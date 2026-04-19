Ciencia

Blue Origin reutilizó por primera vez con éxito un propulsor para lanzar su cohete insignia New Glenn

La empresa de Jeff Bezos ya había lanzado el New Glenn en dos ocasiones, pero solo con nuevos propulsores; lo de este domingo representa un hito técnico clave en su rivalidad con SpaceX de Elon Musk

Guardar

Un propulsor de cohete New Glen realiza un aterrizaje vertical sobre una plataforma flotante en el océano, en la segunda maniobra exitosa de este tipo para Blue Origin.

Blue Origin, la compañía espacial del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, reutilizó y recuperó con éxito el domingo un propulsor para su enorme cohete New Glenn, una hazaña técnica que podría aumentar su ritmo de lanzamientos y ampliar su rivalidad con la empresa SpaceX.

Pero la misión no tripulada también sufrió un revés parcial: el satélite transportado al espacio por el cohete no quedó ubicado en la órbita correcta.

La empresa de Bezos ya había lanzado el New Glenn en dos ocasiones, pero solo con nuevos propulsores. Anteriormente había lanzado su cohete más pequeño, New Shepard, que usa principalmente para el turismo espacial suborbital, con componentes reutilizados, aunque en una operación técnicamente menos exigente.

El cohete New Glenn de Blue Origin despega desde Cabo Cañaveral en su tercer lanzamiento. El propulsor reutilizado aterrizó con éxito en el Atlántico, pero el satélite no alcanzó la órbita prevista. (REUTERS/Joe Skipper)
El cohete New Glenn de Blue Origin despega desde Cabo Cañaveral en su tercer lanzamiento. El propulsor reutilizado aterrizó con éxito en el Atlántico, pero el satélite no alcanzó la órbita prevista. (REUTERS/Joe Skipper)

La novedosa reutilización del propulsor ocurre en medio de una feroz competencia entre la firma de Bezos y SpaceX, la empresa del magnate tecnológico Elon Musk, que también ha recuperado un propulsor de un cohete lanzado.

El cohete New Glenn, con casi 100 metros de altura, despegó desde Cabo Cañaveral, Florida, en el sureste de Estados Unidos, con su propulsor reutilizado alrededor de las 07H25 hora local (11H25 GMT), transportando un satélite de comunicaciones para la empresa AST SpaceMobile.

Tras el despegue, las dos etapas del cohete se separaron, y la etapa superior continuó su viaje llevando el satélite al espacio. Su propulsor aterrizó con éxito en una plataforma flotante en el océano Atlántico aproximadamente nueve minutos y treinta segundos después del despegue.

El cohete New Glenn de Blue Origin despega desde Cabo Cañaveral, Florida. Con casi 100 metros de altura, es el cohete más grande de la empresa de Jeff Bezos, que compite con SpaceX por el programa lunar Artemis de la NASA. (REUTERS/Joe Skipper)
El cohete New Glenn de Blue Origin despega desde Cabo Cañaveral, Florida. Con casi 100 metros de altura, es el cohete más grande de la empresa de Jeff Bezos, que compite con SpaceX por el programa lunar Artemis de la NASA. (REUTERS/Joe Skipper)

Blue Origin informó más tarde en un comunicado en X que el satélite se encendió correctamente, pero fue colocado en una órbita diferente a la deseada. La empresa señaló que estaba evaluando la gravedad de lo ocurrido.

En noviembre, Blue Origin recuperó por primera vez un propulsor del New Glenn, un complejo desafío técnico que culminó con un aterrizaje vertical controlado en una plataforma flotante.

Un intento anterior para recuperar el propulsar, en enero de 2025, fracasó después de que sus motores no lograran volver a encenderse durante el descenso.

El cohete New Glenn de Blue Origin despega desde Cabo Cañaveral en su tercer lanzamiento, el tercero de la historia del vehículo. Un intento previo de recuperar el propulsor, en enero de 2025, había fracasado cuando sus motores no lograron reencenderse. (REUTERS/Joe Skipper)
El cohete New Glenn de Blue Origin despega desde Cabo Cañaveral en su tercer lanzamiento, el tercero de la historia del vehículo. Un intento previo de recuperar el propulsor, en enero de 2025, había fracasado cuando sus motores no lograron reencenderse. (REUTERS/Joe Skipper)

El propulsor usado en el lanzamiento del domingo fue reacondicionado tras su vuelo anterior.

Para esta primera reutilización, la empresa sustituyó todos sus motores y realizó varias otras modificaciones.

