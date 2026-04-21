Madonna ofrece recompensa tras el robo de su traje y joyas en Coachella

Madonna denuncia el robo de su vestuario histórico tras su presentación sorpresa en el festival Coachella (Instagram/@madonna)

Madonna denunció el robo del vestuario histórico que utilizó durante su presentación sorpresa en el festival Coachella, realizada el viernes por la noche junto a Sabrina Carpenter, y ofreció una recompensa a quien lo devuelva.

La artista de 67 años compartió el mensaje a través de sus historias de Instagram. “Todavía volando alto desde el viernes por la noche en Coachella”, comenzó el mensaje de la cantante, antes de abordar la pérdida.

Y añadió: “Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Traer Confessions II de vuelta a donde empezó fue una emoción enorme! ¡Un momento en la historia que nunca olvidaré! ¡Me siento tan libre!”.

Sin embargo, la celebración pronto se vio opacada por un contratiempo. “Esta alegría de cierre de ciclo se sintió diferente cuando descubrí que las piezas vintage que usé desaparecieron: mi vestuario sacado de mis archivos personales, chaqueta, corsé, vestido y todas las demás prendas”, detalló Madonna en el mismo mensaje.

La artista ofreció una recompensa por la devolución de las prendas vintage desaparecidas durante la noche del evento en Indio (Instagram/@madonna)

“Estas no son solo ropa, son parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron”, sostuvo.

La artista apeló entonces a la solidaridad de sus seguidores: “Espero y rezo para que algún alma bondadosa encuentre estos artículos y se comunique con mi equipo a: Infomaverick2026@gmail.com. Estoy ofreciendo una recompensa por su devolución segura. Gracias con todo mi corazón", concluyó.

Durante su presentación, Madonna vistió lencería, guantes, medias y botas en color morado. Señaló en el escenario que el corsé, las botas y la chaqueta de Gucci eran los mismos que había usado en su actuación en Coachella en 2006.

También estrenó una nueva canción de su próximo álbum, Confessions on a Dance Floor: Part II, previsto para el 3 de julio, tal como lo había hecho dos décadas atrás en la carpa de baile del festival para presentar el original Confessions on a Dance Floor.

Madonna utilizó un corsé, botas y chaqueta de Gucci originales del show de Coachella 2006, piezas claves de sus archivos personales (Instagram/@madonna)

Representantes del Departamento de Policía de Indio señalaron al medio TMZ que el sábado 18 de abril se presentó un reporte de propiedad desaparecida.

Las autoridades indicaron que las prendas y joyas fueron vistas por última vez en un carrito de golf en el Empire Polo Grounds, poco después de la 1:30 a.m. del sábado.

De acuerdo con la misma fuente, las dos bolsas con los artículos podrían haber caído del carrito mientras el personal se dirigía a cargarlas en un autobús. La policía aclaró que no hay evidencia de que las bolsas hayan sido robadas de manera intencional.

Carpenter, por su parte, agradeció a su mentora a través de las redes sociales. “La noche pasada fue como sacada de un sueño. Pasar tanto tiempo riéndonos juntas y luego, sobre todo, compartir el escenario contigo es un privilegio que nunca olvidaré”, escribió la estrella de 26 años.

Este video presenta la actuación musical de Madonna junto a Sabrina Carpenter en el festival Coachella 2026. Este evento fue grabado en el Empire Polo Club en Indio, California, durante el segundo fin de semana del festival.

Fans defienden a Madonna tras las críticas en redes sociales

La aparición de Madonna en Coachella también suscitó una ola de cuestionamientos en redes sociales que sus seguidores no tardaron en rebatir. Las críticas apuntaron principalmente a su edad y a acusaciones de que la “Reina del Pop” habría utilizado playback durante la actuación.

“Madonna está genial. Solo la gente edadista, misógina e insegura, que tiene problemas con las mujeres de cierta edad que siguen haciendo lo que quieren en la vida, se molesta”, escribió un seguidor en X.

“Si no te gusta, simplemente no la escuches, no hagas streaming de sus canciones, no compres sus entradas. Ella está bien sin ti”, añadió.

Otro usuario citado por el mismo medio sostuvo: “Madonna es un ícono, una leyenda, una superestrella. Se ve increíble, su actuación es increíble, puede seguirle el ritmo a una chica de 25 años”.

Sabrina Carpenter agradeció a Madonna en redes sociales por la oportunidad de compartir escenario en un momento histórico para ambas (Captura de video)

Un tercer seguidor sumó: “Sigue llenando estadios. Las leyendas son leyendas hasta que mueren”.

En cuanto al playback, algunos usuarios en X aseguraron que la voz de la cantante estuvo “acompañada” por una pista de respaldo a alto volumen, mientras que otros defendieron la interpretación.