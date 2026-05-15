Estados Unidos

Condenan al dueño de un software sanitario por fraude de USD 1.000 millones contra Medicare

Las autoridades han confirmado que el responsable de una red de telemedicina utilizó órdenes médicas y recetas falsas para extraer millones de dólares del sistema sanitario público de Estados Unidos mediante engaños a beneficiarios mayores y vulnerables

Guardar
Un hombre de mediana edad con un sombrero dorado, gafas de sol con persiana y un collar con signo de dólar, posa frente a una mansión de piedra y estuco
HealthSplash orquestó un esquema de facturación falsa a Medicare y otros por más de mil millones de dólares mediante recetas médicas ilegítimas (Departamento de Justicia de Estados Unidos).

Un jurado federal en el Distrito Sur de Florida declaró culpable a Brett Blackman, propietario y director ejecutivo de HealthSplash, de liderar un esquema que defraudó a Medicare y otros programas federales de salud por más de USD 1.000 millones mediante la emisión de órdenes médicas y recetas falsas.

Las autoridades federales sostienen que un entramado de telemedicina facilitó facturaciones fraudulentas mediante el engaño a adultos mayores y beneficiarios vulnerables, tras comprobar maniobras con contratos falsos y manipulación documental.

PUBLICIDAD

Una red de telemedicina y sobornos para explotar a cientos de miles de beneficiarios

La operación dirigida por Blackman, de 42 años y residente de Johnson County, Kansas, consistía en campañas masivas de telemercadeo a través de call centers extranjeros y correos electrónicos. Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia, el objetivo era inducir a adultos mayores y beneficiarios vulnerables de Medicare a aceptar férulas ortopédicas y otros productos no prescritos por necesidad médica.

El esquema utilizaba la plataforma DMERx, diseñada para producir recetas y órdenes firmadas electrónicamente por médicos de telemedicina. Los profesionales contratados validaban pedidos sin examinar ni interactuar con los pacientes o, como reveló un operativo encubierto, sin contacto alguno con ellos. Estas órdenes fraudulentas permitían la presentación sistemática de facturas falsas a Medicare, que las empresas conspiradoras cobraban regularmente.

PUBLICIDAD

Blackman y sus colaboradores facilitaban la conexión entre farmacias, proveedores de equipos médicos duraderos y empresas de marketing con compañías de telemedicina dispuestas a recibir pagos ilícitos a cambio de órdenes médicas firmadas por medio de DMERx. Por cada derivación gestionada, Blackman y sus cómplices recibían una comisión.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los proveedores de equipos médicos duraderos y las farmacias que ofrecían pagos ilícitos por estas órdenes presentaron facturaciones a Medicare y otras aseguradoras federales por montos superiores a USD 1.000 millones. Como resultado, Medicare y las demás aseguradoras abonaron más de USD 450 millones en reclamaciones derivadas de este esquema.

La plataforma DMERx permitió emitir órdenes de productos médicos sin consultas reales entre médicos y pacientes (AP).
La plataforma DMERx permitió emitir órdenes de productos médicos sin consultas reales entre médicos y pacientes (AP).

El Fiscal General Interino Todd Blanche calificó el delito como “uno de los esquemas de fraude más atroces de la historia de Florida”. Añadió: “Se trató de un robo a sangre fría, calculado y a gran escala, dirigido a personas enfermas y ancianas, coaccionando a personas vulnerables para que compraran equipos médicos innecesarios. No descansaremos hasta que cada estafador que engaña al pueblo estadounidense rinda cuentas ante la justicia”.

Blackman fue hallado culpable de conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico, así como de conspirar para pagar y recibir sobornos en el sector salud y defraudar al Estado mediante declaraciones falsas vinculadas a la atención médica.

La sentencia, prevista para el 26 de agosto de 2026, podría alcanzar una pena máxima de 20 años de prisión por fraude sanitario y electrónico, y hasta cinco años adicionales por los cargos relacionados con sobornos y falsedad documental.

Las condenas no se limitaron a Blackman. Gary Cox, coacusado y director ejecutivo de DMERx, fue condenado en junio de 2025 y recibió una pena de 15 años de prisión, reportó CBS News.

El Fiscal General Interino Todd Blanche calificó el caso como uno de los mayores fraudes en la historia de Florida (AP Foto/Jacquelyn Martin).
El Fiscal General Interino Todd Blanche calificó el caso como uno de los mayores fraudes en la historia de Florida (AP Foto/Jacquelyn Martin).

