamina líquida en la vía pública. Esto la vuelve insegura. ¿Qué habría sucedido si este vehículo volcaba? Hay muchas posibilidades a considerar”.

Subrayó además que el accidente pudo haber provocado un daño mayor: “Por fortuna, este vehículo no chocó contra un camión o terminó dentro de una casa. ¿Qué habría pasado entonces?”.

Identificación de víctimas con causas del accidente

El Departamento de Policía de Fort Worth confirmó a Fox 4 News que la oficina del médico forense del condado de Tarrant determinará las identidades y causas de la muerte de los dos hombres hallados en la minivan.

Mientras tanto, la DEA investiga el origen de la droga, la ruta que seguía y eventuales conexiones del vehículo con operadores previos o cargas más grandes incautadas en la región.

Las autoridades indicaron que la principal hipótesis es que el conductor pudo haber perdido el conocimiento debido a exposición aguda a los vapores tóxicos emanados por la metanfetamina líquida, lo que habría causado el percance inicial con un auto estacionado, y que el vehículo continuó su marcha hasta detenerse en una valla cercana.

En una escena de accidente al aire libre, un coche negro dañado, un individuo con traje HAZMAT y otro con traje blanco, y dos personas de pie
Las autoridades investigan la posible conexión del vehículo con laboratorios móviles de metanfetamina entre Dallas y Fort Worth (WFAA)

Análisis de la sustancia y reacción de las autoridades

La operación para descontaminar la zona involucró la recolección y posterior análisis de la sustancia por parte de la DEA. De acuerdo con datos brindados a CBS News y Fox 4 News, la sustancia incautada alcanza actualmente un valor en el mercado clandestino de hasta USD 3 millones.

El hecho reavivó preocupaciones sobre los riesgos potenciales que implica el traslado de drogas sintéticas de alta peligrosidad en medio de áreas residenciales y comerciales densamente pobladas. Autoridades de Fort Worth detallaron a NBC 5 que trabajan en colaboración con la DEA y otras agencias locales para identificar posibles rutas, conexiones delictivas y prevenir nuevos incidentes de esta naturaleza.

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