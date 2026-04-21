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Fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero sancionado por transportar crudo iraní en el Océano Índico

El Pentágono informó sobre la operación marítima para detener cualquier barco vinculado a Teherán o sospechoso de acarrear suministros que podrían ayudar al régimen teocrático. El Departamento de Guerra dijo que fue “sin incidentes”

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EEUU interceptó un barco sancionado en el Pacífico

Fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero previamente sancionado por contrabando de crudo iraní en Asia, informó el martes el Departamento de Defensa.

En una publicación en redes sociales, el Pentágono indicó que las fuerzas estadounidenses “llevaron a cabo una interceptación marítima por derecho de visita” y abordaron el M/T Tifani “sin incidentes”.

Esta es la última medida de Estados Unidos en su guerra contra Irán para detener cualquier barco vinculado a Teherán o sospechoso de transportar suministros que podrían ayudar a su régimen, desde armas y petróleo hasta metales y productos electrónicos. El anuncio se produce horas antes de que expire el ya frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y mientras Pakistán intenta mediar en las conversaciones entre Washington y Teherán.

Los datos de seguimiento de buques mostraron que el Tifani transportaba petróleo en el Océano Índico el martes, entre Sri Lanka e Indonesia. El Pentágono describió al Tifani como “apátrida”, a pesar de tener bandera de Botsuana. El anuncio no especificó el lugar ni la hora exactos del abordaje.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. REUTERS/Nathan Howard
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. REUTERS/Nathan Howard

“Como ya hemos dejado claro, continuaremos con nuestros esfuerzos de vigilancia marítima global para desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, declaró el Pentágono, haciéndose eco de declaraciones previas de funcionarios de la administración Trump. “Las aguas internacionales no son un refugio para los buques sancionados”.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó la semana pasada que el bloqueo estadounidense se extendería más allá de las aguas iraníes y del teatro de operaciones bajo el control del Comando Central de Estados Unidos.

Estados Unidos interceptó un petrolero en el Océano Índico (captura de video/Comando central de EEUU)
Estados Unidos interceptó un petrolero en el Océano Índico (captura de video/Comando central de EEUU)

Las fuerzas estadounidenses en otras áreas de responsabilidad, declaró a los periodistas en el Pentágono, “perseguirán activamente a cualquier buque con bandera iraní o a cualquier buque que intente proporcionar apoyo material a Irán”. Se refirió específicamente a las operaciones en el Pacífico y explicó que Estados Unidos atacaría a los buques que zarparan antes del inicio del bloqueo fuera del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de energía y otros suministros.

Las fuerzas armadas también detallaron una extensa lista de mercancías que consideran contrabando, declarando que las abordarán, registrarán y confiscarán en buques mercantes “sin importar su ubicación”. Un aviso publicado el jueves indica que cualquier “mercancía destinada al enemigo y que pueda ser utilizada en un conflicto armado” está “sujeta a captura en cualquier lugar fuera del territorio neutral”.

(Con información de AP)

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