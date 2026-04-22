EEUU equipará sus buques de guerra con misiles Patriot para contrarrestar la amenaza hipersónica de China

Un hombre observa un modelo del misil Patriot Advanced Capability (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) de Lockheed Martin en una feria militar internacional en Kielce, Polonia, el 7 de septiembre de 2017 (REUTERS/Kacper Pempel)

Lockheed Martin, empresa especializada en desarrollo industria aeroespacial y militar, recibió un contrato para integrar el misil Patriot, un interceptor utilizado por el Ejército de Estados Unidos, en el sistema de combate Aegis de la Marina estadounidense. Según la compañía, este paso representa la primera vez que el proyectil será desplegado en el mar.

Según datos de la agencia Reuters, en octubre de 2024 la Marina avanzaba con planes para equipar sus barcos con interceptores Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), motivada por el temor a que el régimen chino utilice armas hipersónicas para atacar flotas estadounidenses en el Pacífico.

El objetivo del despliegue es reforzar el escudo de defensa antimisiles que protege a los destructores de la Armada. Lockheed Martin, que lleva años trabajando en la integración, señaló que este contrato es el primer paso concreto para instalar los interceptores del Ejército en buques de superficie de la Armada.

La decisión de sumar el PAC-3 MSE responde a sus capacidades superiores frente a los interceptores navales existentes, ya que el misil emplea un sistema de “impacto directo”, alcanzando su objetivo en lugar de detonar cerca de él, lo que mejora la efectividad contra misiles balísticos de alta velocidad y maniobrabilidad.

El PAC-3 MSE proporcionaría una capa adicional de defensa para los buques equipados con Aegis, que hasta ahora se apoyan en misiles de la familia Standard (SM-2, SM-3, SM-6) y en el RIM-162 Evolved SeaSparrow.

Una prueba con misiles Patriot (Foto del Ejército de EEUU)

La demanda de misiles Patriot ha aumentado considerablemente. Según un acuerdo entre Lockheed Martin y el Pentágono firmado en enero, la producción anual del interceptor se triplicará en los próximos siete años, pasando de unos 600 a más de 2.000 misiles.

El presupuesto de defensa de Trump

El Pentágono presentó el martes nuevos detalles sobre la solicitud de presupuesto de defensa de USD 1,5 billones del presidente Donald Trump para el año fiscal 2027, lo que representa el mayor incremento interanual en gasto militar desde la Segunda Guerra Mundial.

Entre las novedades, el Departamento de Defensa creó una categoría denominada “prioridades presidenciales”, que abarca proyectos como la defensa antimisiles Golden Dome, el dominio en tecnología de drones, inteligencia artificial, infraestructura de datos y el fortalecimiento de la base industrial de defensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un anuncio sobre el escudo antimisiles Cúpula Dorada junto al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 20 de mayo de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque)

En el ejercicio anterior, Trump había solicitado al Congreso un presupuesto de USD 892.600 millones, al que posteriormente sumó USD 150.000 millones mediante una partida suplementaria, llevando el gasto total a más de USD 1 billón por primera vez.

En el área naval, el presupuesto asigna más de 65.000 millones de dólares para la construcción de 18 buques de guerra y 16 barcos de apoyo, encargados a General Dynamics y Huntington Ingalls, en el marco de la iniciativa “Flota Dorada”. Se trata del mayor pedido de este tipo desde 1962.

La propuesta incluye un aumento en la adquisición de cazas F-35 de Lockheed Martin, elevándola a 85 unidades por año, y destina USD 102.000 millones de dólares a la compra e investigación de aeronaves, lo que implica un incremento del 26% respecto al año anterior. El desarrollo de sistemas de próxima generación, como el F-47 de Boeing y el bombardero B-21 de Northrop Grumman, también figura entre las prioridades.

En materia de drones, altos funcionarios describieron esta solicitud como la mayor inversión en guerra autónoma y tecnología antidrones en la historia del país, con USD 53.600 millones destinados a plataformas autónomas y logística en zonas de conflicto, y 21.000 millones para municiones y sistemas avanzados de defensa.

Lanzamiento de un misil Patriot (EMAD)

El Grupo de Guerra Autónoma de Defensa, que anteriormente recibía unos USD 225 millones, pasará a contar con aproximadamente 54.000 millones, destinados en su mayoría a la aplicación de tecnologías ya existentes. El grupo ha absorbido la iniciativa Replicator, enfocada en drones.

El presupuesto también contempla contratos de adquisición plurianuales para programas de municiones, con el argumento de que estos acuerdos a largo plazo proporcionan a las grandes y pequeñas empresas la estabilidad necesaria para aumentar la producción.

En materia de personal, la propuesta incluye un aumento salarial para los soldados rasos, un incremento del 7% para los oficiales y del 5% para los altos mandos, junto con la ampliación de las fuerzas armadas en 44.000 efectivos adicionales en 2027, tras sumar 20.000 en el año fiscal anterior.

El presupuesto no prevé fondos específicos para operaciones relacionadas con el conflicto con Irán.

(Con información de Reuters)