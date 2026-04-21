Estados Unidos

Turista de Kansas apuñala al capitán de un barco durante una excursión en Hawái y es acusado de intento de asesinato

Un ataque con arma blanca en plena excursión marítima desató el pánico entre los pasajeros y obligó a una rápida intervención para evitar una tragedia

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Retrato de Avery Nissen, un hombre caucásico joven con cabello castaño despeinado y barba incipiente, mirando directamente a la cámara
El joven acusado enfrenta cargos graves tras su detención a bordo por un ataque sin explicación aparente (Hawai‘i Island police)

Un acto de violencia a bordo de un catamarán turístico en Hawái dejó en estado de conmoción a pasajeros y tripulación, marcando un hecho sin precedentes para la industria local.

De acuerdo con Fox News, Avery Nissen, un joven de 21 años oriundo de Kansas, fue arrestado tras atacar por sorpresa a Stanley Lurbiecki, capitán de 62 años, cuando la embarcación regresaba al puerto de Honokōhau en Kailua-Kona.

El episodio se produjo durante una excursión de tres horas organizada por Hawaii Nautical, con un reducido grupo a bordo: el capitán, un tripulante, el agresor y dos familiares de este, su madre y su hermano.

Hombre de mediana edad con gafas de sol y camisa azul sonríe y hace un pulgar hacia arriba desde el asiento del capitán de un velero, con el mar y la costa rocosa de fondo
El capitán de la embarcación sobrevivió gracias a su experiencia y la asistencia rápida de quienes lo acompañaban (Hawaii Nautical Charter)

Reacción inmediata y gravedad del ataque

La policía de Hawái detalló que Nissen tomó un cuchillo filetero de casi 26 centímetros (10 pulgadas) de la cocina del barco y apuñaló a Lurbiecki por la espalda sin mediar palabra, justo cuando faltaban unos 30 minutos para llegar a puerto.

Según Big Island Now, el capitán sufrió heridas en la cabeza, manos y abdomen, y perdió casi la mitad de su sangre. Pese a la gravedad, Lurbiecki logró mantener el control de la embarcación y guiarla hasta tierra firme, donde fue trasladado al Kona Community Hospital.

Tras el ataque, el agresor se sentó en calma junto a su madre y permaneció así hasta la llegada de la policía, sin oponer resistencia.

La intervención rápida del tripulante y los pasajeros fue crucial para salvar la vida del capitán. Según relató la propia víctima a Big Island Now, en más de 35 años de trayectoria profesional nunca había enfrentado una situación similar. Lurbiecki permanece hospitalizado y su recuperación ha requerido varias transfusiones sanguíneas.

Un hombre sonriente, Stanley Lurbiecki, en una cama de hospital con bata amarilla, un vendaje en la cabeza, cables médicos y un control remoto en la mano
Pasajeros y tripulación actuaron en segundos para frenar la agresión y asistir al herido en plena travesía (Stan Lubriecki)

Investigación policial y proceso judicial

Avery Nissen fue imputado por intento de asesinato en segundo grado, agresión en primer grado y agresión en segundo grado, con una fianza impuesta de USD 1,57 millones. Según la policía local y Fox News, la audiencia judicial inicial de Nissen se fijó para el lunes en la Corte de Distrito de Kona.

Las autoridades, hasta el momento, no pudieron identificar ningún motivo aparente o provocación que haya desencadenado el ataque, el cual se produjo en completo silencio y sin discusión previa.

La policía de Hawái difundió un pedido de colaboración a cualquier persona con información sobre el caso, poniendo a disposición los datos de contacto del detective Bradley Llanes.

Hasta ahora, no se informó si Nissen cuenta con representación legal ni se conocieron declaraciones de sus familiares. Tampoco se divulgaron antecedentes psiquiátricos o policiales del atacante.

Un oficial de policía de espaldas mira hacia el mar con olas. Al fondo, la silueta de la ciudad de Honolulu y la montaña Diamond Head. Un arbusto verde en primer plano
El caso continúa bajo análisis de las autoridades, que buscan esclarecer el motivo y determinar responsabilidades (REUTERS/Hugh Gentry)

Impacto en el sector turístico y debate sobre la seguridad

El incidente, ocurrido en una embarcación de Hawaii Nautical, empresa dedicada a excursiones por el principal archipiélago hawaiano, generó un fuerte impacto en el sector turístico por la violencia insólita del hecho.

Mark Towill, presidente de la compañía, destacó a Fox News la profesionalidad y el temple de su equipo, así como la importancia de la rápida intervención de los presentes para evitar una tragedia de mayores proporciones: “Estoy increíblemente agradecido de que nuestro equipo esté a salvo y de que la situación haya tenido este desenlace”.

Tanto autoridades como operadores turísticos manifestaron su preocupación por la falta de antecedentes similares en la región y la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en los tours náuticos. El caso reabrió el debate sobre cómo proteger a trabajadores y a turistas en actividades recreativas en alta mar. Las autoridades insisten en la importancia de que cualquier testigo aporte información para esclarecer los hechos y avanzar en la investigación.

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