El aeropuerto de Los Ángeles posterga la apertura del tren interno y supera los USD 880 millones en sobrecostos

El nuevo retraso en la apertura del Automated People Mover de LAX pospone su inauguración para la segunda mitad de 2026 (Wikipedia)

La apertura del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, marcado por la llegada de la tan esperada conexión ferroviaria en junio de 2025, ha supuesto un hito para la ciudad y millones de viajeros. No obstante, los desafíos persisten: el sistema Automated People Mover (APM), piedra angular de la intermodalidad en LAX, permanece inactivo, lo que obliga a los pasajeros a depender de autobuses lanzadera.

Ante la proximidad de eventos internacionales y la creciente presión tanto sobre las autoridades aeroportuarias como en la agenda política y mediática, la modernización prometida enfrenta dificultades. El diario económico local L.A. Business Journal informó que el debut del APM ha sido aplazado una vez más, y su activación ha sido reprogramada para la segunda mitad de 2026.

Esta nueva fecha se ubica después de la Copa Mundial de la FIFA, uno de los eventos que las autoridades consideraban crucial para la operación del sistema. El retraso supone el cuarto año consecutivo de demora y, de acuerdo a lo publicado, el presupuesto ha sufrido un desvío superior a los USD 880 millones.

La obra, ideada para transformar la movilidad interna del aeropuerto, era vista como la solución propuesta a los atascos vehiculares y como parte de la estrategia para la proyección global de Los ángeles.

Disputa contractual y sobrecostos: los motivos detrás de la demora

Los recurrentes atrasos en el APM han duplicado el presupuesto inicial, con un sobrecosto que ya supera los USD 880 millones (Gentileza: Los Ángeles World Airports y LAX Integrated Express Solutions)

El retraso del APM está directamente relacionado con una disputa contractual entre Los Ángeles World Airports (LAWA), la autoridad encargada de la gestión del aeropuerto, y LINXS, el consorcio responsable de la construcción y futura operación del tren elevado.

Según el portal informativo angelino LAist, el conflicto se centra en definir la responsabilidad sobre el mantenimiento del sistema, situación que ha paralizado la fase final del proyecto pese a que tanto la vía elevada como las estaciones están prácticamente concluidas.

El proyecto permanece en una etapa de pruebas técnicas y ajustes operativos. Mientras tanto, las negociaciones entre las dos partes siguen sin arrojar resultados. La presión política y mediática aumenta por la cercanía de acontecimientos internacionales que incrementarán el flujo de visitantes y exigen una infraestructura moderna y eficiente.

El sobrecosto, que ya ha superado los USD 880 millones, refleja el impacto económico de los atrasos técnicos y la falta de consenso contractual.

Durante este periodo, los pasajeros se ven obligados a utilizar autobuses lanzadera, con intervalos de diez minutos, como única alternativa provisoria. Este sistema exhibe las limitaciones del tráfico interno del aeropuerto y deja en evidencia la brecha respecto a la expectativa de una red ferroviaria automatizada, continua y sin interrupciones.

Tecnología, sustentabilidad y alcance del Automated People Mover

Organizaciones locales y usuarios manifiestan frustración frente a las continuas postergaciones de la interconexión ferroviaria en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (Wikipedia)

El Automated People Mover fue concebido para funcionar las 24 horas del día, todos los días de la semana, eliminando el congestionamiento vehicular de los accesos a las terminales y facilitando conexiones ágiles entre los diferentes puntos de LAX.

Una vez inaugurado, el APM operará como un tren completamente eléctrico, cuyos vagones están fabricados con un 98 % de materiales reciclables y serán parcialmente alimentados por energía solar.

De acuerdo con información del consorcio de desarrollo del proyecto Grupo de Desarrollo, los trenes circularán con una frecuencia de dos minutos, cubriendo seis estaciones estratégicamente ubicadas: tres para las terminales aeroportuarias, una en el estacionamiento económico de LAX, otra en el centro de alquiler de automóviles y una estación final en el LAX/Metro Transit Center.

Según la proyección oficial, el sistema está diseñado para transportar 30 millones de pasajeros anuales, lo que permitiría recortar la circulación diaria en unos 117.000 millas (188.290 kilómetros) y reducir la huella de carbono generada por el transporte terrestre del aeropuerto. Esta cifra subraya el aporte esperado en términos de eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental.

Impacto social y presión internacional ante los retrasos

El retraso acumulado del Automated People Mover ha suscitado una oleada de críticas en redes sociales y entre los usuarios frecuentes. Comentarios vertidos en la red social Reddit muestran la frustración acumulada frente a las reiteradas postergaciones y el descrédito de los cronogramas oficiales.

“¿Cuándo va a abrir el People Mover?”, cuestionó un pasajero, mientras otros apostaron con sarcasmo a que la inauguración sucederá “con los Juegos Olímpicos de 2068”.

Diversas organizaciones locales y organismos turísticos han expresado su inquietud por el impacto de estos atrasos en la imagen internacional de Los Ángeles y en la experiencia de los visitantes, en particular en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA y otros eventos deportivos y culturales de relevancia.

El futuro del APM depende ahora de la resolución de los desencuentros entre LAWA y LINXS, además de la culminación de los ajustes técnicos requeridos para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema. Actualmente, los usuarios continúan a la espera de una solución que permita integrar la infraestructura ferroviaria y optimizar la logística de uno de los aeropuertos más transitados del mundo.