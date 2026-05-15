Seattle estrenará la exclusiva zona flotante con acceso digital para la Copa del Mundo

La barcaza de 87 metros será el centro del Seattle Soccer Celebration, primera zona flotante oficial para aficionados de la FIFA en un Mundial (Sounders FC)

Una barcaza de 87 metros por 23 metros se convertirá en el epicentro de la experiencia para aficionados durante el Mundial de Fútbol en Seattle, operando como una zona flotante de acceso exclusivo frente al muelle 62, en la bahía de Elliott.

La iniciativa, denominada Seattle Soccer Celebration, estará disponible entre el 11 de junio y el 6 de julio y permitirá la concurrencia simultánea de hasta quinientas personas, según informaron los organizadores y la oficina oficial de la FIFA en Estados Unidos.

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La estructura, instalada sobre el agua y anclada en el Waterfront Park, representa la primera zona flotante de fanáticos implementada por la FIFA para una Copa del Mundo en suelo estadounidense.

De acuerdo con el Comité Organizador Local, la entidad responsable de la coordinación logística local, y la propia FIFA, nunca antes se había autorizado un espacio de estas características: una plataforma flotante diseñada exclusivamente para público futbolero, con acceso limitado por cuestiones de seguridad y logística.

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La barcaza forma parte de las cuatro zonas oficiales y gratuitas para aficionados anunciadas por la FIFA en Seattle. Las otras tres —ubicadas en Seattle Center, Pacific Place y Victory Hall— estarán próximas al estadio T-Mobile Park y ofrecerán una experiencia tradicional en tierra.

Según la FIFA y la Alcaldía de Seattle, la barcaza es la única que estará literalmente sobre el agua, lo que marca un precedente en la historia de estos eventos.

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El acceso a la zona flotante estará restringido a quienes se registren previamente en la página oficial de Seattle Soccer Celebration, debiendo obtener una entrada válida para cada jornada.

Este sistema responde a exigencias de seguridad establecidas por la Guardia Costera de Estados Unidos y la Autoridad Portuaria de Seattle, organismos que han supervisado el cumplimiento de los estándares marítimos y de protección civil.

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La barcaza flotante es resultado de una colaboración entre los equipos Seattle Sounders y Reign FC, el principal patrocinador Lenovo y la organización sin ánimo de lucro Friends of Waterfront Park —organización local de promoción comunitaria—, junto a la Fundación RAVE y con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Seattle y la Guardia Costera de Estados Unidos.

El proyecto fue promovido y financiado en parte por la Fundación RAVE —entidad dedicada a fomentar el acceso al deporte en la región— y requirió cerca de 2 años de desarrollo, según declaraciones de representantes del club Seattle Sounders y según informes públicos municipales del Ayuntamiento de Seattle.

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Durante la Copa del Mundo, la programación de la barcaza incluirá transmisiones en pantalla gigante de todos los partidos, actividades y talleres juveniles, eventos culturales vinculados a las diferentes comunidades migrantes de Seattle y encuentros privados o corporativos, según la agenda publicada por el Comité Organizador Local.

El objetivo declarado por la FIFA y la ciudad es democratizar el acceso al evento, integrando la diversidad social y fomentando el espíritu comunitario en un entorno seguro y controlado.

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La elección del muelle 62 como sede responde a criterios técnicos y urbanos: se trata de una zona recientemente renovada, con fácil acceso peatonal y capacidad para operaciones logísticas vinculadas a eventos masivos.

La bahía de Elliott ofrece condiciones óptimas para la navegación segura de la barcaza, que permanecerá anclada y vigilada por personal de la Guardia Costera de Estados Unidos durante toda la duración del torneo.

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Según la FIFA, la zona flotante es un “prototipo de innovación social y deportiva” que podría replicarse en futuras ediciones del torneo si la experiencia resulta positiva.

La propia organización internacional destacó en su comunicado que la infraestructura cumple con todos los requisitos internacionales de seguridad marítima, acceso universal para personas con discapacidad y sostenibilidad ambiental, conforme a los estándares de la International Association of Ports and Harbors.

