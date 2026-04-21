Mundo

La policía rusa registró la mayor editorial del país y detuvo a su director por “propaganda LGTBI”

El operativo contra Eksmo se produce meses después de que las autoridades cerraran otra editorial por cargos similares y de que el propio grupo advirtiera que la mitad de las bibliotecas rusas están en riesgo por la ley de “agentes extranjeros”

Guardar
El logo de Eksmo, la mayor editorial de Rusia, en lo alto de su sede central en Moscú, el 21 de abril de 2026. Fundada en 1991, Eksmo lidera el mercado del libro ruso tanto en literatura infantil como para adultos. (Igor Ivanko/AFP)
El logo de Eksmo, la mayor editorial de Rusia, en lo alto de su sede central en Moscú, el 21 de abril de 2026. Fundada en 1991, Eksmo lidera el mercado del libro ruso tanto en literatura infantil como para adultos. (Igor Ivanko/AFP)

La policía rusa registró este martes la sede de Eksmo, la mayor editorial del país, y detuvo a su director general en el marco de un caso penal por presunta difusión de “literatura LGTBI”, en la última ofensiva del Kremlin contra contenidos que considera contrarios a los “valores tradicionales”.

“Actualmente se encuentra detenido para ser interrogado”, confirmó un portavoz policial a la agencia Interfax, precisando que la detención del director de Eksmo está vinculada a la distribución de literatura sobre homosexualidad. La agencia estatal TASS, citando una fuente anónima de las fuerzas de seguridad, indicó que el registro se realizó “como parte de un caso penal sobre la distribución de literatura LGTBI”. Otros medios y canales de redes sociales cercanos a las autoridades confirmaron la operación.

Un hombre utiliza su teléfono en el vestíbulo de la sede central de Eksmo en Moscú, el 21 de abril de 2026. El Tribunal Supremo ruso declaró extremista al movimiento LGTBI en noviembre de 2023, abriendo la puerta a aplicar legislación antiterrorista a cualquier expresión de identidad relacionada. (Igor Ivanko/AFP)
Un hombre utiliza su teléfono en el vestíbulo de la sede central de Eksmo en Moscú, el 21 de abril de 2026. El Tribunal Supremo ruso declaró extremista al movimiento LGTBI en noviembre de 2023, abriendo la puerta a aplicar legislación antiterrorista a cualquier expresión de identidad relacionada. (Igor Ivanko/AFP)

El canal REN TV informó que los dirigentes de Eksmo habrían desarrollado un plan para “distribuir literatura LGTBI entre menores”.

Eksmo, fundada en 1991, es la editorial líder del mercado ruso tanto en literatura infantil como para adultos, y forma parte del grupo Eksmo-AST. La detención de su director representa la acción más contundente hasta ahora contra una empresa del sector editorial ruso.

Presión creciente sobre el mundo editorial

Un empleado etiqueta un libro del escritor Mikhail Veller, registrado como "agente extranjero", en una librería de San Petersburgo, Rusia, 1 de septiembre de 2025. La ley sobre "agentes extranjeros" pone en riesgo la mitad de las colecciones de las bibliotecas rusas, según Eksmo-AST. (Reuters/Anton Vaganov, archivo)
Un empleado etiqueta un libro del escritor Mikhail Veller, registrado como "agente extranjero", en una librería de San Petersburgo, Rusia, 1 de septiembre de 2025. La ley sobre "agentes extranjeros" pone en riesgo la mitad de las colecciones de las bibliotecas rusas, según Eksmo-AST. (Reuters/Anton Vaganov, archivo)

El operativo de este martes no es un hecho aislado. En mayo del año pasado, las autoridades rusas lanzaron una campaña contra varias editoriales por “propaganda LGTBI u otros contenidos prohibidos”, durante la cual varios empleados de la editorial Popcorn Books fueron detenidos y colocados bajo arresto domiciliario. En enero de este año, Popcorn Books anunció su cierre definitivo.

Entre los libros vetados en aquella ocasión figuraba la novela Un verano en el campamento, de Katerina Silvánova y Elena Malísova, que narra una relación homosexual entre un adolescente ruso y uno ucraniano. El libro había sido uno de los más vendidos en Rusia en 2022.

El año pasado, más de diez empleados de Eksmo fueron detenidos en una investigación similar, después de que las autoridades dijeran haber detectado “propaganda LGTBI” en varios libros publicados por una filial del grupo.

La presión sobre el sector editorial va más allá de la cuestión LGTBI. El propio presidente de Eksmo-AST, Oleg Novikov, advirtió el 14 de abril que la mitad de las colecciones de las bibliotecas rusas corren el riesgo de ser confiscadas si se aplica de forma estricta la ley sobre “agentes extranjeros” y organizaciones “indeseables”.

