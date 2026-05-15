Estados Unidos

Estados Unidos se prepara para procesar al ex dictador cubano Raúl Castro

Según la cadena de noticias CBS, la posible imputación por el derribo de aeronaves humanitarias en 1996 marca un nuevo capítulo en la presión de Washington, que exige reformas profundas al régimen cubano y amenaza con nuevas sanciones económicas

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Raúl Castro en 2019. Yamil Lage/via Reuters
Raúl Castro en 2019. Yamil Lage/via Reuters

Estados Unidos avanza en una posible acusación formal contra Raúl Castro, el ex dictador cubano de 94 años y hermano de Fidel, en relación con el derribo de avionetas ocurrido hace tres décadas, según informaron a CBS News funcionarios estadounidenses al tanto del asunto.

La acusación potencial, que deberá ser aprobada por un gran jurado, se centraría en el derribo de aeronaves del grupo humanitario Hermanos al Rescate perpetrado por Cuba en 1996. El portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios al respecto.

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Raúl Castro junto al dictador cubano Miguel Díaz-Canel durante una ceremonia que conmemora el 70 aniversario del asalto rebelde del 26 de julio de 1953, liderado por el fallecido líder cubano Fidel Castro contra el cuartel Moncada, Santiago, Cuba, 26 de julio de 2023. REUTERS/Alexandre Meneghini
Raúl Castro junto al dictador cubano Miguel Díaz-Canel durante una ceremonia que conmemora el 70 aniversario del asalto rebelde del 26 de julio de 1953, liderado por el fallecido líder cubano Fidel Castro contra el cuartel Moncada, Santiago, Cuba, 26 de julio de 2023. REUTERS/Alexandre Meneghini

La iniciativa se enmarca en una ofensiva más amplia de la administración Trump contra el régimen cubano. Washington ha amenazado con aranceles elevados a cualquier país que exporte petróleo a Cuba, lo que ha derivado en cortes de suministro energético tras la interrupción casi total de los envíos de crudo.

El presidente Donald Trump ha exigido reformas de fondo en la isla y ha llegado a plantear públicamente una “toma de control amistosa” del país. Raúl Castro, aunque dejó formalmente la dirección del Partido Comunista en 2021, es considerado aún uno de los actores con mayor poder real dentro del régimen.

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Raúl Castro junto a su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro (AFP)
Raúl Castro junto a su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro (AFP)

Su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, es visto como representante del nonagenario y como interlocutor clave entre La Habana y Washington. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió con él el jueves, en un segundo encuentro tras una visita previa el mes pasado.

Ratcliffe transmitió personalmente el mensaje de Trump: Estados Unidos está “preparado para comprometerse seriamente en asuntos económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”, según indicó un funcionario de la CIA. El mismo funcionario subrayó que Cuba “ya no puede ser un refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental”.

El fiscal federal principal de Miami impulsó, meses atrás, una nueva iniciativa dirigida contra líderes del comunismo cubano. El programa involucra a autoridades federales, locales, el Departamento del Tesoro y fuerzas del orden estatales, y persigue delitos económicos, narcotráfico, crímenes violentos e infracciones migratorias, con foco en la cúpula del Partido Comunista, según informó previamente CBS News.

Una persona lleva en una marcha un cuadro con una imagen compuesta de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, en la plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo)
Una persona lleva en una marcha un cuadro con una imagen compuesta de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, en la plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo)

En marzo, el fiscal general de Florida anunció en una conferencia de prensa la reapertura de una investigación estatal —que había sido archivada— sobre el mismo incidente de 1996. El senador republicano por Florida Rick Scott también ha exigido recientemente al Departamento de Justicia que presente cargos contra Castro y lo lleve ante la justicia estadounidense.

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