Estrategias federales y contexto nacional del combate al fraude sanitario

El desmantelamiento de este fraude se inscribe en una campaña federal contra el fraude en el sistema de salud. En abril de 2026, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División contra el Fraude, destinada a investigar y procesar delitos que afectan la integridad de los sistemas federales de salud.

Asimismo, Donald Trump creó el Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude, presidido por el vicepresidente JD Vance, con el objetivo de identificar y suprimir prácticas fraudulentas, pérdidas injustificadas y uso indebido de los programas federales de asistencia social.

El caso Blackman refleja una tendencia investigada a escala nacional. CBS News informó que, solo en el condado de Los Ángeles, más de 700 de los aproximadamente 1.800 hospicios presentan múltiples indicadores de fraude según los criterios estatales. En abril de 2026, las autoridades arrestaron a cinco personas en California por defraudar al sistema Medicaid estatal por USD 267 millones.

En consecuencia, el titular de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), Scott J. Lampert, afirmó que “las acciones de este acusado socavaron gravemente la integridad del programa Medicare. HHS-OIG continuará persiguiendo implacablemente a quienes intenten enriquecerse defraudando a los programas federales de atención médica”.

Temas Relacionados

HealthSplashFloridaFraude SanitarioTelemedicinaMedicareEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos se prepara para procesar al ex dictador cubano Raúl Castro

Según la cadena de noticias CBS, la posible imputación por el derribo de aeronaves humanitarias en 1996 marca un nuevo capítulo en la presión de Washington, que exige reformas profundas al régimen cubano y amenaza con nuevas sanciones económicas

Estados Unidos se prepara para procesar al ex dictador cubano Raúl Castro

El puente de Brickell complica el tránsito en Miami: por qué se abre en hora pico y cómo anticiparlo

Conductores y ciclistas reportan largas demoras por las elevaciones inesperadas de la estructura, mientras vecinos y expertos proponen herramientas para prever los cierres y minimizar el impacto diario

El puente de Brickell complica el tránsito en Miami: por qué se abre en hora pico y cómo anticiparlo

¿Cuánto hay que ahorrar para jubilarse en Estados Unidos?

Las diferencias en el costo de vida en cada estado y la carga fiscal generan brechas sustanciales en el monto necesario para el retiro, lo que motiva la mudanza de personas mayores hacia regiones condiciones económicas más favorables

¿Cuánto hay que ahorrar para jubilarse en Estados Unidos?

Renunció Michael Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

Su salida se produjo tras casi cuatro décadas dedicadas al servicio público y en plena reconfiguración de la política migratoria federal

Renunció Michael Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

Nuevas multas de la MTA en Queens y Brooklyn: cuánto costarán las infracciones en las rutas de autobús

La medida busca mejorar la circulación y la puntualidad del transporte público mediante el control automatizado de los carriles exclusivos para autobuses y las paradas habilitadas.

Nuevas multas de la MTA en Queens y Brooklyn: cuánto costarán las infracciones en las rutas de autobús

TECNO

Drones inflables para entregas: por qué son presentados como una alternativa más eficiente y segura

Drones inflables para entregas: por qué son presentados como una alternativa más eficiente y segura

Epic Games Store regala dos juegos y uno te invita a ser el héroe que Gotham necesita

Ciberataque deja contra las cuerdas al fabricante del iPhone: 8 TB de archivos con referencias a Apple, comprometidos

Elon Musk enfrentaría una fuga de talentos tras fusionar SpaceX y xAI

Así recomiendan los fabricantes limpiar la nevera por dentro y por fuera: pasos y productos adecuados

ENTRETENIMIENTO

Kylie Jenner revela su experiencia más complicada durante el embarazo de su hijo Aire

Kylie Jenner revela su experiencia más complicada durante el embarazo de su hijo Aire

Hayden Panettiere detalla cómo trabajar desde niña en Hollywood marcó su vida: “El ‘no’ nunca fue una opción”

El álbum de Taylor Swift, “1989″, se vuelve parte de la historia sonora de Estados Unidos

Paul McCartney revela la razón por la que no se toma fotos con sus fans

Las audiciones para el próximo James Bond han comenzado: Amazon MGM busca al nuevo 007

MUNDO

India adoptó medidas de austeridad para impulsar su economía ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

India adoptó medidas de austeridad para impulsar su economía ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

Descubren una necrópolis romana de cinco siglos de antigüedad bajo un barrio comercial en Croacia

Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”

Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra fuerzas israelíes en plena ronda de negociaciones en Washington

Estados Unidos destruyó el 90% de la industria militar de Irán y redujo drásticamente su capacidad de ataque