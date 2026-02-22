Estados Unidos

United Airlines reserva tarifas promocionales de millas solo a titulares de tarjeta

La compañía aérea de Estados Unidos restringirá beneficios en redención de puntos y ascensos de clase, al otorgar condiciones exclusivas a quienes participen en su sistema financiero asociado

Guardar
Las principales aerolíneas estadounidenses endurecen
Las principales aerolíneas estadounidenses endurecen sus programas de fidelidad y aumentan las restricciones para la acumulación de millas de viajero frecuente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de millas para viajeros frecuentes en las principales aerolíneas estadounidenses enfrenta mayores restricciones y costos, resultado de una transformación profunda en los programas de fidelidad. United Airlines implementará, a partir de abril, la mayor reestructuración en más de una década de su sistema de recompensas, priorizando a quienes posean una de sus tarjetas de crédito co-marcadas.

Estos clientes recibirán más millas por sus compras y acceso exclusivo a tarifas promocionales de canje, mientras que quienes no cuenten con la tarjeta verán reducidos sus beneficios y deberán reunir una cantidad mayor de millas para obtener pasajes gratuitos o mejoras de categoría.

Nueva política de millas en aerolíneas estadounidenses

La aerolínea reservará tarifas de canje reducidas —incluidas las correspondientes a la cabina Polaris de clase ejecutiva— únicamente para titulares de la tarjeta, dejando fuera de la posibilidad de acumular millas en boletos de clase económica básica a los pasajeros que no cuenten con el plástico asociado.

Esta política, aplicada también por American Airlines y Delta Air Lines, marca una tendencia en la industria: fortalecer la posición y la rentabilidad de sus tarjetas de crédito, mientras limita el acceso a recompensas para los clientes menos vinculados financieramente a la compañía.

Transformación del valor de los programas de lealtad

United Airlines reestructura su sistema
United Airlines reestructura su sistema de recompensas priorizando a los clientes poseedores de tarjetas de crédito co-marcadas para otorgar beneficios exclusivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace aproximadamente diez años, las aerolíneas estadounidenses modificaron el criterio para acumular millas, pasando de un sistema basado en la distancia recorrida a uno que privilegia el gasto realizado en la compra de boletos. Esta transición elevó la cantidad de puntos necesarios para canjear un vuelo, lo que incrementa el costo efectivo para los viajeros que buscan acceder a pasajes gratuitos.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, el valor de los programas de lealtad de las aerolíneas estadounidenses supera los USD 35.000 millones, dato que refleja su peso estratégico en las finanzas del sector.

El atractivo de los programas de millas radica no solo en la posibilidad de obtener vuelos sin costo, sino también en el acceso a mejoras de asiento, salones VIP y servicios adicionales a bordo. El endurecimiento de las condiciones de acumulación y canje ha generado críticas entre los viajeros frecuentes, quienes advierten una disminución en el valor real de las recompensas.

La exclusividad de las tarifas promocionales y la necesidad de poseer una tarjeta de crédito específica para obtener los mejores beneficios han elevado la barrera de entrada para muchos usuarios.

Impacto de las tarjetas co-marcadas

El valor de los programas
El valor de los programas de lealtad de aerolíneas estadounidenses supera los USD 35.000 millones y es clave en la rentabilidad financiera del sector aéreo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia de estos programas se refleja en los resultados de las principales compañías. Delta Air Lines, considerada la aerolínea más rentable de Estados Unidos, reportó ingresos por USD 8.200 millones derivados de su acuerdo con American Express el último año, 11 % de aumento respecto al ejercicio anterior, frente al 2 % de incremento en la facturación por transporte de pasajeros. Esta diferencia subraya el peso de las alianzas financieras en la rentabilidad de las aerolíneas, una tendencia replicada por otros grandes actores del sector.

Las tarjetas de crédito co-marcadas se han consolidado como eje de la estrategia de fidelización, beneficiando tanto a las aerolíneas como a los bancos emisores.

Los usuarios de estos productos acceden a recompensas adicionales, promociones exclusivas y prioridad en embarque y servicios, mientras las líneas aéreas aseguran una base sólida de viajeros recurrentes y un flujo estable de ingresos por la venta anticipada de millas. Las entidades financieras capitalizan el atractivo de los programas de recompensas para captar y retener clientes en un entorno competitivo.