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El acceso a la barcaza está orientado a ofrecer una experiencia de alta gama y diferenciada. Si bien el ingreso es gratuito, solo podrán acceder quienes se registren a través de la plataforma digital oficial, sistema que permite gestionar el aforo, segmentar la demanda por franjas horarias y garantizar la trazabilidad de los asistentes.

Según la Autoridad Portuaria de Seattle, la elección de un control estricto de entradas responde a la necesidad de prevenir incidentes y facilitar la evacuación rápida en caso de emergencia.

La infraestructura contará con servicios de restauración, puestos de hidratación, áreas de descanso y espacios cubiertos para resguardar al público de las condiciones climáticas.

Además, la Fundación RAVE coordinará actividades inclusivas, incluyendo clínicas de fútbol para niños y charlas de sensibilización sobre el impacto social del deporte en la comunidad, según el calendario de eventos difundido por los organizadores.

Cómo funcionará la zona flotante del Mundial en Seattle

La programación de la barcaza en el Seattle Soccer Celebration incluye transmisiones en pantalla gigante, talleres juveniles y actividades culturales para la comunidad migrante (Sounders FC)

La barcaza flotante estará amarrada y asegurada en el muelle 62, sobre la bahía de Elliott, permitiendo la presencia simultánea de hasta quinientas personas. El espacio funcionará como un recinto delimitado, con acceso peatonal desde el Waterfront Park y vigilancia permanente de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Según los responsables del proyecto, la instalación cumple con todos los protocolos de seguridad y evacuación exigidos por las autoridades marítimas locales.

Solo podrán ingresar quienes hayan completado el proceso de registro en la página oficial de Seattle Soccer Celebration y presenten su entrada digital.

El sistema de reservas permite seleccionar el día y el horario de preferencia, asegurando así el control del aforo y la correcta organización de las actividades programadas.

La barcaza ofrecerá, además de las transmisiones en vivo de los partidos, una agenda diaria de eventos, talleres y actividades recreativas para distintos públicos.

La programación ha sido diseñada para reflejar la diversidad cultural de Seattle, incluyendo presentaciones musicales, proyecciones temáticas y espacios para el encuentro comunitario.

Seattle estrena la primera zona flotante autorizada por FIFA en un Mundial

FIFA considera la zona flotante del Mundial en Seattle un modelo innovador y prototipo replicable en futuras ediciones según su impacto y viabilidad (Sounders FC)

De acuerdo con la FIFA y el Comité Organizador Local, la entidad responsable de la coordinación logística local, esta barcaza flotante es la primera instalación oficial de este tipo aprobada para una Copa del Mundo. Hasta la fecha, las zonas para aficionados (Fan Fests o Fan Zones) habían sido emplazadas exclusivamente en espacios terrestres, tanto en Estados Unidos como en otras ediciones internacionales.

La FIFA catalogó el proyecto como un “hito innovador”, subrayando que ningún Mundial previo había contemplado una plataforma flotante habilitada y supervisada bajo estándares internacionales.

La experiencia de Seattle podría sentar un precedente y servir de modelo para futuras ciudades anfitrionas.

Tanto la FIFA como la Fundación RAVE han declarado que evaluarán el impacto social, la acogida del público y la viabilidad logística de la barcaza para considerar su réplica en otros contextos.

Colaboración interinstitucional y seguridad

El desarrollo de la barcaza flotante requirió la cooperación de múltiples entidades: los equipos Seattle Sounders y Reign FC, el patrocinador Lenovo, la Friends of Waterfront Park —organización local de promoción comunitaria—, la Fundación RAVE, la Autoridad Portuaria de Seattle, la Guardia Costera de Estados Unidos y la propia FIFA.

Cada organismo aportó recursos técnicos, financieros o de supervisión para garantizar el cumplimiento de las normativas y la excelencia en la experiencia de los aficionados.

La seguridad será prioritaria: la Guardia Costera de Estados Unidos desplegará personal permanente en la zona, y el acceso estará limitado estrictamente a quienes cuenten con registro previo.

En caso de condiciones meteorológicas adversas, los organizadores han previsto protocolos de evacuación y suspensión temporal de actividades, siguiendo las recomendaciones del Servicio Nacional de Meteorología, agencia federal de predicciones meteorológicas.