Estados Unidos

El aeropuerto de Los Ángeles posterga la apertura del tren interno y supera los USD 880 millones en sobrecostos

Un conflicto contractual entre la entidad gestora y el consorcio constructor mantiene inactivo el Automated People Mover, lo que retrasa la mejora de la movilidad y ocasiona un significativo desvío presupuestario

Guardar
El nuevo retraso en la
El nuevo retraso en la apertura del Automated People Mover de LAX pospone su inauguración para la segunda mitad de 2026 (Wikipedia)

La apertura del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, marcado por la llegada de la tan esperada conexión ferroviaria en junio de 2025, ha supuesto un hito para la ciudad y millones de viajeros. No obstante, los desafíos persisten: el sistema Automated People Mover (APM), piedra angular de la intermodalidad en LAX, permanece inactivo, lo que obliga a los pasajeros a depender de autobuses lanzadera.

Ante la proximidad de eventos internacionales y la creciente presión tanto sobre las autoridades aeroportuarias como en la agenda política y mediática, la modernización prometida enfrenta dificultades. El diario económico local L.A. Business Journal informó que el debut del APM ha sido aplazado una vez más, y su activación ha sido reprogramada para la segunda mitad de 2026.

Esta nueva fecha se ubica después de la Copa Mundial de la FIFA, uno de los eventos que las autoridades consideraban crucial para la operación del sistema. El retraso supone el cuarto año consecutivo de demora y, de acuerdo a lo publicado, el presupuesto ha sufrido un desvío superior a los USD 880 millones.

La obra, ideada para transformar la movilidad interna del aeropuerto, era vista como la solución propuesta a los atascos vehiculares y como parte de la estrategia para la proyección global de Los ángeles.

Disputa contractual y sobrecostos: los motivos detrás de la demora

Los recurrentes atrasos en el
Los recurrentes atrasos en el APM han duplicado el presupuesto inicial, con un sobrecosto que ya supera los USD 880 millones (Gentileza: Los Ángeles World Airports y LAX Integrated Express Solutions)

El retraso del APM está directamente relacionado con una disputa contractual entre Los Ángeles World Airports (LAWA), la autoridad encargada de la gestión del aeropuerto, y LINXS, el consorcio responsable de la construcción y futura operación del tren elevado.

Según el portal informativo angelino LAist, el conflicto se centra en definir la responsabilidad sobre el mantenimiento del sistema, situación que ha paralizado la fase final del proyecto pese a que tanto la vía elevada como las estaciones están prácticamente concluidas.

El proyecto permanece en una etapa de pruebas técnicas y ajustes operativos. Mientras tanto, las negociaciones entre las dos partes siguen sin arrojar resultados. La presión política y mediática aumenta por la cercanía de acontecimientos internacionales que incrementarán el flujo de visitantes y exigen una infraestructura moderna y eficiente.

El sobrecosto, que ya ha superado los USD 880 millones, refleja el impacto económico de los atrasos técnicos y la falta de consenso contractual.

Durante este periodo, los pasajeros se ven obligados a utilizar autobuses lanzadera, con intervalos de diez minutos, como única alternativa provisoria. Este sistema exhibe las limitaciones del tráfico interno del aeropuerto y deja en evidencia la brecha respecto a la expectativa de una red ferroviaria automatizada, continua y sin interrupciones.

Tecnología, sustentabilidad y alcance del Automated People Mover

Organizaciones locales y usuarios manifiestan
Organizaciones locales y usuarios manifiestan frustración frente a las continuas postergaciones de la interconexión ferroviaria en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (Wikipedia)

El Automated People Mover fue concebido para funcionar las 24 horas del día, todos los días de la semana, eliminando el congestionamiento vehicular de los accesos a las terminales y facilitando conexiones ágiles entre los diferentes puntos de LAX.

Una vez inaugurado, el APM operará como un tren completamente eléctrico, cuyos vagones están fabricados con un 98 % de materiales reciclables y serán parcialmente alimentados por energía solar.

De acuerdo con información del consorcio de desarrollo del proyecto Grupo de Desarrollo, los trenes circularán con una frecuencia de dos minutos, cubriendo seis estaciones estratégicamente ubicadas: tres para las terminales aeroportuarias, una en el estacionamiento económico de LAX, otra en el centro de alquiler de automóviles y una estación final en el LAX/Metro Transit Center.

