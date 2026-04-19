El Superman que Hollywood dejó pasar: Matt Bomer y la historia menos conocida que marcó su carrera

Matt Bomer repasó en el Miami Film Festival los principales hitos de su carrera y los proyectos que impulsan su vocación artística (REUTERS/Daniel Cole)

Matt Bomer fue distinguido en el Miami Film Festival, el principal evento internacional de cine de la ciudad, antes de participar en una charla en vivo para el pódcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz.

En ese contexto, el actor repasó momentos clave de su carrera: desde su casi protagónico como Superman hasta colaboraciones musicales inéditas y los proyectos que prepara tanto en teatro como en cine.

Los papeles más recordados de Bomer incluyen al elegante Neal Caffrey en White Collar, su participación en la saga cinematográfica Magic Mike y su protagónico en la serie Más que rivales como Hawk Fuller.

El actor fue la opción principal para interpretar a Superman en el proyecto Flyby de J.J. Abrams; sin embargo, la película nunca se realizó. Entre sus próximos desafíos, mencionó una obra diseñada junto a Michael Arden y un largometraje australiano pendiente, además de su interés por historias sobre matrimonio igualitario.

El actor fue la elección del director para protagonizar Superman en el guion Flyby de J.J. Abrams, aunque el proyecto nunca vio la luz (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Matt Bomer también conectó con sus primeros recuerdos frente a la pantalla al evocar el impacto que tuvo en su infancia la película E.T. the Extra-Terrestrial. “La primera vez que sentí esa magia fue cuando mi madre me llevó al cine. Me impresionó ver a un niño como yo viviendo aventuras”, recordó, al describir el momento en que nació su vínculo con la actuación.

En su formación, destacó la influencia de su profesora Marla Crowe, quien le enseñó el valor de la improvisación y la importancia de hacer reír a los demás. Ese aprendizaje lo acompañó desde chico, incluso en una etapa marcada por la timidez, y terminó moldeando su forma de expresarse frente al públi

Fusionando vivencias de adolescencia, participación en obras escolares y su aprendizaje teatral en la universidad Carnegie Mellon, reconocida por su programa de teatro, Bomer compartió escenario con Lee Pace y Joe Manganiello, quienes influyeron en su disciplina y visión. “Hasta hoy, antes de asumir un papel, suelo caminar por las calles metido en el personaje para dotarlo de naturalidad”, comentó.

Detalles del proceso para Superman

Sobre el camino hacia Superman, compartió en Happy Sad Confused: “Fui a una convocatoria masiva, después el director me citó para una lectura con una actriz, avancé a la prueba de cámara con el traje y llegué a firmar el contrato. Hice todo lo que te lleva a creer que ya tienes el papel”, recordó.

Su preparación actoral incluyó etapas clave en Carnegie Mellon y aprendizajes junto a figuras como Lee Pace y Joe Manganiello (REUTERS/Danny Moloshok)

“Fui la elección del director”, afirmó Bomer sobre el filme titulado Flyby, con guion de J.J. Abrams, una versión centrada en la etapa universitaria del superhéroe. Finalmente, el proyecto quedó sin filmarse.

De “White Collar” a “Más que rivales”: evolución en la pantalla

El salto de Bomer al protagonismo televisivo se consolidó con White Collar. “El creador Jeff Eastin apostó por mí, aunque la cadena buscaba un perfil diferente. Después de varias pruebas, finalmente eligieron a mi favor”, relató en el pódcast.

Entre los momentos clave, evocó la química inmediata con Tim Dekay: “La dinámica entre ambos elevó la serie desde el primer encuentro”.

En Magic Mike, vivió una experiencia inesperada. “Pensé que sería una película pequeña e independiente. Nunca imaginé que tanta gente me vería desnudo. Fue abrumador”, reconoció entre risas.

Asimismo, el vínculo entre los miembros del elenco, especialmente con Channing Tatum, resultó fundamental. “Nada une más que compartir un vestuario mínimo”, manifestó.

La interpretación de Hawk Fuller en la serie Más que rivales desafió a Bomer con un papel complejo en lo emocional y social (Movistar Plus+)

En tanto, interpretar a Hawk Fuller en Más que rivales representó un desafío por la complejidad dramática y social del personaje en un contexto de diversidad y política. “Me sentí afortunado de que confiaran en mí para interpretar un rol exigente desde lo emocional y social”, expresó.

En ese sentido, opinó que la colaboración con Jonathan Bailey contribuyó al éxito del proyecto: “Desde la primera prueba de cámara, supe que trabajar juntos nos haría crecer como actores”.

La música en la vida de Bomer: colaboraciones y reservas

En otro tramo de la entrevista, Bomer abordó su faceta musical menos conocida. “Grabar la banda sonora de Magic Mike XXL fue casi accidental. Channing Tatum me animó a cantar frente a todos, y luego, cuando surgió la secuela, quisieron que el personaje cantara”, contó.

Fruto de esa experiencia, Diane Warren lo invitó a grabar un EP, pero Bomer optó por no publicarlo: “La industria musical es aún más impredecible que la actoral. Al final, preferí guardarlo, para no atarme a una dinámica que no me convencía”.

Proyectos futuros en teatro y cine

Entre sus proyectos futuros, Bomer trabaja en una obra teatral con Michael Arden y gestiona un largometraje australiano centrado en historias sobre matrimonio igualitario (REUTERS/Mario Anzuoni)

De cara al futuro, Bomer compartió su entusiasmo por una obra en desarrollo con Michael Arden, director ganador de 2 premios Tony, y continúa gestionando un largometraje australiano.

En su búsqueda de temas novedosos, apuntó: “Siento que todavía hay mucho que contar en el terreno del matrimonio igualitario. Una buena pluma podría mostrar la riqueza de esas experiencias”.

Durante el tramo final en Happy Sad Confused, abordó los retos estructurales en la industria audiovisual: “Inclusive quienes tienen más experiencia encuentran barreras para sacar adelante proyectos nuevos. Hoy, el entorno exige más creatividad y perseverancia que nunca”.