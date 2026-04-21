Importadores estadounidenses buscan presentar solicitudes para la devolución de aranceles con el nuevo sistema nacional

El gobierno de Estados Unidos activa el sistema CAPE para devolver USD 175.000 millones en aranceles declarados ilegales por la Corte Suprema (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Estados Unidos puso en marcha un sistema digital de reembolsos para devolver hasta USD 175.000 millones en aranceles que la Corte Suprema declaró ilegales, una medida que impacta a más de 330.000 importadores y que representa el desenlace más relevante hasta la fecha en la batalla comercial iniciada por la administración de Donald Trump.

La herramienta, denominada CAPE, centraliza y optimiza el procedimiento para los solicitantes, que deben iniciar el trámite por cuenta propia y no recibirán el dinero de manera automática, lo que genera expectativas y escepticismo ante la magnitud operativa del proceso, según informó el propio sitio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y difundidos por USA Today.

Según datos consignados por USA Today, al 9 de abril, al menos 56.497 empresas se habían registrado para solicitar la devolución, por un monto total de USD 127.000 millones, equivalentes a más del 75% de los fondos elegibles.

La nueva plataforma fue diseñada para acelerar y consolidar devoluciones electrónicas con interés, siempre que corresponda, y evitar los engorrosos procedimientos individuales sobre millones de operaciones de importación.

El propio sitio oficial de la CBP especifica que los pagos se realizarán a través de ACH, y será imprescindible que el importador registrado (IOR) suministre su información bancaria actualizada.

Más de 330.000 importadores pueden solicitar reembolsos de aranceles a través del portal digital, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) (REUTERS/Mike Blake)

Método de reembolso y gestión de importadores

Para acceder al reembolso, las empresas deben ingresar sus solicitudes manualmente a través del portal CAPE, presentando una declaración con los detalles de cada operación gravada incorrectamente.

El sistema solo contempla, por el momento, devoluciones sobre entradas aduaneras aún no liquidadas o aquellas liquidadas en un plazo de hasta 80 días atrás, quedando fuera toda tasa ya consolidada con mayor antigüedad.

Este primer alcance representa cerca del 63% de los cobros ilegales efectuados, según el presidente de Flexport, Sanne Manders, citado por CBS News. El restante 37%, correspondiente a liquidaciones anteriores o en litigio, queda excluido y podría demorar años en resolverse.

La duda central para muchos empresarios y asesores es si la infraestructura tecnológica soportará un volumen masivo de trámites en simultáneo. Para el director financiero de Oshkosh, Matt Field, se trata de “una suma relevante”, aunque prevé dejar pasar unos días para asegurar la estabilidad del sistema.

El temor a fallos es común, como ilustró Jay Foreman, CEO de Basic Fun, al calcular que espera USD 7 millones de reembolso: “No se sabe si la plataforma resistirá a todos los que la utilicen a la vez”.

Solo el importador de registro o agentes aduaneros autorizados pueden tramitar la devolución, quedando excluidos consumidores finales de los reembolsos (CBP)

Quién puede solicitar y cómo funcionará el pago

Solo el importador de registro o su agente aduanero autorizado están habilitados para presentar reclamos y recibir los fondos, según detalla la guía oficial de la CBP. Los consumidores finales no tienen derecho: la devolución irá únicamente a la empresa que pagó el arancel a las autoridades.

Una vez aceptada la solicitud, el reembolso general debe concretarse entre 60 y 90 días, aunque la CBP advierte que errores en la documentación pueden demorar el pago y que toda divergencia será notificada y deberá subsanarse mediante una nueva declaración.

El sistema CAPE fue creado para reembolsar los aranceles impuestos ilegalmente bajo el IEEPA entre 2025 y 2026 en Estados Unidos.

Solo el importador de registro o su broker pueden solicitar el reintegro a través del portal, para operaciones específicas aún no liquidadas o liquidadas dentro de los 80 días previos a la solicitud. El pago realizado será electrónico y solo si el solicitante mantiene en orden su registro bancario ante la CBP.

Obstáculos operativos y opciones financieras alternativas

La precisión y coincidencia en la información serán claves para evitar rechazos. Por ejemplo, Jason Cheung, CEO de Huntar Co., relató a USA Today que debió corregir varias veces los datos de registro por mínimas diferencias en el nombre de la compañía, como la abreviatura de “compañía” frente a “co.”.

Al igual que otros, Cheung visualiza complejidades pero considera factible lograr el ingreso de la solicitud. Finalmente, si el importador presenta deudas vigentes con la CBP, la agencia deducirá los montos de las devoluciones hasta cubrir esos saldos.

Frente a la demora esperada —en especial para operaciones fuera del alcance inmediato de CAPE—, parte de los importadores recurre a intermediarios: algunas firmas financieras y hedge funds (fondos de cobertura) comenzaron a comprar derechos a reembolsos a cambio del pago al contado, transfiriendo el riesgo y la complejidad administrativa a cambio de un descuento.

El CBP procesará los pagos exclusivamente por vía electrónica, dependiendo de que el importador mantenga actualizada su información bancaria en el registro ACE (Imagen Ilustrativa Infobae)

Política, reparación y críticas desde el sector empresarial

El proceso de devolución es el corolario de más de un año de precios elevados para el consumidor estadounidense, sin que ellos puedan recibir resarcimiento alguno, ya que la ley restringe la devolución al importador.

En el Congreso, el representante comercial Jamieson Greer ratificó que fueron “los fiscales generales demócratas quienes pidieron que el dinero regrese a las empresas” y así se aplicará.

Desde el sector pyme, Richard Trent de Main Street Alliance, organización que reúne a 30.000 pequeñas empresas, consideró que “esto es un avance, pero no es justicia”, aludiendo a la burocracia que aún enfrentan muchos solicitantes y la demora respecto del perjuicio sufrido.

Diversos directivos esperan obtener devoluciones multimillonarias. Rick Woldenberg, CEO de Learning Resources, estima que el gobierno adeuda a su empresa hasta USD 12 millones y lamenta que no exista un mecanismo de reintegro directo: “Cuando pagamos más impuestos de lo que corresponde, suele llegar un cheque automáticamente. No se debería pedir, suplicar o recordar”.

Algunas firmas financieras ofrecen comprar derechos de reembolsos a importadores que necesitan liquidez inmediata, transfiriendo el riesgo administrativo a cambio de un descuento (REUTERS/Brendan McDermid)

Operación técnica del portal CAPE: requisitos y límites actuales

La CBP confirmó que la herramienta CAPE puede recibir hasta 9.999 operaciones por declaración, en archivos CSV que no admiten enmiendas: solicitudes erróneas exigen un nuevo trámite. Todos los pagos dependerán de que el registro bancario del solicitante esté actualizado y confirmado en el portal ACE, y cada declaración será validada y podrá ser rechazada parcialmente si existen inconsistencias.

Sumado a esto, quedan excluidas de reembolso inmediato operaciones liquidadas fuera de plazo, extendidas o bajo revisión, y las devoluciones para estos casos especiales se resolverán cuando finalice el proceso.

Cualquier saldo pendiente con la autoridad aduanera será compensado automáticamente contra el reembolso, y toda actualización sobre la ampliación del sistema CAPE a nuevas categorías de operaciones será comunicada oficialmente por CBP, que planea extender funcionalidades en el servicio.