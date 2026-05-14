Renunció Michael Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

Michael Banks inició su carrera pública en el ejército y luego se unió a la agencia migratoria en 2000 (Reuters)

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, comunicó su renuncia en una decisión inmediata que generó una nueva ola de cambios en los altos mandos de la seguridad migratoria.

Durante los años anteriores, Banks se convirtió en una figura clave en la aplicación de políticas migratorias de línea dura. Luego de su primer retiro en 2023, motivado por desacuerdos con las directivas del presidente demócrata Joe Biden, el gobernador de Texas, Greg Abbott, lo nombró “zar de la frontera” para impulsar la Operación Lone Star, una ofensiva estatal destinada a reforzar la seguridad en el límite sur.

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El regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 devolvió a Banks al primer plano, esta vez como jefe de la Patrulla Fronteriza, con la misión de ejecutar una agenda federal centrada en el endurecimiento de los controles y las deportaciones.

“Siento que he vuelto a poner el barco en el rumbo correcto: de ser la frontera más insegura, desastrosa y caótica, a ser la frontera más segura que este país haya visto jamás. Es hora de ceder las riendas, son 37 años, es momento de disfrutar de la familia y de la vida”, mencionó Banks a Fox News al confirmar su renuncia.

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Bajo su liderazgo, la agencia registró un descenso notable en el número de cruces ilegales, con 86.000 detenciones en 2025, frente a las 956.000 del año anterior.

Michael Banks recibió elogios y agradecimientos de altos funcionarios al anunciar su retiro (AP foto/Andres Leighton)

El proceso de reorganización interna no se limitó a la Patrulla Fronteriza. En las semanas previas, también se confirmó la salida de Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), quien será reemplazado por David Venturella, funcionario con experiencia tanto en el sector público como en empresas privadas de gestión penitenciaria.

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La carrera de Michael Banks se extendió por más de dos décadas en la Patrulla Fronteriza. Su origen se remonta a Warner Robins, un pequeño pueblo de Georgia, donde trabajó desde adolescente para ayudar a su familia. Ingresó en el ejército a los 17 años y, tras una década de servicio, se incorporó a la agencia fronteriza en el año 2000.

Ascendió en el escalafón y ocupó posiciones de liderazgo en distintas unidades, desde patrullajes rurales hasta equipos de investigación y operaciones especiales. Banks detalló que su experiencia laboral temprana lo marcó profundamente y le enseñó humildad y compasión.

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El futuro inmediato de la Patrulla Fronteriza quedó abierto tras la salida de Banks. La designación de su sucesor no se anunció en las horas siguientes.

Rodney Scott, responsable máximo de la agencia federal encargada de la protección aduanera y fronteriza, expresó su reconocimiento por el trabajo realizado por Banks. “Durante su mandato como jefe, la frontera pasó del caos a ser la más segura jamás registrada”, dijo.

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(Con información de AP, EFE, Reuters y Europa Press)