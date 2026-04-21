Tormentas severas amenazan a más de 10 millones de personas en 8 estados con granizo gigante y tornados

El centro de Estados Unidos permanece bajo alerta por tormentas severas con granizo de más de 7 centímetros y posibles tornados, según NOAA y NWS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una serie de sistemas meteorológicos ha situado a millones de residentes del centro de Estados Unidos en estado de alerta debido a la previsión de tormentas graves con granizo superior a 7,6 centímetros, vientos destructivos y riesgo de tornados aislados durante varios días consecutivos, según informes oficiales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El episodio afecta principalmente a los habitantes de Oklahoma, Kansas, Texas, Nebraska, Minnesota, Missouri, Illinois y Wisconsin, con un mayor riesgo previsto entre el jueves 23 y el sábado 25 de abril, de acuerdo con los pronósticos actualizados de la NOAA y del Centro de Predicción de Tormentas (SPC).

De acuerdo con la información proporcionada por la NOAA, el NWS y el análisis del medio especializado en meteorología Fox Weather, el jueves se concentra el mayor peligro para una franja que va desde el norte de Texas hasta el sur de Minnesota, donde se ha emitido una alerta de Nivel 2 sobre 5 por eventos graves, lo que implica la posibilidad de granizo superior a 7,6 centímetros (3 pulgadas), ráfagas de viento que pueden superar los 137 km/h (85 mph) y potencial de tornados dispersos. El viernes, el foco de riesgo se desplaza hacia el Valle del Mississippi, extendiéndose la alerta a poblaciones de Arkansas, Misuri y el este de Oklahoma, según la NOAA.

Las autoridades meteorológicas han recordado que la zona ya viene de una semana marcada por tornados confirmados, con daños relevantes en viviendas, caída de árboles y líneas eléctricas, principalmente en Illinois, Wisconsin y Missouri. El NWS ha calificado el patrón como uno de los más activos para la temporada, con daños reportados en localidades como Lena, Illinois y Ringle, Wisconsin, donde se han registrado ráfagas superiores a 120 km/h y episodios de inundaciones repentinas.

¿Qué áreas de Estados Unidos están bajo alerta por tormentas severas?

El Centro de Predicción de Tormentas ha delineado un corredor de riesgo que abarca desde el norte de Texas y el este de Oklahoma hasta el sur de Minnesota y el oeste de Wisconsin, incluyendo áreas urbanas como Kansas City, Omaha y Wichita. La alerta cubre a más de 10 millones de personas, según el reporte oficial de la NOAA. El viernes, el riesgo se desplazará hacia el este, afectando a comunidades en el Valle del Mississippi.

La NWS ha señalado que el área bajo amenaza se caracteriza por la presencia de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, en interacción con un sistema de baja presión y el avance de un frente frío, condiciones que favorecen la formación de tormentas severas. El SPC ha emitido mapas de riesgo donde se observa que la franja de mayor peligro se mantiene sobre el centro y sur de las Grandes Llanuras y el Valle del Mississippi durante al menos cuatro días consecutivos.

El corredor de riesgo de tormentas abarca desde Texas hasta Minnesota y Wisconsin, incluyendo ciudades como Kansas City, Omaha y Wichita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué fenómenos meteorológicos se esperan y con qué intensidad?

Los especialistas han advertido sobre la posibilidad de granizo de gran tamaño, vientos dañinos y tornados aislados. Según la NOAA, el desarrollo de superceldas durante la tarde y noche del jueves podría generar episodios de granizo superior a 7,6 centímetros (3 pulgadas) y ráfagas de viento capaces de superar los 137 km/h (85 mph). El SPC ha indicado: “El principal peligro será el granizo y el viento, aunque existe un potencial condicional de tornados antes de que las tormentas se organicen en líneas más extensas”.

El viernes, la amenaza se trasladará hacia el este, con condiciones propicias para la formación de tormentas graves sobre Arkansas, Misuri y el este de Oklahoma, así como en partes del Valle del Mississippi. De acuerdo con la cadena estadounidense The Weather Channel, el patrón meteorológico actual persistirá durante el fin de semana, con riesgo de tormentas severas hasta el lunes.

¿Qué daños se han registrado en los últimos días y cuál es la evaluación parcial?

