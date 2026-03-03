Estados Unidos

Una alerta de incendio provocó la evacuación urgente de un avión de United Airlines en Los Ángeles

La rápida reacción de pilotos y personal permitió que las 268 personas a bordo descendieran de manera segura, mientras las autoridades descartan lesionados de gravedad y analizan lo ocurrido con la aeronave comercial

El vuelo 2127 de United
El vuelo 2127 de United Airlines realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tras detectarse fuego en uno de sus motores (Captura de vídeo: KTLA)

Un incendio en uno de los motores obligó al vuelo 2127 de United Airlines a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en el día de ayer, detallaron las autoridades.

El incidente, que obligó a la evacuación urgente de 256 pasajeros y 12 tripulantes, no dejó víctimas graves, pero desencadenó retrasos en las operaciones aeroportuarias y una investigación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA). La información fue confirmada por diferentes medios nacionales y locales, como ABC7 y KTLA5.

El Boeing 787-9 Dreamliner, con destino a Newark Liberty International Airport en Nueva Jersey, apenas había despegado cuando el sistema de abordo alertó a los pilotos sobre indicios de fuego en el motor izquierdo. Ante la emergencia, los comandantes optaron por regresar inmediatamente a LAX y aterrizaron alrededor de las 11:20 horas, según la FAA.

Los pasajeros debieron abandonar la aeronave mediante rampas inflables y escaleras móviles mientras el humo seguía saliendo del motor, como ratificó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles a la filial local de ABC.

El Boeing 787-9 Dreamliner con
El Boeing 787-9 Dreamliner con 256 pasajeros y 12 tripulantes fue evacuado exitosamente en menos de una hora luego de la alarma de incendio (X/Dj´s Aviation)

Las imágenes del incidente, difundidas en redes sociales y cadenas de televisión locales, muestran cómo la tripulación dirige la evacuación desde el ala derecha de la aeronave, mientras el motor izquierdo seguía emitiendo humo visible hasta 40 minutos después del aterrizaje.

Según el comunicado de United Airlines, todos los ocupantes fueron transportados en autobuses al edificio terminal. Sólo se reportó un herido menor con un corte en el dedo y algunos pasajeros con raspones. Ninguno requirió hospitalización.

Más de 250 pasajeros evacuados en menos de una hora tras la alarma de fuego

El avión permaneció menos de una hora en el aire. Pilotos y controladores comunicaron la gravedad de la situación a los servicios de emergencia. Grabaciones citadas por CNN recogieron ese intercambio. “Seguimos recibiendo indicaciones de incendio, así que necesitaremos evacuar”, indicó uno de los pilotos al equipo de bomberos del aeropuerto.

Detallaron que habían activado ambos extintores internos del motor izquierdo, pero persistía el aviso de fuego, lo que precipitó la evacuación.

Otro piloto precisó a control: “La gente va a salir por el lado derecho, hacia la pista. Preferimos quedarnos aquí mismo y simplemente evacuar a la gente”, según la transcripción de CNN.

La tripulación de cabina guió a los pasajeros con instrucciones tajantes. “¡Vengan por aquí! ¡Salten y deslicen! ¡Aléjense del avión! ¡Dejen todo el equipaje!”, según mostró un video grabado por un pasajero.

Durante esos minutos, los aterrizajes en Los Ángeles se retrasaron y una de las pistas principales quedó bloqueada hasta finalizar la evacuación, señaló el propio aeropuerto en un comunicado.

Una testigo identificada como Francesca Nardelli, quien viajaba en otra aeronave, contó en ABC7 y KTLA5: “Vimos camiones de bomberos y patrullas por todos lados. No sabíamos qué pasaba porque no hubo ningún anuncio. Fue caótico y aterrador”.

La evacuación de pasajeros se
La evacuación de pasajeros se realizó mediante rampas inflables y escaleras móviles, mientras el motor izquierdo seguía emitiendo humo visible (X/Hash Tribe)

La investigación se centrará en el motor Rolls-Royce del Boeing 787

Aviación y expertos señalaron que el desenlace pudo haber sido diferente si la intervención no hubiera sido inmediata, en parte por la imposibilidad de descargar combustible antes de aterrizar tras una falla de motor, lo que obliga a maniobras con el avión más pesado de lo previsto.

Peter Greenberg, analista de aviación consultado por KTLA5, explicó: “Cuando tienes un incendio de motor, no puedes descargar combustible, lo que significa que aterrizas con un peso muy superior al habitual. Lograron aterrizar con el motor en llamas”. Añadió que la atención se centrará ahora en el análisis del motor Rolls-Royce Trent 1000, el modelo implicado en el incidente.

La Administración Federal de Aviación ratificó en su informe: “United Airlines Flight 2127 regresó de manera segura a LAX alrededor de las 11:20 horas debido a un problema en el motor izquierdo. Los pasajeros descendieron en una calle de rodaje. El Boeing 787-9 Dreamliner iba rumbo a Newark, Nueva Jersey. La FAA investigará los hechos”.

Durante varias horas, la aeronave permaneció detenida en la pista, produciéndose un bloqueo temporal de operaciones hasta que fue retirada y se reiniciaron los vuelos normales.

La investigación de la FAA
La investigación de la FAA se centrará en el motor Rolls-Royce Trent 1000 del Boeing 787 implicado en el incidente en Los Ángeles (Captura de vídeo: ABC7)

Las entidades federales revisarán el funcionamiento de los motores y la gestión del incidente tras una evacuación que dejó a más de 250 pasajeros ilesos, salvo contusiones menores, luego de que una alarma de incendio marcara el destino del vuelo pocos minutos después del despegue.

