Revelan que el tirador de Austin había expresado “sentimientos a favor del régimen iraní”

El video que muestra el tiroteo en Texas que dejó 3 muertos y 14 heridos.

Un hombre armado mató a dos personas y dejó catorce heridos la madrugada de este domingo frente a un bar en Austin, Texas; las autoridades confirmaron que el agresor fue abatido a tiros por agentes tras el ataque. El atacante había manifestado “sentimientos a favor del régimen iraní” en redes sociales, según SITE Intelligence Group, mientras el FBI estudia la existencia de una motivación terrorista.

Ndiaga Diagne, identificado como el autor del tiroteo por SITE Intelligence Group, es un ciudadano estadounidense de origen senegalés que llegó al país en 2006 y obtuvo la nacionalidad mediante naturalización. Durante el incidente, vestía prendas con mensajes religiosos y símbolos vinculados al islam y a Irán, hechos que han estado bajo revisión en la investigación oficial.

De acuerdo con la Policía de Austin, el ataque comenzó cuando Diagne pasó varias veces en un SUV frente al Buford’s Backyard Beer Garden, ubicado en Sixth Street, una reconocida zona de ocio nocturno de Austin. El agresor se detuvo, disparó una pistola por la ventana contra quienes estaban en el área exterior y, después de estacionar, bajó del vehículo con un rifle y siguió disparando hasta enfrentar a los agentes, quienes lo abatieron.

Según información recogida por Associated Press y SITE Intelligence Group, Diagne tenía 53 años y tras su llegada desde Senegal, residía legalmente en Estados Unidos. En el momento del tiroteo llevaba camisetas con frases como “Propiedad de Alá” y el diseño de la bandera iraní, conforme relataron fuentes que solicitaron anonimato al citado medio. Las autoridades examinan estos elementos como parte del contexto ideológico, aunque hasta ahora no los han vinculado a ningún grupo radical extranjero.

Oficiales de policía custodian una calle en Austin, Texas, acordonada con cinta amarilla tras un tiroteo en un bar que dejó tres muertos y catorce hospitalizados. (MySA)

Las investigaciones consideran tanto la vestimenta como los símbolos encontrados para perfilar al agresor, confirmaron la Policía de Austin y Associated Press. No obstante, estos indicios forman parte de una revisión aún en curso y no constituyen por sí mismos evidencia de pertenencia a una organización irregular o terrorista.

Según el agente especial interino del FBI en San Antonio, Alex Doran, la investigación se centra en “indicios” hallados en Diagne y en su vehículo, sin que hasta el momento se haya determinado si el ataque fue terrorismo. Las publicaciones detectadas por SITE Intelligence Group en internet expresaban afinidades con el régimen iraní.

El FBI declaró que la pesquisa apenas inicia y que todavía no existe una conclusión definitiva sobre la motivación. Además, los objetos incautados y la presencia activa del tirador en redes sociales impulsan nuevas líneas de análisis en torno a sus posibles motivaciones ideológicas.

En paralelo, el FBI trabaja junto a otras agencias federales y mantiene abierta la indagación para esclarecer si había alguna conexión material entre Diagne y organizaciones terroristas internacionales.

Dramáticas imágenes tras el tiroteo en un bar de Austin

Respuesta de las autoridades y repercusión en Austin

La reacción policial fue inmediata: agentes de la Policía de Austin confrontaron al atacante en menos de un minuto tras la llamada de emergencia. El distrito de entretenimiento donde ocurrió la agresión cuenta con fuerte despliegue de seguridad durante los fines de semana, debido al registro de otros episodios de violencia reciente; en 2021, un tiroteo en la misma zona dejó catorce heridos.

La jefa de policía Lisa Davis destacó la coordinación entre los distintos servicios y la pronta atención a las víctimas. El alcalde de Austin, Kirk Watson, reconoció la resolución de los agentes y el respaldo de los socorristas. El presidente de la Universidad de Texas, Jim Davis, lamentó que entre los afectados hubiera miembros de la comunidad universitaria, enviando un mensaje de apoyo público en redes sociales.

Un vehículo policial con las luces de emergencia encendidas se detiene en una calle urbana iluminada por la noche, indicando una posible intervención o vigilancia en la intersección de 6th St y Nueces. (City of Austin)

La escena del incidente presentaba mesas volcadas y bebidas abandonadas en el bar; algunas víctimas fueron halladas en la calle entre automóviles estacionados. Horas más tarde, la policía informó sobre otro tiroteo en un club nocturno en Cincinnati, Ohio, donde nueve personas resultaron heridas, aunque no de gravedad.

La rápida acción de los cuerpos de seguridad en Austin limitó el saldo trágico del suceso y fue decisiva para proteger a la población ante una agresión armada de gran magnitud.