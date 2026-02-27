Retiran del mercado queso cottage en 24 estados por posible riesgo a la salud

El retiro de queso cottage Great Value en Estados Unidos afecta a 24 estados tras detectarse una falla en la pasteurización del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricante Saputo Cheese USA Inc. retiró del mercado varios lotes de queso cottage de la marca Great Value en 24 estados de Estados Unidos tras detectar una falla en el proceso de pasteurización. El retiro se implementó entre el 17 y el 20 de febrero de 2026 y afecta a consumidores que adquirieron el producto en tiendas Walmart durante ese periodo. El hecho tiene relevancia nacional, ya que involucra un producto de alta rotación en la cadena de supermercados con mayor presencia en el país y plantea una advertencia sanitaria sobre los controles en la industria láctea.

La información fue confirmada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que detalló que la irregularidad fue descubierta durante un ejercicio técnico conjunto con el Departamento de Agricultura y Alimentos de California. Según el comunicado oficial, algunos lotes de queso cottage contenían ingredientes lácteos líquidos que no cumplían con el estándar de pasteurización exigido por la normativa estadounidense. La FDA subrayó que el consumo de productos lácteos no pasteurizados puede implicar riesgos para la salud pública, especialmente para grupos vulnerables.

El antecedente inmediato es la serie de retiros preventivos en la industria de alimentos procesados en Estados Unidos, donde la rápida detección y notificación pública de irregularidades responde a protocolos estrictos de seguridad alimentaria. Las autoridades aclararon que no se han reportado casos de enfermedad relacionados con este incidente, aunque el riesgo potencial motivó la decisión de retirar el producto voluntariamente.

¿Qué productos se incluyeron en el retiro del queso cottage?

De acuerdo con el aviso de la FDA, los productos afectados corresponden a presentaciones de queso cottage Great Value en envases blancos con tapa blanca, en tamaños de 16 y 24 onzas (473 y 680 gramos). El retiro se limita a los lotes distribuidos entre el 17 y el 20 de febrero de 2026, con fechas de caducidad comprendidas entre el 1 y el 3 de abril del mismo año.

“El problema fue identificado durante un ejercicio de resolución técnica del pasteurizador, desarrollado en colaboración con el Departamento de Agricultura y Alimentos de California”, indicó la FDA en su actualización oficial del 26 de febrero de 2026 (FDA). El lote fue distribuido a tiendas y centros logísticos de Walmart en los siguientes estados:

Alaska

Alabama

Arkansas

Arizona

California

Colorado

Georgia

Iowa

Idaho

Illinois

Kansas

Kentucky

Luisiana

Misuri

Misisipi

Montana

Nuevo México

Nevada

Oregón

Texas

Tennessee

Utah

Washington

Wyoming

La FDA confirmó que el queso cottage no cumplía con los estándares de pasteurización y advirtió sobre los riesgos de consumir lácteos no pasteurizados.

¿Por qué es riesgoso consumir queso cottage no pasteurizado?

La pasteurización es un proceso clave que elimina organismos patógenos en productos lácteos. Según la FDA, el consumo de leche o derivados no pasteurizados puede exponer a las personas a bacterias como Salmonella, E. coli o Listeria monocytogenes. Estos agentes tienen capacidad de causar infecciones graves, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

La entidad sanitaria explicó que, aunque no se han registrado casos de enfermedad relacionados con este retiro, “la exposición a productos lácteos sin pasteurizar puede resultar especialmente peligrosa para ciertos grupos de riesgo”. El monitoreo y la notificación pública son herramientas preventivas para limitar la circulación de productos comprometidos antes de que se produzcan efectos adversos.

¿Cómo se detectó la falla en el proceso de pasteurización?

La detección de la falla ocurrió durante una revisión técnica de rutina en la planta de Saputo Cheese USA Inc. en colaboración con el Departamento de Agricultura y Alimentos de California. El informe oficial de la FDA señala que el incidente fue localizado en uno de los pasteurizadores de la línea de producción, lo que permitió acotar el alcance del retiro.

