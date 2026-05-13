Estados Unidos

Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba: resta la autorización del régimen

El Departamento de Estado aseguró que los fondos serían distribuidos a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes en medio de la crisis energética que atraviesa la isla

Guardar
Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba: resta la autorización del régimen
Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba: resta la autorización del régimen

El gobierno de Estados Unidos ratificó este miércoles su oferta de un paquete de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba y aseguró que la asistencia podría ser entregada a la población mediante la Iglesia Católica y organizaciones independientes.

La propuesta fue reiterada por el Departamento de Estado después de que el régimen cubano negara haber recibido formalmente la iniciativa y calificaran el anuncio como una “fábula”.

PUBLICIDAD

En un comunicado, Washington sostuvo que la decisión final depende ahora de la dictadura de La Habana.

El Departamento de Estado reitera públicamente la generosa oferta de Estados Unidos de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano”, indicó la cartera diplomática.

PUBLICIDAD

La administración estadounidense explicó que los recursos serían canalizados “en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables”. Además, remarcó que el régimen cubano deberá decidir si acepta la ayuda o si rechaza “asistencia vital y crucial” para la población.

“El régimen se niega a permitir que Estados Unidos proporcione esta asistencia al pueblo cubano, que la necesita desesperadamente debido a los fracasos del régimen corrupto de Cuba”, señala el texto.

El Departamento de Estado aseguró que los fondos serían distribuidos a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes en medio de la crisis energética que atraviesa la isla (REUTERS/Archivo)
El Departamento de Estado aseguró que los fondos serían distribuidos a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes en medio de la crisis energética que atraviesa la isla (REUTERS/Archivo)

La propuesta se conoce en un contexto de fuerte deterioro económico y energético en la isla. Cuba enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible y una caída sostenida de la capacidad de generación eléctrica. En varias provincias los cortes de luz superan las 19 horas diarias, mientras que la dictadura reconoce que gran parte del país atraviesa déficits críticos de energía.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había mencionado la semana pasada la disposición de Washington a ampliar la asistencia humanitaria. Durante una visita a Roma, afirmó que Estados Unidos entregó previamente “6 millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica”.

“Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria”, declaró Rubio. Según el funcionario, la dictadura de Miguel Díaz-Canel no aceptó hasta el momento la distribución de esos recursos.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó la versión estadounidense. “¿Dónde están esos 100 millones? ¿A qué los dedicaría?”, cuestionó el jefe diplomático de la isla. También sostuvo que Washington mantiene una política económica que provoca pérdidas multimillonarias para Cuba.

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, cuestionó públicamente el anuncio realizado por Washington (AP Foto/Richard Drew)
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, cuestionó públicamente el anuncio realizado por Washington (AP Foto/Richard Drew)

La tensión entre ambos países aumentó desde comienzos de año, cuando la administración de Donald Trump intensificó las sanciones sobre la isla y restringió el flujo de petróleo hacia el país caribeño. Washington presiona a La Habana para que impulse reformas económicas y políticas, mientras el régimen cubano denuncia una estrategia destinada a profundizar la crisis interna.

Miguel Díaz-Canel atribuyó el agravamiento de la situación energética al “bloqueo energético” impuesto por Estados Unidos.

Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que Estados Unidos somete a nuestro país”, escribió en redes sociales.

La generación eléctrica cubana depende principalmente de antiguas centrales termoeléctricas que funcionan con crudo pesado y presentan fallas recurrentes. La reducción del suministro de combustible agravó el funcionamiento del sistema energético y provocó varios apagones masivos desde finales de 2024.

Según datos oficiales, Cuba produce alrededor de 40.000 barriles diarios de petróleo, insuficientes para cubrir la demanda interna. Para compensar esa carencia, el régimen cubano aceleró proyectos de energía solar con apoyo de China. Entre 2025 y 2026 fueron instalados decenas de parques fotovoltaicos que ya representan cerca del 10% de la generación nacional.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante un acto público en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante un acto público en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

En paralelo, la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión de los últimos años. Trump confirmó recientemente que su gobierno mantiene conversaciones con Cuba, aunque continuó describiendo a la isla como “un país en quiebra”.

