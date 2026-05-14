Estados Unidos

El puente de Brickell complica el tránsito en Miami: por qué se abre en hora pico y cómo anticiparlo

Conductores y ciclistas reportan largas demoras por las elevaciones inesperadas de la estructura, mientras vecinos y expertos proponen herramientas para prever los cierres y minimizar el impacto diario

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Las demoras en el tránsito por la Brickell Avenue Bridge de Miami generan congestión de hasta 45 minutos para conductores y ciclistas (Captura Google Maps)
Las demoras en el tránsito por la Brickell Avenue Bridge de Miami generan congestión de hasta 45 minutos para conductores y ciclistas (Captura Google Maps)

Las demoras en el tránsito provocadas por la Brickell Avenue Bridge generan frustración entre conductores y ciclistas de Miami, quienes denuncian que la estructura se eleva durante horarios en los que debería estar cerrada al paso vehicular.

Las interrupciones pueden extenderse hasta 40 minutos, afectando la circulación diaria en ambos lados del río Miami.

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Aunque la percepción generalizada es que el puente se abre indiscriminadamente en hora pico, la revisión de las regulaciones y los datos evidencia una realidad más matizada.

Según el Departamento de Transporte de Florida (FDOT), el puente no debe abrirse en las horas pico de la mañana y la tarde —de 7:35 a 8:59 y de 16:35 a 17:59, de lunes a viernes—, además de permanecer cerrado a la navegación de 12:05 a 12:59.

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Fuera de esos intervalos, la programación oficial establece que el puente se eleva cada hora a los 30 minutos. No obstante, vecinos reportan aperturas inesperadas incluso durante los periodos restringidos, generando filas de autos y bicicletas que pueden demorar hasta 45 minutos en cruzar.

El FDOT establece que la Brickell Avenue Bridge no debe abrirse en horarios pico, pero vecinos denuncian excepciones frecuentes a la norma (Captura Google Maps)
El FDOT establece que la Brickell Avenue Bridge no debe abrirse en horarios pico, pero vecinos denuncian excepciones frecuentes a la norma (Captura Google Maps)

El ingeniero de software Ihor Karas desarrolló el sitio IsBridgeUP.com, que utiliza datos estatales y cámaras del puente para alertar en tiempo real sobre su estado.

Tras analizar un mes de registros, Karas identificó varias aperturas fuera del horario permitido, lo que incrementó la percepción de caos vehicular y motivó la búsqueda de explicaciones técnicas y normativas.

Razones y regulaciones tras las aperturas en horarios restringidos

La clave para entender por qué la Brickell Avenue Bridge puede abrirse en hora pico reside en los reglamentos federales que regulan los puentes levadizos en Estados Unidos.

De acuerdo con la Guardia Costera, el puente debe abrirse en cualquier momento para embarcaciones exentas, como remolcadores, convoyes, naves públicas estadounidenses o barcos en situación de emergencia que implique riesgo para la vida o la propiedad. Este mandato federal prevalece incluso sobre las restricciones horarias del FDOT.

Las regulaciones federales obligan a abrir la Brickell Avenue Bridge en Miami para embarcaciones exentas y casos de emergencia, incluso en hora pico (GPI)
Las regulaciones federales obligan a abrir la Brickell Avenue Bridge en Miami para embarcaciones exentas y casos de emergencia, incluso en hora pico (GPI)

La Guardia Costera aseguró que investigará cualquier denuncia formal sobre incumplimiento y determinará si hubo violaciones a las normas.

Por su parte, la operación cotidiana del puente depende del FDOT, que no había emitido comentarios oficiales al cierre de este reporte.

Residentes como José Perraza confirman que las demoras “agregan entre 30 y 45 minutos” a sus trayectos, incluso para quienes optan por la bicicleta.

Otros usuarios, como Cameron Beal, consideran que la estructura “está más tiempo arriba que abajo”, complicando la movilidad urbana en horarios sensibles.

Herramientas ciudadanas y perspectivas para el futuro

La creación de plataformas como IsBridgeUP.com permite anticipar las aperturas y planificar rutas alternativas, ofreciendo a los habitantes una herramienta para reducir los tiempos de espera.

La Guardia Costera investiga reportes sobre incumplimiento de las normas de la Brickell Avenue Bridge y asegura el seguimiento a las denuncias formales (GPI)
La Guardia Costera investiga reportes sobre incumplimiento de las normas de la Brickell Avenue Bridge y asegura el seguimiento a las denuncias formales (GPI)

Karas planea presentar la información recabada ante las autoridades locales para impulsar soluciones que mitiguen los atascos y mejoren la coordinación entre el flujo vehicular y las necesidades de la navegación fluvial.

Aunque el título sugiere que el puente se abre arbitrariamente en hora pico, la evidencia muestra que las excepciones legales —impulsadas por reglamentos federales— explican la mayoría de las aperturas inesperadas.

El caso de la Brickell Avenue Bridge ilustra el desafío permanente de equilibrar las demandas del tránsito urbano con las obligaciones de seguridad y operación del transporte marítimo en Miami, y cómo la tecnología y la participación ciudadana pueden contribuir a gestionar estos conflictos de manera más eficiente.

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