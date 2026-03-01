Estados Unidos

El tiroteo en un bar de Austin dejó 3 muertos y 14 hospitalizados

La emergencia movilizó a autoridades locales y federales durante la madrugada, quienes iniciaron una investigación y destacaron la rápida intervención de agentes policiales y servicios médicos de la ciudad texana. El responsable del ataque fue abatido

Guardar
La policía ha acordonado una
La policía ha acordonado una intersección en 6th St/West Ave durante la noche, con un vehículo policial presente y luces de emergencia encendidas (City of Austin)

Un total de 3 personas fallecidas y otras 14 hospitalizadas, fueron víctimas de un tiroteo durante la madrugada del domingo, en un bar del centro de Austin.

Este hecho marca el inicio de una investigación que incluye a la policía local y agentes federales, mientras las autoridades locales destacan que la rápida respuesta de emergencia evitó una tragedia aún mayor, según reportaron medios del lugar como KUT News y Austin American-Statesman.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:59 horas de la mañana en Buford’s, un bar ubicado en la intersección de West Sixth y Rio Grande, en uno de los sectores más concurridos de la vida nocturna de Austin.

Ante esto, la jefa de policía Lisa Davis informó que un hombre armado abrió fuego y que tres agentes respondieron de inmediato, disparando al sospechoso y causándole la muerte en el lugar. Entre los fallecidos se encuentra el propio atacante, confirmó la policía.

Las cifras preliminares proporcionadas por Robert Luckritz, jefe del sistema de emergencias Austin-Travis County EMS, indican la presencia de 17 víctimas en el momento del incidente. Además, de las 14 personas hospitalizadas, 3 de ellas permanecen en condición crítica, según informaron otros medios.

Luckritz especificó que los equipos de emergencia acudieron en menos de un minuto tras la llamada inicial, logrando intervenir a los pacientes afectados casi de inmediato.

Un vehículo policial con las
Un vehículo policial con las luces de emergencia encendidas se detiene en una calle urbana iluminada por la noche, indicando una posible intervención o vigilancia en la intersección de 6th St y Nueces (City of Austin)

La presencia policial salvó vidas durante el cierre de bares

La jefa Lisa Davis señaló que la ciudad mantenía un considerable despliegue policial en la zona de bares y restaurantes, lo que permitió a los agentes llegar en menos de un minuto y actuar frente al atacante mientras seguía disparando, de acuerdo con lo difundido por Austin American-Statesman.

Sumado a esto, Davis indicó: “Tres de nuestros oficiales respondieron al fuego y mataron al sospechoso”. Hasta el momento, no se ha divulgado todavía ni la identidad del agresor ni el motivo del ataque.

Por su parte, el alcalde de Austin, Kirk Watson, afirmó que el trabajo conjunto de la policía y los equipos médicos resultó determinante para evitar un mayor número de víctimas. Ante ello, remarcó: “El rápido accionar de las autoridades salvó vidas”.

El alcalde también remarcó la relevancia de desplegar personal en la zona de entretenimiento durante los fines de semana, práctica que esta vez resultó esencial.

Investigación en marcha y colaboración federal

Con el inicio de la investigación, la policía acordonó el área y comenzó la recolección de grabaciones de seguridad y declaraciones de testigos, mientras desde la ciudad anticiparon que se publicarán más detalles a medida que avance el proceso.

El FBI participa en la investigación junto al departamento de policía local, confirmó Davis en la conferencia de prensa citada por el Austin American-Statesman.

La policía difundió en la red social X a las 3:46 de la madrugada una alerta sobre “incidente de disparo/apuñalamiento con múltiples personas heridas” e instó a la población del lugar a evitar circular por la zona, debido a la magnitud del hecho.

Captura de pantalla de tuits
Captura de pantalla de tuits del Departamento de Policía de Austin y ATCEMS informando sobre un tiroteo en un bar que dejó tres muertos y catorce hospitalizados (Austin Police Deparment)

Asimismo, en una reciente publicación en la cuenta de X, el Departamento de Policía de Austin le solicitó a los miembros de la comunidad que estén buscando a sus seres queridos relacionados con el tiroteo en West Sixth Street, que llamen a la Unidad de Servicios.

