¿Cuánto hay que ahorrar para jubilarse en Estados Unidos?

Hawái se posiciona como el estado más costoso para la jubilación con un presupuesto mínimo anual de USD 90.752 que puede duplicarse para una vida cómoda.

La distancia económica entre los estados de Estados Unidos en materia de retiro se amplía cada año, con diferencias que pueden superar los USD 120.000 anuales entre regiones como Hawái y Virginia Occidental.

Según un análisis reciente de MoneyLion, difundido por el medio FOX Business, la ubicación geográfica determina de forma decisiva si una persona puede mantener una vida financieramente estable al jubilarse; esta brecha provoca una migración de personas mayores desde los estados con mayor costo de vida y presión fiscal hacia aquellos con condiciones fiscales y precios más accesibles.

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Costos extremos para el retiro: Hawái y Virginia Occidental, los polos opuestos en Estados Unidos

El análisis identificó a Hawái como el lugar más costoso para retirarse en el país, donde el costo anual para necesidades básicas de USD 90.752 y de USD 181.505 para mantener un nivel de vida considerado cómodo. Incluso con ingresos del Seguro Social, el monto necesario para un jubilado se mantiene elevado en USD 156.610 anuales.

Para alcanzar ese objetivo, una persona debe ahorrar USD 5.800 al mes durante 45 años si inicia a los 20 años o USD 7.458 al mes si comienza a los 30 años, ambas cifras con el ingreso de la seguridad social. Si se excluyen estos beneficios federales, los montos suben a USD 6.722 y USD 8.643 mensuales, respectivamente.

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California ocupó el segundo lugar en el ranking de estados más caros para los jubilados, con USD 73.387 anuales para necesidades básicas y USD 121.879 como estándar de vida confortable con el Seguro Social.

En este escenario, quien comienza a ahorrar a los 20 años debe destinar USD 4.514 al mes, mientras que quien inicia a los 30 años requiere USD 5.804 al mes. Al prescindir del Seguro Social, los montos ascienden a USD 5.436 y USD 6.989 mensuales, respectivamente.

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El cálculo de ahorro mensual para el retiro en California oscila entre USD 4.514 y 6.989 según la edad de inicio y acceso al Seguro Social.

En contraste, Virginia Occidental presenta las cifras más bajas del país, con un costo de vida anual necesario de USD 29.059 para cubrir necesidades básicas y USD 58.117 para una vida confortable. Tras el Seguro Social, el monto desciende a USD 33.223.

El objetivo de ahorro es de USD 1.230 mensuales desde los 20 años o USD 1.582 desde los 30 años con el aporte estatal; USD 2.152 y USD 2.767 sin ese complemento, según las cifras publicadas por FOX Business.

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La carga fiscal y la migración de jubilados hacia estados sin impuestos estatales

El análisis no solo evidencia la brecha en costos básicos, sino que resalta el impacto directo de los impuestos estatales y municipales en el cálculo del retiro. Ted Jenkin, socio gerente de Exit Wealth Advisors, explicó a FOX Business: “Dos de los mayores gastos que un jubilado debe considerar son los impuestos estatales sobre la renta y los impuestos sobre bienes inmuebles. Esta es también la razón por la que muchas personas se están mudando de lugares como California y Nueva York, porque, además del costo de vida, es muy caro desde el punto de vista fiscal”.

Florida, considerada uno de los destinos predilectos por los estadounidenses que buscan retirarse, presenta un costo para necesidades básicas de USD 44.170 al año o de USD 88.339 para una vida cómoda. Al computar el Seguro Social, el objetivo de gastos disminuye a USD 63.445. Para alcanzar esta meta, el plan de ahorro mensual requerido es de USD 2.350 cuando se empieza a los 20 años, o USD 3.021 a los 30.

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Los elevados costos de vida y presión fiscal en ciertos estados provocan la migración de adultos mayores hacia regiones más accesibles.

Otros estados del sur, como Tennessee y Texas, requieren un presupuesto anual para cubrir necesidades de apenas más de USD 38.300, mientras que una vida cómoda se sitúa en torno a los USD 76.000 (o más de USD 51.300 con el Seguro Social).

Thomas Aiello, vicepresidente de asuntos federales de la Unión Nacional de Contribuyentes, remarcó al medio: “Lugares como Florida, Texas y Tennessee no tienen impuesto estatal sobre la renta ni impuesto sobre sucesiones, ofrecen impuestos sobre la propiedad relativamente bajos y un entorno político generalmente más favorable para los contribuyentes. Esto puede traducirse en miles de dólares de ahorro fiscal anual en comparación con Nueva York, California o Illinois”.

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Costo de vida anual por estado en Estados Unidos

El listado completo del costo de vida por estado quedó conformado de la siguiente manera:

Alabama: USD 32.898

Alaska: USD 51.363

Arizona: USD 46.768

Arkansas: USD 31.352

California: USD 73.387

Colorado: USD 54.908

Connecticut: USD 51.261

Delaware: USD 45.339

Distrito de Columbia: USD 68.709

Florida: USD 44.170

Georgia: USD 40.122

Hawái: USD 90.752

Idaho: USD 48.727

Illinois: USD 37.350

Indiana: USD 34.510

Iowa: USD 32.977

Kansas: USD 34.426

Kentucky: USD 32.559

Luisiana: USD 31.232

Maine: USD 47.028

Maryland: USD 49.007

Massachusetts: USD 68.020

Míchigan: USD 34.160

Minnesota: USD 41.513

Mississippi: USD 30.012

Missouri: USD 34.659

Montana: USD 48.500

Nebraska: USD 35.802

Nevada: USD 47.750

Nuevo Hampshire: USD 53.835

Nueva Jersey: USD 57.702

Nuevo México: USD 38.999

Nueva York: USD 51.337

Carolina del Norte: USD 40.995

Dakota del Norte: USD 37.327

Ohio: USD 34.404

Oklahoma: USD 32.090

Oregón: USD 53.486

Pensilvania: USD 36.964

Rhode Island: USD 53.169

Carolina del Sur: USD 37.995

Dakota del Sur: USD 39.301

Tennessee: USD 38.314

Texas: USD 38.124

Utah: USD 52.736

Vermont: USD 46.067

Virginia: USD 46.086

Washington: USD 59.997

Virginia Occidental: USD 29.059

Wisconsin: USD 39.851

Wyoming: USD 41.527

Virginia Occidental ofrece el costo de vida más bajo para jubilados en el país con apenas USD 29.059 anuales para necesidades básicas.

Recomendaciones de los expertos

Según un estudio realizado por Northwestern Mutual, la suma que los estadounidenses consideran esencial para un retiro sin sobresaltos en 2026 asciende a USD 1.46 millones, cifra que permitiría generar aproximadamente USD 4.800 mensuales en ingresos tras finalizar la vida activa.

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De acuerdo con FOX 5, los expertos señalan que estas recomendaciones pueden ayudar a los estadounidenses a definir cuánto desean ahorrar para su jubilación:

La regla del 25x consiste en ahorrar un monto equivalente a 25 veces el gasto anual previsto de una persona para la jubilación.

La regla de los USD 1.000 al mes indica que, por cada USD 1.000 de gasto mensual que se desee cubrir durante la jubilación, la persona debería haber acumulado USD 300.000 en ahorros.

La regla del 4% establece que una persona puede retirar el 4% de sus ahorros para la jubilación durante el primer año y luego extraer esa misma cantidad, ajustada por inflación, durante aproximadamente 30 años.