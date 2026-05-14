¿Cuánto hay que ahorrar para jubilarse en Estados Unidos?

La distancia económica entre los estados de Estados Unidos en materia de retiro se amplía cada año, con diferencias que pueden superar los USD 120.000 anuales entre regiones como Hawái y Virginia Occidental.
Según un análisis reciente de MoneyLion, difundido por el medio FOX Business, la ubicación geográfica determina de forma decisiva si una persona puede mantener una vida financieramente estable al jubilarse; esta brecha provoca una migración de personas mayores desde los estados con mayor costo de vida y presión fiscal hacia aquellos con condiciones fiscales y precios más accesibles.
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Costos extremos para el retiro: Hawái y Virginia Occidental, los polos opuestos en Estados Unidos
El análisis identificó a Hawái como el lugar más costoso para retirarse en el país, donde el costo anual para necesidades básicas de USD 90.752 y de USD 181.505 para mantener un nivel de vida considerado cómodo. Incluso con ingresos del Seguro Social, el monto necesario para un jubilado se mantiene elevado en USD 156.610 anuales.
Para alcanzar ese objetivo, una persona debe ahorrar USD 5.800 al mes durante 45 años si inicia a los 20 años o USD 7.458 al mes si comienza a los 30 años, ambas cifras con el ingreso de la seguridad social. Si se excluyen estos beneficios federales, los montos suben a USD 6.722 y USD 8.643 mensuales, respectivamente.
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California ocupó el segundo lugar en el ranking de estados más caros para los jubilados, con USD 73.387 anuales para necesidades básicas y USD 121.879 como estándar de vida confortable con el Seguro Social.
En este escenario, quien comienza a ahorrar a los 20 años debe destinar USD 4.514 al mes, mientras que quien inicia a los 30 años requiere USD 5.804 al mes. Al prescindir del Seguro Social, los montos ascienden a USD 5.436 y USD 6.989 mensuales, respectivamente.
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En contraste, Virginia Occidental presenta las cifras más bajas del país, con un costo de vida anual necesario de USD 29.059 para cubrir necesidades básicas y USD 58.117 para una vida confortable. Tras el Seguro Social, el monto desciende a USD 33.223.
El objetivo de ahorro es de USD 1.230 mensuales desde los 20 años o USD 1.582 desde los 30 años con el aporte estatal; USD 2.152 y USD 2.767 sin ese complemento, según las cifras publicadas por FOX Business.
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La carga fiscal y la migración de jubilados hacia estados sin impuestos estatales
El análisis no solo evidencia la brecha en costos básicos, sino que resalta el impacto directo de los impuestos estatales y municipales en el cálculo del retiro. Ted Jenkin, socio gerente de Exit Wealth Advisors, explicó a FOX Business: “Dos de los mayores gastos que un jubilado debe considerar son los impuestos estatales sobre la renta y los impuestos sobre bienes inmuebles. Esta es también la razón por la que muchas personas se están mudando de lugares como California y Nueva York, porque, además del costo de vida, es muy caro desde el punto de vista fiscal”.
Florida, considerada uno de los destinos predilectos por los estadounidenses que buscan retirarse, presenta un costo para necesidades básicas de USD 44.170 al año o de USD 88.339 para una vida cómoda. Al computar el Seguro Social, el objetivo de gastos disminuye a USD 63.445. Para alcanzar esta meta, el plan de ahorro mensual requerido es de USD 2.350 cuando se empieza a los 20 años, o USD 3.021 a los 30.
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Otros estados del sur, como Tennessee y Texas, requieren un presupuesto anual para cubrir necesidades de apenas más de USD 38.300, mientras que una vida cómoda se sitúa en torno a los USD 76.000 (o más de USD 51.300 con el Seguro Social).
Thomas Aiello, vicepresidente de asuntos federales de la Unión Nacional de Contribuyentes, remarcó al medio: “Lugares como Florida, Texas y Tennessee no tienen impuesto estatal sobre la renta ni impuesto sobre sucesiones, ofrecen impuestos sobre la propiedad relativamente bajos y un entorno político generalmente más favorable para los contribuyentes. Esto puede traducirse en miles de dólares de ahorro fiscal anual en comparación con Nueva York, California o Illinois”.
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Costo de vida anual por estado en Estados Unidos
El listado completo del costo de vida por estado quedó conformado de la siguiente manera:
- Alabama: USD 32.898
- Alaska: USD 51.363
- Arizona: USD 46.768
- Arkansas: USD 31.352
- California: USD 73.387
- Colorado: USD 54.908
- Connecticut: USD 51.261
- Delaware: USD 45.339
- Distrito de Columbia: USD 68.709
- Florida: USD 44.170
- Georgia: USD 40.122
- Hawái: USD 90.752
- Idaho: USD 48.727
- Illinois: USD 37.350
- Indiana: USD 34.510
- Iowa: USD 32.977
- Kansas: USD 34.426
- Kentucky: USD 32.559
- Luisiana: USD 31.232
- Maine: USD 47.028
- Maryland: USD 49.007
- Massachusetts: USD 68.020
- Míchigan: USD 34.160
- Minnesota: USD 41.513
- Mississippi: USD 30.012
- Missouri: USD 34.659
- Montana: USD 48.500
- Nebraska: USD 35.802
- Nevada: USD 47.750
- Nuevo Hampshire: USD 53.835
- Nueva Jersey: USD 57.702
- Nuevo México: USD 38.999
- Nueva York: USD 51.337
- Carolina del Norte: USD 40.995
- Dakota del Norte: USD 37.327
- Ohio: USD 34.404
- Oklahoma: USD 32.090
- Oregón: USD 53.486
- Pensilvania: USD 36.964
- Rhode Island: USD 53.169
- Carolina del Sur: USD 37.995
- Dakota del Sur: USD 39.301
- Tennessee: USD 38.314
- Texas: USD 38.124
- Utah: USD 52.736
- Vermont: USD 46.067
- Virginia: USD 46.086
- Washington: USD 59.997
- Virginia Occidental: USD 29.059
- Wisconsin: USD 39.851
- Wyoming: USD 41.527
Recomendaciones de los expertos
Según un estudio realizado por Northwestern Mutual, la suma que los estadounidenses consideran esencial para un retiro sin sobresaltos en 2026 asciende a USD 1.46 millones, cifra que permitiría generar aproximadamente USD 4.800 mensuales en ingresos tras finalizar la vida activa.
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De acuerdo con FOX 5, los expertos señalan que estas recomendaciones pueden ayudar a los estadounidenses a definir cuánto desean ahorrar para su jubilación:
- La regla del 25x consiste en ahorrar un monto equivalente a 25 veces el gasto anual previsto de una persona para la jubilación.
- La regla de los USD 1.000 al mes indica que, por cada USD 1.000 de gasto mensual que se desee cubrir durante la jubilación, la persona debería haber acumulado USD 300.000 en ahorros.
- La regla del 4% establece que una persona puede retirar el 4% de sus ahorros para la jubilación durante el primer año y luego extraer esa misma cantidad, ajustada por inflación, durante aproximadamente 30 años.
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