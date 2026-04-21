Marty Supreme: El fenómeno protagonizado por Timothée Chalamet ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Este tráiler oficial de A24 muestra escenas de una película de época. Se observan calles urbanas nocturnas con vehículos antiguos, incluyendo un taxi amarillo. Un hombre con gafas aparece detrás de una rejilla metálica. Posteriormente, otro hombre con una bata corre por un interior oscuro y aparentemente en ruinas. Varias secuencias rápidas y poco iluminadas sugieren una narrativa de acción. El avance finaliza con un texto en pantalla que indica 'THIS CHRISTMAS'. Este video es una campaña promocional para el próximo lanzamiento cinematográfico.

Marty Supreme estará disponible en Prime Video a partir del 22 de abril. Este movimiento posiciona a la película como uno de los lanzamientos más esperados del catálogo de la plataforma para el segundo trimestre del año, con altas expectativas de audiencia impulsadas por la fuerte repercusión mediática y su historial de cifras en taquilla. Se trata del primer estreno en streaming tras el recorrido en salas y la campaña de premios, completando así el ciclo de explotación comercial característico de los títulos de alto perfil del estudio.

El acuerdo con Prime Video se produce en un contexto donde los contenidos deportivos en clave ficcional vuelven a ganar peso entre las majors y las plataformas. La narrativa de Marty Supreme combina drama, comedia y el retrato de una subcultura urbana, articulando su atractivo tanto para audiencias especializadas como para el público generalista que responde bien a los biopics deportivos de nicho.

La película estará disponible en Prime Video desde el 22 de abril, generando gran expectativa por su estreno en streaming.(A24)

Marty Supreme, la película protagonizada por Timothée Chalamet, estableció un nuevo récord en la industria al convertirse en el mayor éxito de taquilla doméstica en la historia de A24, superando los USD 80 millones recaudados en Estados Unido. El film dirigido por Josh Safdie encabezó la temporada de premios con una amplia campaña, pero se retiró de la 98° edición de los Premios Oscar sin obtener ninguna estatuilla, pese a sus nueve nominaciones, incluida mejor película.

El fenómeno de Marty Supreme no se limitó a la performance comercial o a la expectativa crítica generada durante su promoción. El proyecto, que recreó el mundo del ping-pong profesional y las apuestas clandestinas en la Nueva York de mediados del siglo XX, impulsó a Chalamet a lograr su tercera candidatura al Oscar como actor principal. De este modo, el título superó la marca precedentemente ostentada por Everything Everywhere All at Once y profundizó la estrategia de A24 de expandir su catálogo en géneros híbridos de comedia dramática y biopics deportivos.

La película protagonizada por Timothée Chalamet obtiene nueve nominaciones al Óscar, incluyendo mejor película y mejor actor principal. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cinta, inspirada de forma libre en la vida de Marty Reisman, sumó en el elenco principal a Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara y Fran Drescher. La producción se distinguió por un estilo visual elaborado y por la construcción de época, elementos que le aportaron reconocimiento crítico y una presencia continua en círculos especializados durante la temporada de premios. La performance de Chalamet como Marty Mauser fue calificada por numerosos analistas como una de las más precisas de su trayectoria.

Un caso singular en la temporada de premios y el posicionamiento de Chalamet

El paso de Marty Supreme por la 98° edición de los Premios Oscar evidenció la volatilidad de las campañas de premiación. Pese a acumular nueve nominaciones, incluyendo mejor director para Safdie y mejor actor para Chalamet, la producción no logró premios y se consolidó como uno de los grandes derrotados de la ceremonia. De acuerdo con la cobertura, su derrota resultó llamativa por el volumen de expectativas y el presupuesto invertido en promoción y lobby a lo largo de la temporada.

El elenco principal, liderado por Timothée Chalamet, incluye figuras como Gwyneth Paltrow y Fran Drescher, aportando prestigio al proyecto. (A24)

La nominación de Chalamet, sin embargo, fortaleció su posicionamiento industrial como actor principal recurrente en proyectos de alto riesgo y visibilidad internacional. La cinta confirmó su estatus como figura central de una generación de intérpretes asociados tanto al circuito independiente como al mainstream, y la decisión de Prime Video de incorporar el título refuerza la sinergia entre plataformas y estudios boutique en la gestión del afterlife digital de títulos con recorrido festivalero y comercial.