Miles de migrantes aún pueden obtener la Green Card con esta categoría especial en EEUU

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos mantiene la vía EB-1 activa para profesionales con habilidades extraordinarias en ciencia, arte, educación, negocios y deportes. (Jesús Aviles/Infobae)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) mantiene vigente la política que permite a profesionales con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios y deportes solicitar la residencia permanente bajo la categoría EB-1. Esta vía beneficia a miles de migrantes que buscan establecerse en el país en un contexto de restricciones migratorias más estrictas. La continuidad de este mecanismo se mantiene en sectores estratégicos, conforme a los estándares federales.

De acuerdo con el portal oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la categoría EB-1 está destinada a personas que han demostrado reconocimiento nacional o internacional en sus campos. Esta política prioriza la admisión de individuos que cumplen con criterios definidos por la ley de inmigración estadounidense. Las solicitudes pueden presentarse sin necesidad de una oferta de trabajo previa, siempre que el solicitante aporte evidencias documentales de sus logros, en línea con los lineamientos de la agencia federal.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), responsable de supervisar las políticas migratorias, ha confirmado que las rutas preferenciales basadas en méritos profesionales se mantienen activas, pese a los cambios en otras áreas del sistema migratorio. El fundamento legal de estas vías se encuentra en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que clasifica a los trabajadores extranjeros según el nivel de especialización y logro profesional.

¿Cuáles son los requisitos oficiales para solicitar la residencia bajo la categoría EB-1?

La categoría EB-1 se compone de tres subgrupos: personas con habilidades extraordinarias (EB-1A), profesores e investigadores destacados (EB-1B) y ejecutivos o gerentes multinacionales (EB-1C). El subgrupo EB-1A permite la autopetición; es decir, los solicitantes no requieren patrocinio de un empleador estadounidense. Según la agencia, los candidatos deben demostrar que están entre el reducido grupo de profesionales que han alcanzado la cima de su campo.

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Para acreditar habilidades extraordinarias, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos exige cumplir al menos tres de los diez criterios oficiales, que incluyen: premios nacionales o internacionales de renombre; membresía en asociaciones que exigen logros sobresalientes; publicaciones especializadas sobre el candidato; participación como jurado evaluador de colegas; contribuciones originales de importancia en el campo; autoría de artículos en medios profesionales; exhibición de obras en exposiciones; desempeño de cargos críticos en organizaciones reconocidas; salarios elevados en comparación con otros en el área; logros comerciales en las artes escénicas. El proceso se inicia a través del Formulario I-140 y, a diferencia de otras categorías, no se requiere la certificación laboral PERM previa por parte del Departamento de Trabajo.

La categoría EB-1 del USCIS permite solicitar la residencia permanente en EE. UU. sin necesidad de una oferta laboral previa ni patrocinio empresarial. (Archivo)

¿Qué sectores profesionales pueden acceder a la residencia mediante la EB-1?

De acuerdo con las disposiciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la EB-1A contempla cinco sectores: ciencias, artes, educación, negocios y deportes. El solicitante debe evidenciar reconocimiento nacional o internacional sostenido en al menos uno de estos campos. La agencia federal señala que la categoría está diseñada para atraer talento que aporte al desarrollo y la competitividad del país.

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¿Cómo es el proceso de solicitud para la EB-1A?

El trámite inicia con la presentación del formulario I-140 por parte del propio interesado, sin necesidad de patrocinio de una empresa estadounidense o una oferta laboral. La autoridad migratoria indica que la evidencia documental debe ser exhaustiva y específica: certificados, publicaciones, contratos, cartas de recomendación y otros documentos que respalden los logros alegados.

Primero se evalúa el cumplimiento de al menos tres criterios establecidos y, posteriormente, se realiza un análisis global de mérito para determinar si el solicitante se encuentra efectivamente entre los profesionales más destacados de su especialidad.

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¿Qué cambios recientes ha implementado el USCIS en la evaluación de solicitudes EB-1?

En 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos actualizó su guía de evaluación para la EB-1A, incorporando mayor claridad respecto a la valoración de premios obtenidos en equipo y la relevancia de membresías previas. La autoridad indica que “la evidencia debe demostrar que el individuo ha alcanzado un nivel de experiencia reconocido y sostenido en su campo”. El análisis incluye una revisión cualitativa de los documentos aportados, más allá del mero cumplimiento formal de los requisitos.

El USCIS enfatiza que los logros deben ser verificables y tener impacto comprobado en el campo profesional del solicitante. “No basta con presentar documentación, la evidencia debe ser convincente y reflejar contribuciones significativas”, detalla la normativa.

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La EB-1A admite la autopetición y exige que los solicitantes demuestren reconocimiento nacional o internacional en su campo profesional. (Archivo)

¿Qué diferencias existen entre la EB-1 y otras visas de residencia por empleo?

Las rutas EB-2 y EB-3, orientadas a profesionales con títulos avanzados o trabajadores especializados, exigen la obtención de una oferta laboral y la certificación laboral PERM. En contraste, la EB-1A permite la autopetición y prescinde de estos requisitos, lo que simplifica y acelera el proceso para quienes cumplen los criterios de habilidades extraordinarias.

El USCIS informa que, durante el último año fiscal, las solicitudes EB-1 han registrado un tiempo promedio de procesamiento inferior al de otras categorías, debido a la menor carga de documentación administrativa. Los datos oficiales muestran que el porcentaje de aprobación de la EB-1A supera el 80% en expedientes que cumplen con la evidencia requerida, según el informe USCIS Immigration Data.

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¿Qué impacto tienen las restricciones migratorias recientes sobre la EB-1?

Durante los últimos años, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos implementó políticas que endurecieron la extensión de visas y permisos laborales en distintas categorías. No obstante, las solicitudes bajo la EB-1 han continuado procesándose normalmente, según las actualizaciones disponibles en el portal oficial del organismo.

En un comunicado reciente, la agencia aclaró que los médicos extranjeros han quedado exceptuados de la pausa administrativa aplicada a ciudadanos de treinta y nueve países durante la administración anterior. La medida fue adoptada para asegurar la continuidad de servicios esenciales en el sistema sanitario estadounidense, donde la dependencia de profesionales extranjeros es significativa, como indica el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

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¿Qué documentos y pruebas exige el USCIS para la EB-1A?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos requiere que los solicitantes presenten pruebas tangibles y verificables, tales como: certificados de premios o reconocimientos; cartas institucionales que acrediten membresías selectivas; artículos publicados en medios académicos o especializados; contratos u ofertas de empleo en cargos críticos; evidencia de participación en jurados o comités evaluadores; documentación sobre salarios o ingresos que superen el promedio del sector. La agencia recomienda a los interesados revisar cuidadosamente la lista de criterios y preparar un expediente sólido, con respaldo documental suficiente para cada logro alegado.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos mantiene sin modificaciones la estructura de sectores elegibles y los criterios de evaluación para la EB-1A desde la última actualización. La posibilidad de autopetición y la exención de patrocinio empresarial continúan vigentes. El organismo federal recomienda a los postulantes consultar periódicamente las guías oficiales para estar al tanto de eventuales cambios regulatorios.

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