Desde Washington también se multiplicaron las advertencias sobre la situación política interna cubana y sobre la necesidad de cambios estructurales.

Estados Unidos insiste en que los fondos podrían aliviar las condiciones de vida de la población cubana, mientras La Habana sostiene que las sanciones y restricciones económicas impulsadas por Washington son la principal causa de la crisis que atraviesa la isla.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosCubaAyuda humanitariaÚltimas Noticias AméricaDepartamento de EstadoWashingtonMarco RubioLa HabanaMiguel Díaz-CanelRégimen cubanoCáritasIglesia católicaCrisis en Cuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos impulsados por las empresas de tecnología

Las ganancias de compañías vinculadas a inteligencia artificial favorecieron el avance de los principales índices bursátiles estadounidenses, mientras el sector tecnológico contrarrestó el impacto de un incremento mayor al esperado en la inflación mayorista

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos impulsados por las empresas de tecnología

Detectan un virus en aguas residuales que afecta a niños y embarazadas en varias ciudades de EEUU

El monitoreo ambiental identificó presencia de parvovirus B19 en sistemas sanitarios del norte de California y elevó la vigilancia epidemiológica sobre grupos vulnerables

Detectan un virus en aguas residuales que afecta a niños y embarazadas en varias ciudades de EEUU

¿Por qué el mercado laboral estadounidense es tan difícil, especialmente para los recién graduados universitarios?

El desajuste entre las expectativas de estos jóvenes y las condiciones reales del mercado de trabajo genera incertidumbre y obliga a muchos a replantear sus trayectorias profesionales

¿Por qué el mercado laboral estadounidense es tan difícil, especialmente para los recién graduados universitarios?

Walmart recorta 1.000 puestos corporativos y reubica empleados en Estados Unidos

La mayor cadena minorista del país implementa una reorganización administrativa impulsada por automatización e inteligencia artificial, afectando principalmente áreas tecnológicas y de desarrollo en sus centros de Arkansas y California

Walmart recorta 1.000 puestos corporativos y reubica empleados en Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos aprobó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal

El economista, impulsado por el presidente Donald Trump, reemplaza a Jerome Powell y enfrentará su primer desafío al frente del banco central en un contexto de inflación elevada

El Senado de Estados Unidos aprobó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal

TECNO

Olvídate de la luz incómoda: el televisor que se ajusta solo y te sugiere qué ver

Olvídate de la luz incómoda: el televisor que se ajusta solo y te sugiere qué ver

Clase magistral sobre inteligencia artificial que no te puedes perder: así puedes inscribirte

Mundial de Fútbol 2026 obliga a los centros de datos de Latinoamérica a nueva era de resiliencia tecnológica

Cómo crear mi lamina de Panini del Mundial 2026 gratis con IA al estilo Messi o Ronaldo

El mapa del miedo a la IA está al revés de lo que cree Silicon Valley: el dato que reveló la presidenta de Anthropic en Stanford

ENTRETENIMIENTO

‘Las guerreras K-pop’ tendrá gira mundial: Netflix lleva el éxito animado a los conciertos en vivo

‘Las guerreras K-pop’ tendrá gira mundial: Netflix lleva el éxito animado a los conciertos en vivo

Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

El caso de la muerte de Matthew Perry por sobredosis de ketamina suma otra condena

Luego de 40 años, David Lee Roth reveló el verdadero significado de Jump

Los secretos mejor guardados de Olivia Newton-John salen a la luz: “La etiqueta de ‘simpática’ no le hacía justicia”

MUNDO

El avance de Ucrania en territorio ruso obligó a Putin a sustituir a los gobernadores de dos regiones fronterizas clave

El avance de Ucrania en territorio ruso obligó a Putin a sustituir a los gobernadores de dos regiones fronterizas clave

Rutte pidió a Europa acelerar la transformación tecnológica y aumentar el gasto militar en la OTAN ante la amenaza de Rusia

El precio del petróleo cayó en medio de la incertidumbre global

La trama detrás de la renuncia de una alcaldesa de California: China la usó para instalar propaganda en Estados Unidos

La fiscalía francesa pidió siete años de prisión para el expresidente Nicolas Sarkozy por una presunta financiación libia en su campaña de 2007