Cómo funciona la crioablación, la técnica que promete tratar el cáncer de mama con menos dolor y sin cicatrices visibles

Médicos aplican frío extremo para destruir tumores de mama en sesiones breves y sin internación, permitiendo a las pacientes regresar a casa el mismo día y abriendo una nueva vía terapéutica

A nivel mundial, el cáncer de mama representa el tipo de cáncer más diagnosticado en mujeres, con 2,3 millones de nuevos casos en 2022, según los últimos datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Estados Unidos, a modo de ejemplo, la American Cancer Society calculó cerca de 298.000 diagnósticos de cáncer de mama invasivo en mujeres durante 2023 y se proyecta que en 2026 se diagnosticarán 321.910 nuevos casos, según datos de Breastcancer.org.

Ante este panorama, la crioablación se presenta como una opción de tratamiento para determinados casos de cáncer de mama, permitiendo a algunas mujeres evitar la cirugía convencional, la hospitalización y una recuperación prolongada.

Consiste en destruir el tumor mediante la aplicación controlada de frío extremo, lo que aporta una recuperación más rápida y menor impacto físico, especialmente en pacientes de edad avanzada o con tumores de bajo riesgo.

Según especialistas citados por Reuters, su uso y respaldo han ganado terreno en los últimos años, principalmente en Estados Unidos, donde la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos lo aprueba para indicaciones muy específicas y bajo criterios estrictos.

Pacientes con tumores de mama pequeños y receptores hormonales positivos pueden beneficiarse de la crioablación, indicada especialmente en mujeres mayores de 70 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tratamiento se recomienda principalmente a pacientes con tumores de mama pequeños (de hasta 1,5 centímetros), receptores hormonales positivos, bajo grado histológico y sin afectación ganglionar. En especial, está indicada para mujeres mayores de 70 años que recibirán terapia endocrina complementaria.

También puede considerarse para quienes no son candidatas a cirugía por condiciones médicas, algunos cánceres de mama metastásicos controlados, o pacientes que participan en ensayos clínicos en centros especializados.

Desarrollada como un procedimiento de mínima invasión, la crioablación utiliza una criosonda, un instrumento médico que se utiliza para aplicar frío intenso y localizado sobre el tumor.

De acuerdo con Mayo Clinic y World Journal of Oncology, el procedimiento emplea gases como nitrógeno líquido o argón, formando una bola de hielo alrededor del tumor. Ese descenso extremo de temperatura daña las células de forma directa y desencadena su muerte, tanto por destrucción inmediata como por mecanismos programados del propio organismo.

Estudios señalan que la crioablación logra una tasa de recurrencia local inferior al 3% en tumores unifocales menores de 1,5 centímetros (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la cirugía, no requiere incisiones extensas ni hospitalización prolongada, y en muchos casos permite la recuperación el mismo día. BreastCancer.org resalta que, antes de su uso actual en cáncer de mama, la técnica fue consolidada en otras patologías, como fibroadenomas y diferentes tipos de tumores.

Indicaciones y límites actuales de la crioablación en cáncer de mama

Los mejores resultados clínicos se observan en tumores localizados en un solo foco, de menos de 1,5 centímetros de tamaño y con una proporción reducida —inferior al 25%— de componente ductal in situ, un tipo de crecimiento tumoral que permanece confinado dentro de los conductos mamarios.

No se recomienda para tumores grandes, multifocales ni de alto riesgo, y la eficacia en cánceres de mama agresivos o triple negativo sigue bajo investigación.

En determinados casos, la crioablación puede utilizarse en pacientes no candidatas a cirugía por edad avanzada, comorbilidades o rechazo quirúrgico, así como en cánceres metastásicos cuando el tumor primario progresa pese a terapia sistémica. Reuters aclara que, fuera de Estados Unidos, el uso está restringido a ensayos clínicos y unidades especializadas.

Cómo es el procedimiento y qué experiencia tiene la paciente

El impacto físico de la crioablación es mínimo y la mayoría de las pacientes experimenta una recuperación rápida y resultados estéticos satisfactorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso se inicia con la introducción de una criosonda en el tumor, guiada por ecografía o imágenes avanzadas. Los especialistas citados por Reuters explican que la paciente recibe anestesia local y, de ser preciso, sedación leve, permaneciendo consciente durante todo el procedimiento.

A través de la criosonda se inyecta nitrógeno líquido o gas argón, generando una bola de hielo que envuelve y destruye el tumor junto con un margen de tejido sano. La intervención tiene una duración media de 30 a 90 minutos, y la mayoría de las pacientes pueden regresar a casa el mismo día. La recuperación es rápida y suele limitarse a moretones, hinchazón local o molestias leves que desaparecen en pocos días.

Peggy Stelling, paciente consultada por Reuters, relató que, cuando el doctor le explicó que esta técnica se utilizaba en varios tipos de cáncer, experimentó mucha tranquilidad. Además, la satisfacción estética es alta: el procedimiento deja cicatrices mínimas y no altera el volumen ni la forma de la mama.

Beneficios y riesgos de la crioablación frente a la cirugía convencional

La crioablación supone ventajas frente a la cirugía tradicional en cuanto a recuperación, impacto físico y resultados estéticos. El doctor Richard Fine destacó a Reuters: “El procedimiento no implica extirpación de tejido mamario”, indicando la conservación mamaria y la satisfacción de las pacientes.

Los efectos adversos tras la crioablación de cáncer de mama suelen ser leves, como hematomas o inflamación, con riesgo bajo de complicaciones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, la World Journal of Oncology informa que el 96,4 % de los casos recientes no evidenció recurrencia local a cinco años, con una satisfacción cosmética del 100 % tanto en pacientes como en médicos.

Entre los efectos adversos, Mayo Clinic y BreastCancer.org mencionan molestias leves, hematomas, inflamación temporal y, si el tumor está cerca de la piel, riesgo de quemadura por frío. Ocasionalmente se registran complicaciones poco frecuentes, como infección, sangrado o, en casos muy raros, síndrome postablación, que puede cursar con fiebre o alteraciones pasajeras.

En los estudios recogidos por World Journal of Oncology, el 20,8 % de las pacientes reportaron efectos adversos leves, y el dolor durante el procedimiento suele ser bien tolerado. Si se produce quemadura por frío, puede haber hipopigmentación cutánea, con riesgo de que sea irreversible.

Resultados clínicos y avances en investigación sobre la crioablación

Una doctora conversa con una paciente mayor durante una consulta médica en una clínica, junto a un equipo de mamografía. La imagen resalta la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama en mujeres adultas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia sobre la crioablación en cáncer de mama proviene de diferentes ensayos clínicos y análisis multicéntricos. Según World Journal of Oncology, la eficacia máxima —con aberración tumoral completa y ausencia de recurrencia— se observa en tumores menores de un centímetro, alcanzando un 100 % de éxito, y una tasa de recurrencia local de solo 2,06 % en pacientes seleccionadas.

Estudios como ICE3 y FROST siguen la evolución a cinco años; los reportes recientes avalan la seguridad y eficacia del método en tumores unifocales, visibles por imagen y con receptores hormonales positivos. BreastCancer.org plantea que la técnica podría potenciar la respuesta inmunitaria —efecto abscopal—, aspecto aún bajo estudio.

Por ahora, la crioablación en cáncer de mama está autorizada únicamente para usos específicos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, aunque continúan los ensayos clínicos con el objetivo de ampliar indicaciones y perfiles tumorales bajo vigilancia médica rigurosa.