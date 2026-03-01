El tiroteo en un bar de Austin dejó 3 muertos y 14 hospitalizados

La policía ha acordonado una intersección en 6th St/West Ave durante la noche, con un vehículo policial presente y luces de emergencia encendidas (City of Austin)

Un total de 3 personas fallecidas y otras 14 hospitalizadas, fueron víctimas de un tiroteo durante la madrugada del domingo, en un bar del centro de Austin.

Este hecho marca el inicio de una investigación que incluye a la policía local y agentes federales, mientras las autoridades locales destacan que la rápida respuesta de emergencia evitó una tragedia aún mayor, según reportaron medios del lugar como KUT News y Austin American-Statesman.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:59 horas de la mañana en Buford’s, un bar ubicado en la intersección de West Sixth y Rio Grande, en uno de los sectores más concurridos de la vida nocturna de Austin.

Ante esto, la jefa de policía Lisa Davis informó que un hombre armado abrió fuego y que tres agentes respondieron de inmediato, disparando al sospechoso y causándole la muerte en el lugar. Entre los fallecidos se encuentra el propio atacante, confirmó la policía.

Las cifras preliminares proporcionadas por Robert Luckritz, jefe del sistema de emergencias Austin-Travis County EMS, indican la presencia de 17 víctimas en el momento del incidente. Además, de las 14 personas hospitalizadas, 3 de ellas permanecen en condición crítica, según informaron otros medios.

Luckritz especificó que los equipos de emergencia acudieron en menos de un minuto tras la llamada inicial, logrando intervenir a los pacientes afectados casi de inmediato.

Un vehículo policial con las luces de emergencia encendidas se detiene en una calle urbana iluminada por la noche, indicando una posible intervención o vigilancia en la intersección de 6th St y Nueces (City of Austin)

La presencia policial salvó vidas durante el cierre de bares

La jefa Lisa Davis señaló que la ciudad mantenía un considerable despliegue policial en la zona de bares y restaurantes, lo que permitió a los agentes llegar en menos de un minuto y actuar frente al atacante mientras seguía disparando, de acuerdo con lo difundido por Austin American-Statesman.

Sumado a esto, Davis indicó: “Tres de nuestros oficiales respondieron al fuego y mataron al sospechoso”. Hasta el momento, no se ha divulgado todavía ni la identidad del agresor ni el motivo del ataque.

Por su parte, el alcalde de Austin, Kirk Watson, afirmó que el trabajo conjunto de la policía y los equipos médicos resultó determinante para evitar un mayor número de víctimas. Ante ello, remarcó: “El rápido accionar de las autoridades salvó vidas”.

El alcalde también remarcó la relevancia de desplegar personal en la zona de entretenimiento durante los fines de semana, práctica que esta vez resultó esencial.

Investigación en marcha y colaboración federal

Con el inicio de la investigación, la policía acordonó el área y comenzó la recolección de grabaciones de seguridad y declaraciones de testigos, mientras desde la ciudad anticiparon que se publicarán más detalles a medida que avance el proceso.

El FBI participa en la investigación junto al departamento de policía local, confirmó Davis en la conferencia de prensa citada por el Austin American-Statesman.

La policía difundió en la red social X a las 3:46 de la madrugada una alerta sobre “incidente de disparo/apuñalamiento con múltiples personas heridas” e instó a la población del lugar a evitar circular por la zona, debido a la magnitud del hecho.

Captura de pantalla de tuits del Departamento de Policía de Austin y ATCEMS informando sobre un tiroteo en un bar que dejó tres muertos y catorce hospitalizados (Austin Police Deparment)

Asimismo, en una reciente publicación en la cuenta de X, el Departamento de Policía de Austin le solicitó a los miembros de la comunidad que estén buscando a sus seres queridos relacionados con el tiroteo en West Sixth Street, que llamen a la Unidad de Servicios.

El saldo de víctimas hasta el momento, de acuerdo con las fuentes comentadas, es de 3 muertos (incluido el atacante), 14 personas hospitalizadas y algunas en estado crítico, lo que da un total de 17 víctimas directas por el ataque registrado en pleno centro de la ciudad de Austin.

Noticia en desarrollo...