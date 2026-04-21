La nueva temporada de Ghosts trae un giro sobrenatural

UNIVERSAL+ estrena en exclusiva la cuarta temporada de Ghosts en Latinoamérica el 24 de abril, ampliando su catálogo de comedia sobrenatural. (Universal+)

La plataforma UNIVERSAL+ ha calendarizado el estreno exclusivo en Latinoamérica de la cuarta temporada de Ghosts, la comedia producida por CBS Studios en colaboración con Lionsgate Television y BBC Studios Los Angeles Productions, para el viernes 24 de abril. El regreso de la serie creada por Joe Port y Joe Wiseman introduce un argumento inédito en la franquicia: un contrato demoníaco irrumpe como nueva amenaza que trastoca la dinámica entre los protagonistas y el colectivo de espíritus que habitan la Mansión Woodstone, según el anuncio oficial.

A diferencia de las últimas temporadas, donde la mediación entre vivos y muertos era exclusiva de Samantha, el showrunner Joe Port confirmó que, en estos 22 episodios, Jay adquiere la habilidad de comunicarse con los fantasmas, lo que transforma la relación matrimonial y altera las reglas ya establecidas. Este cambio introduce nuevas tensiones y alianzas, al tiempo que permite a la pareja colaborar activamente para resolver asuntos pendientes de los fantasmas, como el arco narrativo de Isaac y Nigel.

La nueva entrega de Ghosts introduce un contrato demoníaco que altera la convivencia entre los protagonistas y los fantasmas históricos de la Mansión Woodstone.(Universal+)

La ficción, adaptada de una serie original británica, sigue posicionándose dentro de la comedia sobrenatural con un repertorio de personajes que representan diversas épocas de la historia estadounidense. El reparto principal incluye a Rose McIver, Utkarsh Ambudkar, Danielle Pinnock, Brandon Scott Jones, Sheila Carrasco, Richie Moriarty, Devan Chandler Long, Asher Grodman, Román Zaragoza y Rebecca Wisocky. La distribución internacional está gestionada por Paramount Global Content Distribution.

Port, al justificar la vigencia del proyecto, sostuvo en comunicado: “Ghosts tiene una premisa universal; nos dio algo que podíamos adaptar y también hacer propio, en términos de explorar la historia estadounidense a través de nuestros fantasmas”. Para el showrunner, el relato sirvió como vehículo para retratar distintos procesos del duelo y su peso en el presente, reforzando así la identidad de la serie en cada entrega.

La cuarta temporada otorga a Jay la habilidad de comunicarse con fantasmas, transformando el equilibrio de poder en la serie y la dinámica con Samantha. (Universal+)

Las nominaciones y el impacto en la industria

Durante la más reciente edición de los Critics’ Choice Awards, Ghosts obtuvo cuatro nominaciones: Mejor Comedia, Mejor Actriz en una Comedia para Rose McIver, Mejor Actor de Reparto en una Comedia para Asher Grodman y Mejor Actriz de Reparto en una Comedia para Rebecca Wisocky. Este reconocimiento por parte de la crítica especializada ha ampliado la expectativa en torno al rendimiento de la cuarta temporada tras el respaldo de la audiencia en entregas anteriores.

El crecimiento de la franquicia y su penetración en distintos territorios resulta clave para CBS Studios, Lionsgate Television y BBC Studios Los Angeles. El acuerdo de exhibición en UNIVERSAL+ extiende la ventana internacional de la serie e integra nuevos públicos a partir de un estreno simultáneo en Latinoamérica.

Ghosts refuerza su identidad explorando el duelo y la historia estadounidense a través de personajes de distintas épocas, según su showrunner Joe Port. (Universal+)

Estrategias narrativas y novedades de la cuarta temporada

El nuevo ciclo incorpora múltiples giros en el universo de la comedia sobrenatural, marcados por la llegada de un poder inesperado a Jay y la irrupción de un contrato demoníaco que involucra tanto a los protagonistas como al grupo de fantasmas históricos. En paralelo, la temporada explora alianzas sobrenaturales estructuradas para que los vivos y los muertos colaboren frente a amenazas inminentes, con énfasis en la evolución dramática de personajes como Isaac y Nigel.

La trama mantiene como centro la convivencia en la Mansión Woodstone –convertida en un bed & breakfast y un restaurante en manos de Jay–, contexto que genera nuevas tensiones y oportunidades para la interacción entre los personajes principales y la galería de espectros que atraviesan distintas épocas de la historia de Estados Unidos.

Los actores Román Zaragoza, Asher Grodman y Richie Moriarty, junto a su compañera de reparto, protagonizan una escena humorística con atuendos distintivos en la serie 'Ghosts'. (Universal+)

El equipo creativo reitera la fórmula que alterna gags cómicos y elementos del género de terror, preservando su atractivo para audiencias de amplio rango demográfico y consolidando su posición en la programación de UNIVERSAL+ a partir del 24 de abril.