Estados Unidos

El ayuntamiento de Fort Lauderdale se enfrenta a un debate por el costo de un nuevo edificio de 14 pisos

Las autoridades municipales analizan un proyecto para reemplazar la sede administrativa, mientras sectores ciudadanos expresan inquietudes por el impacto económico y la posible carga fiscal para los residentes de la ciudad

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Un moderno edificio de vidrio y metal de 14 pisos con una forma ovalada distintiva, que refleja el cielo azul y otros edificios circundantes
El Ayuntamiento de Fort Lauderdale debate la construcción de un nuevo edificio administrativo de 14 pisos en el centro de la ciudad (Captura de video)

El debate sobre el futuro del Ayuntamiento de Fort Lauderdale ha cobrado fuerza en las últimas semanas, a medida que los líderes municipales consideran una propuesta para levantar un nuevo edificio administrativo en el corazón de la ciudad. El proyecto, que se someterá a una votación clave en la comisión local, contempla la construcción de una torre de 14 plantas que albergaría a cerca de 600 empleados municipales, lo que representa un cambio significativo en la infraestructura gubernamental de la zona.

El diseño del nuevo ayuntamiento ha sido presentado como una pieza central para el desarrollo urbano de Fort Lauderdale. Se planea que el edificio cuente con espacios modernos y funcionales, distribuidos en catorce niveles, para responder a las necesidades de la administración local y mejorar la atención a la ciudadanía. La ubicación elegida, en pleno centro de la ciudad, apunta a facilitar el acceso y la visibilidad de las dependencias municipales, consolidando en un solo complejo los servicios dispersos en otras instalaciones.

Desde el inicio, el proyecto ha estado rodeado de discusiones en torno a su financiamiento y a las repercusiones económicas que podría generar. El costo inicial de la obra ha sido estimado en 268 millones de dólares, pero el esquema de financiamiento propuesto elevaría la cifra total a casi 725 millones de dólares a lo largo de 30 años. Esta proyección incluye no solo los gastos de construcción, sino también los intereses y otros compromisos asociados al pago a largo plazo.

Vista ascendente de un edificio moderno de 14 pisos con fachada clara y ventanas azules reflectantes, contra un cielo parcialmente nublado
El costo estimado del nuevo ayuntamiento de Fort Lauderdale asciende a 268 millones de dólares, pero los intereses y compromisos a 30 años llevarían el monto a casi 725 millones (Captura de video)

El monto global que podría recaer sobre los contribuyentes ha sido el detonante de una fuerte controversia pública. Sectores de la comunidad han expresado su preocupación respecto a la carga fiscal que implicaría la ejecución del proyecto. El debate ha trascendido el ámbito técnico para instalarse en la discusión pública, donde los ciudadanos buscan claridad sobre el verdadero impacto económico del plan municipal.

Uno de los principales focos de crítica proviene de Ted Inserra, presidente de la Asociación Cívica de River Oaks, quien ha sido particularmente vocal en su rechazo al aumento del costo del ayuntamiento. Inserra sostiene que la ciudad ya enfrenta compromisos financieros importantes derivados de otros proyectos urbanos de largo plazo y advierte que la suma prevista para el nuevo edificio resulta excesiva. “No necesitamos esa vitrina de cristal ni nada parecido. No necesitamos que sea un edificio emblemático. Necesitamos un ayuntamiento funcional y atractivo en el centro de Fort Lauderdale”, expresó Inserra, en un llamado a priorizar la funcionalidad sobre la ostentación arquitectónica.

Edificio beige de 14 pisos con ventanas azules y el nombre 'UNIFORM ADVANTAGE' en la parte superior, visible bajo un cielo nublado. Árboles verdes en primer plano
Ted Inserra, presidente de la Asociación Cívica de River Oaks, rechaza el costo del ayuntamiento y pide priorizar la funcionalidad sobre la ostentación (Captura de video)

El representante vecinal subraya que la ciudad tendría dificultades para asumir otro compromiso costoso sin afectar la estabilidad de sus finanzas. “El precio es astronómico. Ya tenemos muchos proyectos importantes en marcha en la ciudad de Fort Lauderdale con los que estamos comprometidos durante los próximos años”, argumentó, dejando en claro que la presión fiscal sobre los residentes podría volverse insostenible si se añade esta nueva carga.

Frente a estas objeciones, los partidarios del proyecto han salido al paso para matizar la percepción sobre el verdadero costo de la iniciativa. Steve Glassman, comisionado de Fort Lauderdale, ha respondido que las cifras más elevadas se deben a una sobrestimación de los compromisos futuros y que el monto real de la construcción es inferior a lo que sugieren algunos críticos. “Es muy injusto que escuche este argumento: ‘¡Dios mío, estamos construyendo un ayuntamiento de 700 millones de dólares!’. No, no es cierto, estamos construyendo un ayuntamiento de 240 millones de dólares”, precisó Glassman, tratando de disipar la alarma generada en la comunidad.

Glassman también ha resaltado que la propuesta incluye un acuerdo con el promotor inmobiliario para que este asuma los costos de mantenimiento y operación del edificio, lo que, a su juicio, podría representar un ahorro significativo a largo plazo para la ciudad. Consultado sobre quién se haría cargo de reparaciones mayores en el futuro, como una falla en el sistema de aire acondicionado, Glassman fue enfático: “En este momento, según la propuesta que estamos implementando, el equipo de desarrollo se haría cargo”.

Edificio de cristal y detalles en piedra del nuevo ayuntamiento de Fort Lauderdale, con palmeras y árboles. Se ve parte de un coche blanco en primer plano
El comisionado Steve Glassman asegura que el acuerdo con el promotor inmobiliario cubre los gastos de operación y reparaciones, lo que reduciría el costo para la ciudad (Captura de video)

Dentro de la propia Comisión Municipal de Fort Lauderdale el consenso está lejos de alcanzarse. El comisionado John Herbst ha insistido en explorar alternativas que puedan resultar más rentables para la ciudad. Herbst ha señalado que existen dos edificios en el centro, actualmente a la venta, con precios de 86 millones y 122 millones de dólares respectivamente. Según su postura, estas opciones permitirían a la ciudad contar con una sede administrativa sin incurrir en los elevados costos de una nueva construcción. “Creo que esto es, cuanto menos, una irresponsabilidad fiscal por nuestra parte. Hemos estado sin ayuntamiento durante tanto tiempo que creo que podríamos poner esto en pausa”, declaró Herbst, evidenciando la división interna en el órgano de gobierno.

A pesar de que Herbst ha presentado estas alternativas, la propuesta de adquirir edificios existentes no ha logrado un respaldo mayoritario dentro de la comisión. La mayoría de los miembros parecen inclinarse por avanzar con el plan original, aunque persisten dudas sobre los términos del acuerdo y la magnitud del desembolso previsto.

El futuro del proyecto se decidirá en breve. La Comisión Municipal de Fort Lauderdale tiene programada una sesión para votar si avanza con la firma de un acuerdo preliminar con la empresa constructora a cargo del desarrollo. En caso de aprobarse, la construcción del nuevo ayuntamiento podría comenzar el próximo año y concluir durante el otoño de 2029. El desenlace de la votación marcaría el rumbo de la infraestructura gubernamental local y el alcance de la inversión pública en los próximos años.

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