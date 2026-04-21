Estados Unidos

Confiscan más de 8.500 perfumes falsificados en un operativo en Florida

Agentes federales detectaron en el puerto de Port Everglades un envío de fragancias ilegítimas proveniente de Singapur con destino a Miami. La carga incluía imitaciones de marcas reconocidas

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Múltiples frascos de perfume genéricos, transparentes y de diversas formas, con líquidos ámbar, azules y rosas, dispersos sobre una superficie, algunos abiertos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incautó más de 8.500 perfumes falsificados en el Puerto de Port Everglades, Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de perfumes falsificados que imitaban marcas como Gucci, Armani, Burberry y Lancôme quedaron bajo custodia de las autoridades federales en el Puerto de Port Everglades, en el sur de Florida. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) estimaron que el valor comercial del cargamento habría superado los USD 1 millón si los productos fueran originales.

La incautación ocurrió tras la inspección de un contenedor que llegó desde Singapur y tenía como destino final una dirección en Miami. El operativo forma parte de una serie de acciones que la agencia intensificó en los puertos del sur del Estado del Sol, donde se detectan envíos de mercancía falsificada que proviene principalmente de Asia.

Bonney Vitta, asistente de dirección del puerto, explicó al medio local de noticias de Florida Local 10 News: “El contenedor estaba lleno de perfumes y mezclado con productos genuinos”.

¿Qué ocurrió con los perfumes falsificados en Port Everglades?

Oficiales de la agencia comenzaron la inspección del cargamento el 10 de febrero. El análisis detallado de etiquetas y empaques permitió identificar que más de 8.500 fragancias eran imitaciones de reconocidas casas comerciales.

Las autoridades indicaron que Singapur figura entre los principales países exportadores de productos fraudulentos, aunque China sigue encabezando la lista, con más del 80% del volumen nacional de bienes falsificados, según datos de la agencia.

Varias cajas de cartón abiertas llenas de pequeños frascos cuadrados de perfume genérico con etiquetas coloridas y diseños variados, ordenados en filas.
El cargamento de perfumes imitaba marcas reconocidas como Gucci, Armani y Lancôme, con un valor estimado de USD 1 millón si fueran originales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación del carácter fraudulento de las fragancias se completó a principios de abril. El director interino del puerto, John Rico, subrayó en un comunicado que los productos falsificados no solo afectan a las empresas legales y a la economía estadounidense, sino que pueden contener ingredientes no regulados. Esto podría provocar daños dermatológicos, reacciones alérgicas o intoxicaciones en los consumidores.

Los agentes compararon imágenes de los productos y consultaron a la Rama de Cumplimiento de Propiedad Intelectual de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Tres agentes de aduanas inspeccionan cajas de perfumes dentro de un contenedor de envío abierto en un puerto de Florida, con grúas y contenedores al fondo.
La inspección reveló que el contenedor provenía de Singapur e iba dirigido a una dirección en Miami, reforzando la vigilancia sobre mercancía asiática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vitta señaló a Local 10 News que buscaron discrepancias entre el producto y el embalaje, además de analizar el país de origen, identificado como una señal de alerta.

La inspección abarcó la colaboración con expertos en importaciones, quienes ayudaron a identificar diferencias sutiles en etiquetas y envases respecto a los productos legítimos. La agencia mantiene un equipo dedicado a la protección de la propiedad intelectual y la detección de envíos sospechosos.

¿Por qué la CBP refuerza los controles en Florida?

El sur de Florida concentra una de las mayores cifras de incautaciones de mercancía fraudulenta del país. En el último año fiscal, los decomisos en las regiones de Miami y Tampa superaron los USD 1.700 millones. Las autoridades advierten que este tipo de tráfico ilícito perjudica la economía y las marcas legítimas, y representa un peligro para los consumidores: productos como los perfumes pueden incluir componentes no avalados sanitariamente y generar efectos adversos en la salud.

La agencia lleva adelante campañas de prevención, como Fake Goods Real Dangers (“Productos falsificados: peligros reales”), para informar sobre los riesgos de adquirir productos falsificados. Rico afirmó en su declaración que la labor de la agencia busca proteger tanto a los consumidores como a las empresas que cumplen con la ley.

¿Quiénes están detrás y cuál es el impacto?

La investigación sobre la responsabilidad del envío de perfumes falsificados sigue abierta. La agencia no divulgó detalles sobre personas detenidas, pero remarcó que muchas de estas operaciones guardan vínculos con redes criminales internacionales dedicadas al contrabando y la violación de derechos de propiedad intelectual.

Contenedor abierto con cientos de cajas y frascos de perfumes genéricos apilados. Los empaques son coloridos y variados, sin marcas reconocibles.
Los perfumes incautados pueden contener componentes no regulados, implicando riesgos de daños dermatológicos, alergias o intoxicaciones para el consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estos decomisos se refleja tanto en la protección de los consumidores como en el resguardo de empleos y la recaudación fiscal de las empresas afectadas por la competencia desleal que representan estos productos. Las autoridades federales reiteran su compromiso de interceptar cargamentos fraudulentos mediante controles cada vez más estrictos y el uso de tecnología para identificar mercancía.

Otras incautaciones recientes refuerzan la tendencia

La operación en Port Everglades se suma a otros casos en Florida. En marzo, la agencia incautó cerca de USD 1,8 millones en bienes de lujo falsificados en West Palm Beach, entre ellos relojes y accesorios que imitaban marcas como Louis Vuitton y Rolex.

Voceros federales informaron a The National Desk y Newschannel 9 que estos esfuerzos buscan frenar envíos ligados a delitos de propiedad intelectual y organizaciones criminales que lucran con la venta de productos ilegítimos.

El control continuará en puertos clave del sur de Florida, con operativos que incluyen inspecciones visuales, análisis de etiquetas y colaboración con especialistas tanto en aduanas como en derechos de propiedad.

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