El New Glenn está en el centro de las ambiciones espaciales de Bezos, mientras compite con Musk en el programa lunar Artemis de la NASA, en el que sus respectivas empresas espaciales desarrollan módulos de alunizaje para la agencia espacial estadounidense.

Estados Unidos redobla sus esfuerzos para devolver astronautas a la superficie de la Luna en 2028, antes del final del segundo mandato del presidente Donald Trump y con la intención de superar a China, que tiene aspiraciones similares.

Temas Relacionados

Blue OriginNew GlennEspacioExploración espacialJeff BezosÚltimas noticias américaArtemisNASA

Últimas Noticias

Hallan en Mendoza los fósiles más antiguos de jarilla que revelan la evolución de ambientes áridos en Sudamérica

Ocurrió en el yacimiento de Potrerillos, donde investigadores del CONICET examinaron restos petrificados de este arbusto típico de la Patagonia y el Monte que datan de hace 18 millones de años

Hallan en Mendoza los fósiles más antiguos de jarilla que revelan la evolución de ambientes áridos en Sudamérica

Calor extremo en las ciudades del mundo: cómo el cambio climático transforma la vida urbana

Las altas temperaturas modifican rutinas, vínculos sociales y condiciones de vida en las grandes urbes, según recientes hallazgos científicos

Calor extremo en las ciudades del mundo: cómo el cambio climático transforma la vida urbana

La edición genética se renueva: cómo funciona el nuevo “bisturí” molecular contra el cáncer

Científicos de Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido desarrollan una técnica que podría conducir a terapias más específicas y seguras. En qué consiste y cuáles son los desafíos

La edición genética se renueva: cómo funciona el nuevo “bisturí” molecular contra el cáncer

Qué se sabe de la nueva variante de gripe que preocupa por su impacto en adultos mayores

Se trata de la variante A(H3N2) K que se detectó a fines del año pasado. Por qué expertos de los CDC de Estados Unidos y el Conicet de Argentina sugieren que los convivientes también deben inmunizarse

Qué se sabe de la nueva variante de gripe que preocupa por su impacto en adultos mayores

Más eficiente y con menor impacto ambiental: cómo el plasma frío puede transformar gas natural en metanol

El desarrollo, impulsado por investigadores de Northwestern University, podría transformar la dinámica industrial al facilitar procesos más ágiles y menos costosos, impulsando el crecimiento de nuevas tecnologías en la fabricación de insumos clave para múltiples sectores

Más eficiente y con menor impacto ambiental: cómo el plasma frío puede transformar gas natural en metanol
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elon Musk acusa a Pedro Sánchez de ser “culpable de alta traición” por la regularización de inmigrantes

Elon Musk acusa a Pedro Sánchez de ser “culpable de alta traición” por la regularización de inmigrantes

Juzgado ordena suspender el plan para sacrificar a 80 hipopótamos en el Magdalena medio

Beatriz Gutiérrez Müller no se perdió a Bocelli: llegó al Zócalo con ganas de cumbia

El índice de incertidumbre económica de la UCA alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2025

Juzgado confirmó sanción a alcaldesa de Soledad por desacato en caso de familias vulnerables: la medida consiste en tres días de arresto

INFOBAE AMÉRICA

Corrupción y falta de transparencia: diez años después del terremoto en Ecuador, las zonas afectadas siguen esperando la reconstrucción

Corrupción y falta de transparencia: diez años después del terremoto en Ecuador, las zonas afectadas siguen esperando la reconstrucción

El régimen de Irán obligó a dos petroleros a dar marcha atrás en el estrecho de Ormuz

El pasaje secreto de los emperadores y otros tesoros: el Coliseo de Roma se reinventa para el público

Tras la muerte de dos soldados, Israel advirtió que usará “toda la fuerza” en Líbano si sus tropas se ven amenazadas en medio de la tregua

Irán condiciona el diálogo con EEUU: el régimen no enviará una delegación a Pakistán mientras siga el bloqueo naval

ENTRETENIMIENTO

El Superman que Hollywood dejó pasar: Matt Bomer y la historia menos conocida que marcó su carrera

El Superman que Hollywood dejó pasar: Matt Bomer y la historia menos conocida que marcó su carrera

La transformación de Charli XCX atraviesa música, cine y moda en una etapa de expansión

El inesperado gesto de Jennifer Aniston hacia su ex esposo Justin Theroux tras el nacimiento de su primer hijo

El silencio de Brooklyn Beckham en el cumpleaños de Victoria Beckham reavivó el conflicto familiar

La confesión de Carey Mulligan sobre sus inicios: “Mi expectativa era interpretar papeles secundarios en televisión”