El estremecedor video que muestra el momento del tiroteo en Texas que dejó tres muertos y 14 heridos

El video que muestra el tiroteo en Texas que dejó 3 muertos y 14 heridos.

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que personas se tiraban al suelo y buscaban refugio bajo vehículos estacionados durante un tiroteo masivo en Austin, Texas, que dejó tres muertos y 14 heridos en la madrugada del domingo. Las imágenes, grabadas desde un teléfono celular por un testigo ubicado al otro lado de la calle, registran los disparos mientras clientes del bar Buford’s Backyard Beer Garden intentaban protegerse del ataque.

El agresor, identificado como Ndiaga Diagne, un senegalés de 53 años naturalizado estadounidense, fue abatido por la policía tras disparar con una pistola y un rifle contra los clientes del establecimiento ubicado en West Sixth Street. El FBI anunció que investiga el caso como un posible acto de terrorismo tras encontrar un Corán en el vehículo del atacante y constatar que vestía ropa con la inscripción “Property of Allah” y un diseño de la bandera iraní.

El ataque ocurrió poco antes de las 2:00 de la madrugada frente al Buford’s, un jardín de cerveza ubicado a pocos kilómetros del campus de la Universidad de Texas. Según la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, Diagne condujo un vehículo SUV alrededor de la cuadra varias veces antes de detenerse, encender las luces intermitentes y comenzar a disparar con una pistola por la ventanilla contra las personas en la terraza del bar.

Un SUV policial con luces intermitentes bloquea una calle con cinta amarilla de seguridad, mientras oficiales y otros vehículos de emergencia trabajan en una escena de incidente. (MySA)

El video muestra el pánico generalizado mientras se escuchan múltiples detonaciones. Las imágenes documentan la desesperación de quienes intentaban ponerse a salvo. Kelson Lee, un joven de 25 años que se encontraba a una cuadra de distancia, relató que escuchó aproximadamente seis disparos. Cuando entró al bar para buscar a un amigo, vio entre siete y ocho cuerpos en el suelo. “Nadie debería tener que ver eso”, declaró Lee a medios locales.

Después de la primera ráfaga desde su vehículo, Diagne estacionó el SUV en la cercana Wood Street, salió armado con un rifle y continuó disparando contra los transeúntes. Los agentes de policía, desplegados en el distrito como parte de la vigilancia de fin de semana, respondieron en menos de un minuto. Tres oficiales abrieron fuego contra el agresor, matándolo en el lugar.

El jefe de servicios médicos de emergencia, Robert Luckritz, informó que los paramédicos llegaron 57 segundos después de recibir la llamada. De las 17 personas atendidas, tres fueron declaradas muertas en la escena, incluido el agresor. Los 14 heridos fueron trasladados a hospitales locales, tres en estado crítico.

La investigación tomó dimensión federal cuando el FBI anunció que examinaba el caso como posible terrorismo. Alex Doran, agente especial del FBI en San Antonio, declaró que se encontraron “indicadores en el sujeto y en su vehículo que sugieren un posible nexo con el terrorismo”, aunque advirtió que era prematuro determinar una motivación exacta.

Un vehículo policial con las luces de emergencia encendidas se detiene en una calle urbana iluminada por la noche, indicando una posible intervención o vigilancia en la intersección de 6th St y Nueces (City of Austin)

El ataque ocurrió horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques coordinados contra instalaciones iraníes que resultaron en la muerte del líder supremo Ali Khamenei. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de la Operación Fury Shield para proteger infraestructura crítica y reforzar la presencia policial en Sixth Street. “Este acto de violencia no nos definirá”, declaró Abbott. “Texas responderá con fuerza decisiva y abrumadora”.

Fuentes policiales confirmaron a CBS News que Diagne llegó a Estados Unidos en 2006 desde Senegal y obtuvo la ciudadanía en 2013. Vivió en Nueva York antes de establecerse en Pflugerville, Texas. Según reportes, tiene antecedentes de arrestos y episodios previos de problemas de salud mental. Los investigadores examinan si se radicalizó por cuenta propia.

El distrito de Sixth Street ha sido escenario de violencia recurrente. En junio de 2021, un tiroteo masivo dejó un muerto y 14 heridos. Tras ese incidente, el Concejo Municipal lanzó la iniciativa Safer Sixth Street, con mejoras en iluminación y capacitación de seguridad. En marzo de 2025, otro tiroteo en la zona dejó cuatro heridos.

El alcalde Kirk Watson elogió la rápida respuesta policial. “No hay duda de que salvó vidas”, declaró. El presidente de la Universidad de Texas confirmó que algunos afectados incluyen “miembros de nuestra familia Longhorn”. Las autoridades pidieron a cualquier persona con información o videos que contacte a la policía de Austin.