Un visitante hojea un libro en una librería de San Petersburgo, Rusia, 1 de septiembre de 2025. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Rusia ha acelerado la censura y la persecución de contenidos considerados contrarios a los "valores tradicionales". (Reuters/Anton Vaganov, archivo)
Un visitante hojea un libro en una librería de San Petersburgo, Rusia, 1 de septiembre de 2025. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Rusia ha acelerado la censura y la persecución de contenidos considerados contrarios a los "valores tradicionales". (Reuters/Anton Vaganov, archivo)

Según Novikov, las dificultades afectan no solo a libros de autores designados como agentes extranjeros, sino también a publicaciones en cuya elaboración participaron personas que escribieron anotaciones o realizaron la maquetación, así como obras editadas con el apoyo de fundaciones posteriormente declaradas “indeseables”, entre ellas algunas que financiaron “una cantidad considerable de literatura clásica y regional rusa en las décadas de 1990 y 2000”.

La ofensiva contra las editoriales se enmarca en una política más amplia de restricción de derechos que Rusia ha acelerado desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo ruso declaró extremista al “movimiento LGTBI” en su conjunto, lo que permite aplicar la legislación antiterrorista a cualquier expresión de identidad o activismo relacionado.

En los últimos años, las autoridades rusas han registrado clubes y bares LGTBI y detenido a sus propietarios. Los tribunales dictan multas y penas de prisión para personas que exhiben “símbolos” LGTBI, como ropa, joyas o la bandera del arcoíris.

Temas Relacionados

RusiaEksmoLibrosComunidad LGTBIRepresión en RusiaCensuraGuerra Rusia UcraniaVladimir PutinÚltimas noticias américa

Últimas Noticias

Benjamín Netanyahu aseguró que Irán estuvo a punto de tener “el arma terrorista definitiva: bombas nucleares”

Durante la ceremonia del Día de los Caídos, el primer ministro israelí sostuvo que se frustró un posible ataque atómico iraní y un nuevo Holocausto gracias a acciones conjuntas con Estados Unidos

Benjamín Netanyahu aseguró que Irán estuvo a punto de tener “el arma terrorista definitiva: bombas nucleares”

Fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero sancionado por transportar crudo iraní en el Océano Índico

El Pentágono informó sobre la operación marítima para detener cualquier barco vinculado a Teherán o sospechoso de acarrear suministros que podrían ayudar al régimen teocrático. El Departamento de Guerra dijo que fue “sin incidentes”

Fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero sancionado por transportar crudo iraní en el Océano Índico

Un nuevo informe de la OIM reveló que casi 8.000 migrantes murieron en rutas irregulares en 2025

Más del 40% de los fallecimientos ocurrió en trayectos hacia Europa en medio de cambios en el derrotero migratorio global y riesgos crecientes para los viajeros

Un nuevo informe de la OIM reveló que casi 8.000 migrantes murieron en rutas irregulares en 2025

Rusia suspenderá el suministro de petróleo de Kazajistán a Alemania a través de Druzhba

Las relaciones políticas y comerciales de Moscú con Berlin se han deteriorado a raíz del conflicto en Ucrania, que cuenta con el apoyo germano

Rusia suspenderá el suministro de petróleo de Kazajistán a Alemania a través de Druzhba

La conmovedora historia del sobreviviente de Chernobyl que ahora llora a su nieto asesinado por las tropas de Putin

La explosión del reactor marcó la salud de Petro Hurin durante décadas. La invasión rusa de 2022 le arrebató a Andrii, el hijo de su hija que había criado como propio y que regresó desde Grecia para defender a su país

La conmovedora historia del sobreviviente de Chernobyl que ahora llora a su nieto asesinado por las tropas de Putin
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: vuelve a declarar Leopoldo Luque

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: vuelve a declarar Leopoldo Luque

Liga MX: ¿Qué equipos faltan por cumplir la Regla de Menores y cómo podría afectar la tabla general?

Alerta sanitaria en Colombia: disminuyó la entrega de medicamentos y la gente va cada vez menos al médico, según el Dane

Hablaron los padres del menor víctima de presunto abuso sexual en conjunto residencial de Usme, Bogotá: “Intentó llevárselo a la fuerza”

Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

INFOBAE AMÉRICA

Benjamín Netanyahu aseguró que Irán estuvo a punto de tener “el arma terrorista definitiva: bombas nucleares”

Benjamín Netanyahu aseguró que Irán estuvo a punto de tener “el arma terrorista definitiva: bombas nucleares”

Tormentas severas amenazan a más de 10 millones de personas en 8 estados con granizo gigante y tornados

Embajador de Francia en Bolivia lanzó duras críticas a la aerolínea estatal: “24 horas perdidas por irresponsabilidad e incompetencia”

La entrevista a Alex Manninger sobre su carrera, días antes de su muerte: “Solo tengo un arrepentimiento: irme demasiado pronto”

Fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero sancionado por transportar crudo iraní en el Océano Índico

ENTRETENIMIENTO

Madonna ofrece recompensa tras el robo de su traje y joyas en Coachella

Madonna ofrece recompensa tras el robo de su traje y joyas en Coachella

‘Soy leyenda 2′ ya tiene director: todo lo que se sabe de la esperada secuela

Dax Shepard y Eric Dane: la amistad que nació tras un tenso encuentro en un grupo de ayuda contra el alcoholismo

La nueva temporada de Ghosts trae un giro sobrenatural

Marty Supreme: El fenómeno protagonizado por Timothée Chalamet ya tiene fecha de estreno en Prime Video