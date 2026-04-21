Rusia suspenderá el suministro de petróleo de Kazajistán a Alemania a través de Druzhba

Trabajadores sustituyen una pieza en el extremo del oleoducto Druzhba en la PCK Raffinerie de la ciudad de Schwedt, en el este de Alemania REUTERS/Tobias Schwarz

Rusia tiene previsto suspender las exportaciones de petróleo de Kazajistán a Alemania a través del oleoducto Druzhba a partir del 1 de mayo, dijeron el martes tres fuentes del sector.

Las fuentes, que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, indicaron que el calendario ajustado de exportación de petróleo ya se ha enviado a Kazajistán y Alemania.

Las relaciones políticas y comerciales de Rusia con Alemania se han deteriorado a raíz del conflicto en Ucrania, que cuenta con el apoyo de Berlín.

El Ministerio de Energía de Rusia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Alemania puso bajo administración fiduciaria en 2022 las filiales locales del mayor productor de petróleo de Rusia, Rosneft ROSN.MM, lo que trastocó los lazos energéticos que Berlín mantenía desde hacía décadas con Moscú.

Las exportaciones de petróleo de Kazajistán a Alemania a través del oleoducto ruso Druzhba ascendieron a 2,146 millones de toneladas métricas, o alrededor de 43.000 barriles diarios, en 2025, lo que supone un aumento del 44% en comparación con 2024.

Kazajistán suministra petróleo a Alemania a través del ramal norte de Druzhba, que atraviesa Polonia.

Los suministros se han visto interrumpidos en repetidas ocasiones por ataques con drones ucranianos contra el oleoducto en Rusia.

La refinería alemana PCK, una de las mayores del país y situada en la localidad nororiental de Schwedt, se abastece en parte de crudo kazajo transportado a través del oleoducto, tras la interrupción de los suministros de petróleo ruso a raíz del inicio del conflicto de Moscú con Ucrania en 2022.

Vista general de la refinería PCK, una planta de procesamiento de petróleo crudo que suministra gasolina, combustible para aviones, diésel y fueloil, en Schwedt/Oder, Alemania. REUTERS/Lisi Niesner

Entretanto, Rusia dijo estar lista para reanudar el bombeo de petróleo a Hungría por el oleoducto Druzhba, cerrado por Ucrania desde enero pasado con el argumento de los daños causados por la guerra, pero su puesta en marcha dependerá de Kiev, declaró este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“La parte rusa sigue estando lista desde el punto de vista tecnológico, tenemos acuerdos contractuales con Hungría”, sostuvo durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Señaló que “después de que comenzara el chantaje por parte del régimen de Kiev los suministros se detuvieron”. “Todo depende del régimen de Kiev: si pone en marcha el oleoducto y deja de chantajear” a Budapest.

Ucrania interrumpió el tránsito de petróleo ruso a Hungría por el oleoducto Druzhba el pasado 27 de enero, esgrimiendo daños en una estación de bombeo clave de esta infraestructura por culpa de Moscú.

El Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, que perdió el pasado domingo en las elecciones parlamentarias de Hungría ante la formación del conservador Péter Magyar, el Tisza, acusó durante la campaña electoral a Kiev de frenar el tránsito por el Druzhba para debilitar al partido gobernante de cara a los comicios.

Por tal motivo, Orbán, principal aliado del Kremlin en el seno de la Unión Europea (UE), vetó el paquete 20 de sanciones de la UE contra Rusia y el otorgamiento del préstamo europeo a Ucrania de 90.000 millones de euros.

(Con información de Reuters y EFE)