El saldo de víctimas hasta el momento, de acuerdo con las fuentes comentadas, es de 3 muertos (incluido el atacante), 14 personas hospitalizadas y algunas en estado crítico, lo que da un total de 17 víctimas directas por el ataque registrado en pleno centro de la ciudad de Austin.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Policía de AustinAustinFBIAustin-Travis County EMSTiroteo en BarRespuesta de EmergenciaEstados-Unidos-NoticiasTiroteo en Estados Unidos

Últimas Noticias

El desarrollo de los “megabarcos” impulsa una transformación en el turismo de cruceros

La ampliación del tamaño de las embarcaciones modifica la experiencia de los viajeros y plantea desafíos operativos a la industria, según reportes recientes de asociaciones y especialistas en el sector marítimo

El desarrollo de los “megabarcos”

A un día del ataque, Donald Trump enfrenta tres dilemas clave para terminar con el régimen iraní

El objetivo final de la operación militar ejecutada por EEUU e Israel es eliminar a la teocracia chiíta, pero ese plan geopolítico depende de una sucesión de factores que escapan al control total de la Casa Blanca

A un día del ataque,

Miami-Dade investiga el impacto del tráfico pesado en la calidad de vida de Redlands

Las autoridades han iniciado acciones para verificar si los estacionamientos de camiones cumplen las regulaciones, mientras los residentes exigen medidas urgentes para reducir el ruido y la congestión en la zona

Miami-Dade investiga el impacto del

El aeropuerto de Los Ángeles posterga la apertura del tren interno y supera los USD 880 millones en sobrecostos

Un conflicto contractual entre la entidad gestora y el consorcio constructor mantiene inactivo el Automated People Mover, lo que retrasa la mejora de la movilidad y ocasiona un significativo desvío presupuestario

El aeropuerto de Los Ángeles

Qué es Lululemon, por qué sus calzas costaban USD 100 y cómo pasó de ser la marca más deseada del fitness a estar en crisis

La empresa que redefinió el mercado fitness con prendas técnicas de alto valor y una imagen aspiracional atraviesa una fuerte caída en ventas y enfrenta interrogantes sobre su futuro en la industria deportiva

Qué es Lululemon, por qué

TECNO

Sierra, la supercomputadora que marcó

Sierra, la supercomputadora que marcó una etapa en la seguridad nuclear estadounidense

¿Un PC de escritorio alimentado por pilas?, el experimento de YouTube que lo hizo posible

El televisor no conecta a internet por WiFi o por cable: cómo solucionar el problema

Amazon Fire TV cambia por completo con esta actualización: ahora encontrar contenido será más fácil

Así es el nuevo shooter de acción con disparos automáticos que se puede descargar gratis en Steam

ENTRETENIMIENTO

Shia LaBeouf fue detenido nuevamente

Shia LaBeouf fue detenido nuevamente en Nueva Orleans: “Las personas homosexuales corpulentas me dan miedo”

Robbie Williams pide disculpas públicas a un excompañero tras el documental de Take That

El hijo de Cher fue arrestado por alteración del orden en una escuela de New Hampshire

La verdadera historia detrás de "Hamnet", la película que recrea el lado más íntimo de William Shakespeare y Anne Hathaway

De una cicatriz a fenómeno cultural: la historia real detrás del bigote de Paul McCartney en Sgt. Pepper

MUNDO

El referéndum que divide a

El referéndum que divide a Italia: ¿Por qué el voto en Argentina puede definir el futuro de sus jueces?

El detrás de escena del plan de Donald Trump para acabar con el líder supremo iraní Ali Khamenei

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, líder militar prófugo de la justicia argentina acusado de la voladura de la AMIA

Tensión en Pakistán: manifestantes pro iraníes intentaron asaltar el consulado de EEUU en Karachi

El número de puntos de recarga pública para autos eléctricos supera al de surtidores de combustible en Reino Unido