United Airlines reserva tarifas promocionales de millas solo a titulares de tarjeta

La acumulación de millas para viajeros frecuentes en las principales aerolíneas estadounidenses enfrenta mayores restricciones y costos, resultado de una transformación profunda en los programas de fidelidad. United Airlines implementará, a partir de abril, la mayor reestructuración en más de una década de su sistema de recompensas, priorizando a quienes posean una de sus tarjetas de crédito co-marcadas.

Estos clientes recibirán más millas por sus compras y acceso exclusivo a tarifas promocionales de canje, mientras que quienes no cuenten con la tarjeta verán reducidos sus beneficios y deberán reunir una cantidad mayor de millas para obtener pasajes gratuitos o mejoras de categoría.

Nueva política de millas en aerolíneas estadounidenses

La aerolínea reservará tarifas de canje reducidas —incluidas las correspondientes a la cabina Polaris de clase ejecutiva— únicamente para titulares de la tarjeta, dejando fuera de la posibilidad de acumular millas en boletos de clase económica básica a los pasajeros que no cuenten con el plástico asociado.

Esta política, aplicada también por American Airlines y Delta Air Lines, marca una tendencia en la industria: fortalecer la posición y la rentabilidad de sus tarjetas de crédito, mientras limita el acceso a recompensas para los clientes menos vinculados financieramente a la compañía.

Transformación del valor de los programas de lealtad

Hace aproximadamente diez años, las aerolíneas estadounidenses modificaron el criterio para acumular millas, pasando de un sistema basado en la distancia recorrida a uno que privilegia el gasto realizado en la compra de boletos. Esta transición elevó la cantidad de puntos necesarios para canjear un vuelo, lo que incrementa el costo efectivo para los viajeros que buscan acceder a pasajes gratuitos.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, el valor de los programas de lealtad de las aerolíneas estadounidenses supera los USD 35.000 millones, dato que refleja su peso estratégico en las finanzas del sector.

El atractivo de los programas de millas radica no solo en la posibilidad de obtener vuelos sin costo, sino también en el acceso a mejoras de asiento, salones VIP y servicios adicionales a bordo. El endurecimiento de las condiciones de acumulación y canje ha generado críticas entre los viajeros frecuentes, quienes advierten una disminución en el valor real de las recompensas.

La exclusividad de las tarifas promocionales y la necesidad de poseer una tarjeta de crédito específica para obtener los mejores beneficios han elevado la barrera de entrada para muchos usuarios.

Impacto de las tarjetas co-marcadas

La relevancia de estos programas se refleja en los resultados de las principales compañías. Delta Air Lines, considerada la aerolínea más rentable de Estados Unidos, reportó ingresos por USD 8.200 millones derivados de su acuerdo con American Express el último año, 11 % de aumento respecto al ejercicio anterior, frente al 2 % de incremento en la facturación por transporte de pasajeros. Esta diferencia subraya el peso de las alianzas financieras en la rentabilidad de las aerolíneas, una tendencia replicada por otros grandes actores del sector.

Las tarjetas de crédito co-marcadas se han consolidado como eje de la estrategia de fidelización, beneficiando tanto a las aerolíneas como a los bancos emisores.

Los usuarios de estos productos acceden a recompensas adicionales, promociones exclusivas y prioridad en embarque y servicios, mientras las líneas aéreas aseguran una base sólida de viajeros recurrentes y un flujo estable de ingresos por la venta anticipada de millas. Las entidades financieras capitalizan el atractivo de los programas de recompensas para captar y retener clientes en un entorno competitivo.

A pesar de la diversificación en las opciones de uso de millas —como el canje por alimentos, bebidas o mejoras de asiento—, la obtención de un vuelo gratuito sigue siendo el principal incentivo. La cantidad de millas necesarias para lograrlo ha aumentado, impulsada por la búsqueda de mayor rentabilidad y la presión competitiva.

De acuerdo con la revista estadounidense Forbes, el valor de una milla de viajero frecuente ha disminuido en los últimos años, consecuencia de los requisitos de canje más altos y devaluaciones periódicas aplicadas por las propias aerolíneas.

Expertos en la industria recomiendan a los viajeros analizar con detenimiento las condiciones de los programas de lealtad y evaluar la conveniencia de adquirir una tarjeta co-marcada según sus hábitos de viaje. La segmentación de beneficios y la diferenciación entre clientes con y sin tarjeta reflejan un modelo de fidelización basado en la relación financiera, en reemplazo del tradicional esquema de recompensa por distancia volada.