A pesar de la diversificación en las opciones de uso de millas —como el canje por alimentos, bebidas o mejoras de asiento—, la obtención de un vuelo gratuito sigue siendo el principal incentivo. La cantidad de millas necesarias para lograrlo ha aumentado, impulsada por la búsqueda de mayor rentabilidad y la presión competitiva.

De acuerdo con la revista estadounidense Forbes, el valor de una milla de viajero frecuente ha disminuido en los últimos años, consecuencia de los requisitos de canje más altos y devaluaciones periódicas aplicadas por las propias aerolíneas.

Expertos en la industria recomiendan a los viajeros analizar con detenimiento las condiciones de los programas de lealtad y evaluar la conveniencia de adquirir una tarjeta co-marcada según sus hábitos de viaje. La segmentación de beneficios y la diferenciación entre clientes con y sin tarjeta reflejan un modelo de fidelización basado en la relación financiera, en reemplazo del tradicional esquema de recompensa por distancia volada.

Temas Relacionados

United AirlinesEstados UnidosAmerican AirlinesDelta Air LinesProgramas de LealtadTarjetas Co-MarcadasEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Florida avanza hacia la eliminación del impuesto a la vivienda principal tras votación en la Cámara

Con 80 votos a favor y 30 en contra, el órgano legislativo estatal aprobó una reforma que eliminaría la carga fiscal sobre inmuebles familiares, dejando la decisión final en manos de la ciudadanía mediante una consulta popular en noviembre

Florida avanza hacia la eliminación

Un informe legal señala a Miami como epicentro de la agresividad al volante en Estados Unidos

Lemon Law Experts resalta a la ciudad del sur de Florida por el elevado nivel de tensión en el tránsito y la necesidad de nuevas normas que mejoren la convivencia en las calles urbanas

Un informe legal señala a

EEUU desplegó la mayor fuerza militar en Medio Oriente en más de dos décadas mientras crece la tensión con Irán

La movilización de fuerzas estadounidenses involucra recursos aéreos y navales en varios países, con operaciones logísticas y defensivas que refuerzan la preparación para responder ante un posible enfrentamiento con Teherán

EEUU desplegó la mayor fuerza

Nueva York exige a 187 gimnasios cumplir reglas de cancelación de membresías

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador notifica a grandes cadenas para que respeten la normativa estatal y eviten cláusulas abusivas que afectan a miles de residentes de la ciudad

Nueva York exige a 187

Austin encabeza el listado de capitales con mejor calidad de vida en Estados Unidos

Un informe de WalletHub otorga la máxima puntuación a la ciudad texana y refuerza su atractivo para quienes buscan oportunidades y seguridad en Estados Unidos

Austin encabeza el listado de

TECNO

Lista de los 10 videos

Lista de los 10 videos en tendencia este sábado en YouTube Chile

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en España este día

Epic Games Store ofrece Residual gratis: guía para tener el juego de supervivencia en dispositivos móviles

WhatsApp con el modo Año Nuevo Chino: qué es y cómo activarlo

WhatsApp se convierte en el canal de ventas de la Copa Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Murió Eric Dane: el conmovedor

Murió Eric Dane: el conmovedor adiós de Chyler Leigh, la actriz de Lexie en ‘Grey’s Anatomy’

La transformación de Lord Voldemort: el enigma detrás de su aspecto sin nariz

Janell Shirtcliff, novia de Eric Dane, rindió un emotivo tributo al actor tras su muerte

Murió Willie Colón, maestro de la salsa, a los 75 años

La misión de Anna Sawai al interpretar a Yoko Ono en las películas de Los Beatles: “Hay una faceta de ella que la gente aún no entiende”

MUNDO

Las importaciones chinas en Estados

Las importaciones chinas en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo de los últimos 15 años

Pakistán bombardeó siete campamentos terroristas en la frontera con Afganistán y crece la tensión con el régimen talibán

Eslovaquia amenazó con cortar el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania si no se restablece el flujo de petróleo ruso

EEUU desplegó la mayor fuerza militar en Medio Oriente en más de dos décadas mientras crece la tensión con Irán

La Cruz Roja advirtió que la guerra en Ucrania causa “un intolerable sufrimiento” a millones de personas