Según la proyección oficial, el sistema está diseñado para transportar 30 millones de pasajeros anuales, lo que permitiría recortar la circulación diaria en unos 117.000 millas (188.290 kilómetros) y reducir la huella de carbono generada por el transporte terrestre del aeropuerto. Esta cifra subraya el aporte esperado en términos de eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental.

Impacto social y presión internacional ante los retrasos

El retraso acumulado del Automated People Mover ha suscitado una oleada de críticas en redes sociales y entre los usuarios frecuentes. Comentarios vertidos en la red social Reddit muestran la frustración acumulada frente a las reiteradas postergaciones y el descrédito de los cronogramas oficiales.

“¿Cuándo va a abrir el People Mover?”, cuestionó un pasajero, mientras otros apostaron con sarcasmo a que la inauguración sucederá “con los Juegos Olímpicos de 2068”.

Diversas organizaciones locales y organismos turísticos han expresado su inquietud por el impacto de estos atrasos en la imagen internacional de Los Ángeles y en la experiencia de los visitantes, en particular en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA y otros eventos deportivos y culturales de relevancia.

El futuro del APM depende ahora de la resolución de los desencuentros entre LAWA y LINXS, además de la culminación de los ajustes técnicos requeridos para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema. Actualmente, los usuarios continúan a la espera de una solución que permita integrar la infraestructura ferroviaria y optimizar la logística de uno de los aeropuertos más transitados del mundo.

Temas Relacionados

Automated People MoverLos ÁngelesLos Angeles World AirportsLINXSRetraso de InfraestructuraMovilidad AeroportuariaEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

El programa California Dream for All permite acceder a la primera vivienda en todo el estado

Esta iniciativa estatal otorga hasta USD 150.000 o el 20 % del valor del inmueble a familias que no han sido propietarias, con reintegro solo cuando se realice la venta o el refinanciamiento

El programa California Dream for

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

La más reciente entrega de la franquicia superó las marcas previas en su primer fin de semana, con ingresos que reflejan el renovado interés del público por el género del terror

La película “Scream 7″ debuta

Nueva York registrará 25 °C en marzo tras superar el invierno más extremo de la década

El pronóstico anticipa máximas inusuales que contrastan con las recientes jornadas de frío intenso y marcan el inicio de una etapa con condiciones climáticas mucho más favorables para la ciudad

Nueva York registrará 25 °C

Las playas de St. Pete-Clearwater impulsan su reconocimiento entre los mejores destinos turísticos del mundo

La región de Florida fue distinguida por Tripadvisor en el 1 % global, gracias a la excelencia de su costa, las actividades al aire libre y la oferta gastronómica que atrajo a millones de visitantes en 2025

Las playas de St. Pete-Clearwater

Dónde podría afectar con más fuerza la temporada de tornados de 2026 en EEUU

El nuevo pronóstico meteorológico identifica un corredor central con alta probabilidad de tormentas intensas, ráfagas destructivas y precipitaciones extremas durante la primavera

Dónde podría afectar con más

TECNO

Cómo funciona Li-Fi, la tecnología

Cómo funciona Li-Fi, la tecnología que podría desplazar al Wi-Fi

El terror de los profesores: una IA que hace cualquier tarea académica gana popularidad entre estudiantes

El sencillo truco para que el aire acondicionado enfríe más y gaste menos energía

Los 100 mejores nombres para bebés que van a nacer en marzo 2026, según la IA

PS5 Pro actualiza su tecnología de gráficos: ya puedes probarlo en este videojuego

ENTRETENIMIENTO

De qué trata ‘Beso de

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon

Amigo de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de “separar a la familia” tras el cambio de apellido de Maddox

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1

MUNDO

Trump mantuvo contactos directos con

Trump mantuvo contactos directos con líderes de Medio Oriente y la OTAN tras los ataques contra el régimen de Irán

Los restos de un drone iraní interceptado en Dubái impactaron contra el lujoso hotel Burj Al Arab y provocaron un incendio

El mensaje publicado desde la cuenta de Ali Khamenei tras la confirmación de su muerte

El régimen de Irán lanzó más de 200 misiles contra territorio israelí: al menos un muerto

Trump sostuvo que la muerte de Ali Khamenei es “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”