La semana anterior estuvo marcada por una sucesión de sistemas de tormentas que dejaron al menos 70 tornados confirmados en la región, según el NWS. Localidades como Rockford, Illinois y Ringle, Wisconsin reportaron daños estructurales en viviendas, caída de árboles, destrucción de infraestructuras y cortes masivos de energía. En Lena, Illinois, una tormenta provocó la destrucción de viviendas y comercios, según reportes recogidos por Fox Weather y confirmados por el NWS.

Las autoridades han documentado también la presencia de granizo de gran tamaño y vientos extremos, así como inundaciones en zonas de Michigan y Wisconsin, donde los niveles de los ríos superaron los límites de seguridad. El NWS ha continuado las evaluaciones de daños a lo largo de la semana y ha advertido que la acumulación de precipitaciones podría agravar el riesgo de inundaciones en áreas ya afectadas.

Los pronósticos meteorológicos advierten vientos destructivos superiores a 137 km/h y el desarrollo de superceldas con potencial para generar tornados aislados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la explicación meteorológica de este patrón recurrente?

El análisis de la NOAA atribuye el actual patrón a la interacción entre una corriente en chorro proveniente del suroeste y la llegada de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México. Esta configuración genera una zona de convergencia favorable para el desarrollo de tormentas graves a lo largo de las Grandes Llanuras y el Valle del Mississippi. El SPC ha explicado: “El flujo de aire cálido y húmedo, sumado a la presencia de una línea seca y un frente frío, crea condiciones ideales para la formación de tormentas severas durante varios días consecutivos”.

El pronóstico oficial indica que la sucesión de sistemas de baja presión continuará ingresando por el oeste, manteniendo la posibilidad de tormentas severas en el centro del país y prolongando la inestabilidad hasta la próxima semana.

¿Qué medidas y recomendaciones han emitido las autoridades?

La NOAA y el NWS han instado a la población de las áreas bajo riesgo a monitorear los avisos y alertas a través de los canales oficiales y a preparar planes de emergencia familiar. Las autoridades han recordado la importancia de contar con refugios seguros y de evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor riesgo previstas para la tarde y noche del jueves y viernes. El SPC ha subrayado: “El desarrollo de tormentas puede ser rápido y difícil de anticipar con mucha antelación”, por lo que la vigilancia debe mantenerse activa durante toda la semana.

Entre las recomendaciones oficiales emitidas por el NWS, se incluye el seguimiento de la evolución meteorológica mediante aplicaciones móviles y radios meteorológicas, además de disponer de suministros básicos en los hogares ubicados en el corredor de tormentas.

NOAA y NWS recomiendan a la población monitorear alertas oficiales, disponer de planes de emergencia y evitar desplazamientos durante las horas de mayor riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se espera para los próximos días en el centro de Estados Unidos?

De acuerdo con las previsiones de la NOAA y de The Weather Channel, la actividad tormentosa persistirá hasta el inicio de la próxima semana. Se prevé la llegada de nuevos sistemas de baja presión que mantendrán la inestabilidad en el centro de Estados Unidos, con la posibilidad de nuevos episodios de tormentas graves, acumulación de lluvias e incremento del riesgo de inundaciones.

La situación exige atención constante por parte de los residentes y de las autoridades locales, ya que la variabilidad de los sistemas puede modificar el área de impacto en cuestión de horas. Según la NOAA: “La comunidad debe estar atenta a la emisión de alertas y advertencias durante los próximos días, dado que la evolución de los sistemas es dinámica y puede intensificarse en corto plazo”.

¿Cómo impactará esta situación a la población y qué pueden esperar los residentes?

La previsión de tormentas graves y el patrón meteorológico actual obligan a millones de personas a mantenerse informadas y preparadas para posibles interrupciones en los servicios básicos, daños materiales y cortes de energía. Las autoridades han reiterado que la colaboración ciudadana y la rápida respuesta ante las alertas pueden reducir el impacto de los fenómenos previstos.

La NWS ha recordado que la acumulación de lluvias puede generar inundaciones en áreas ya saturadas, mientras que los fuertes vientos y el granizo pueden afectar infraestructuras, cultivos y vehículos. El seguimiento de las recomendaciones oficiales y la preparación de los hogares para emergencias seguirán siendo prioritarios durante los próximos días.