Luego de identificar la irregularidad, el equipo afectado fue reparado, verificado y sellado, según la documentación técnica presentada por la empresa y las autoridades estatales. El resto de la producción de la planta no mostró anomalías, de acuerdo con el reporte institucional.

El retiro voluntario de Saputo Cheese USA Inc. aplica a envases de Great Value de 16 y 24 onzas comprados en Walmart entre el 17 y el 20 de febrero de 2026.

¿Qué acciones tomaron Saputo Cheese USA Inc. y las autoridades?

Saputo Cheese USA Inc. activó de inmediato el protocolo de retiro voluntario y notificó a Walmart y a los organismos regulatorios. El proceso incluyó el bloqueo de la distribución de productos afectados, la publicación de avisos públicos y la coordinación con la FDA para informar a los consumidores. Según la información oficial, la empresa implementó controles adicionales en el área de pasteurización para evitar reincidencias.

La FDA publicó la alerta en su sitio web y habilitó canales de consulta para quienes hayan adquirido el producto. La comunicación enfatiza que no se requiere comprobante de compra para la devolución del queso cottage, y que los consumidores pueden optar por descartarlo o devolverlo en los puntos de venta.

¿Qué deben hacer quienes compraron el queso cottage retirado?

La FDA recomendó a las personas que hayan comprado queso cottage Great Value con las fechas y códigos mencionados que eviten su consumo. Las instrucciones son claras:

No consumir el producto, incluso si no presenta alteraciones visibles o de olor.

Eliminarlo de manera segura o devolverlo a la tienda Walmart para obtener un reembolso completo.

Consultar con un médico si se presentan síntomas de enfermedad gastrointestinal tras el consumo del producto.

Los canales de atención al consumidor de Walmart y la FDA permanecen abiertos para resolver dudas. La advertencia también se extendió a los responsables de comedores, guarderías y centros de atención que puedan haber adquirido el lote afectado.

El consumo de queso cottage no pasteurizado puede exponer a bacterias como Salmonella, E. coli y Listeria, especialmente peligroso para grupos vulnerables.

¿Qué antecedentes existen de retiros similares en Estados Unidos?

La industria alimentaria de Estados Unidos mantiene una política estricta de retiros preventivos y alertas públicas ante cualquier desviación de los estándares de seguridad. Según la FDA, durante el último año se han registrado retiros de productos lácteos y otros alimentos procesados por causas vinculadas a controles técnicos, aunque cada caso se evalúa de forma independiente.

En el caso de Walmart y Saputo Cheese USA Inc., no se reportaron incidentes similares recientes con productos de la marca Great Value. La trazabilidad de los lotes y la cooperación entre el fabricante, la cadena de distribución y las autoridades sanitarias permitieron la rápida intervención.

¿Qué controles implementaron tras el incidente?

La FDA confirmó que el pasteurizador afectado fue reparado, inspeccionado y validado por el Departamento de Agricultura y Alimentos de California. La documentación oficial acredita la integridad del resto de la línea de producción. Saputo Cheese USA Inc. reforzó los controles internos y capacitó al personal en prácticas de monitoreo de procesos críticos.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la producción de lácteos en el país y actualizan los protocolos en función de los hallazgos técnicos. El sistema de alertas permite minimizar el riesgo de que productos inseguros lleguen a los consumidores finales.

¿Qué impacto tiene este retiro para los consumidores y la industria?

El retiro de los lotes de queso cottage Great Value afecta a consumidores en 24 estados, con especial atención en quienes adquieren productos lácteos en Walmart. La medida refuerza la importancia de revisar las fechas y lotes de los alimentos adquiridos y de consultar fuentes oficiales ante cualquier alerta sanitaria.

La FDA reiteró su compromiso con la protección de la salud pública y recordó que la cooperación entre entidades estatales, federales y privadas es esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Los consumidores pueden seguir las actualizaciones de la agencia para conocer nuevas informaciones sobre retiros y alertas.