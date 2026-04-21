Dos muertos y cinco heridos en un tiroteo en Carolina del Norte

El tiroteo en Leinbach Park de Winston-Salem dejó dos adolescentes muertos y cinco jóvenes heridos, según la policía local. (AP)

Dos adolescentes murieron y cinco jóvenes más resultaron heridos tras un tiroteo que transformó una pelea pactada en un parque de Carolina del Norte en un hecho violento. La policía identificó a las víctimas mortales como Erubey Romero Medina, de 17 años, y Daniel Jiménez Millian, de 16, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.

El resto de los afectados, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 19 años, sufrió heridas de diversa gravedad, según confirmaron las autoridades del Departamento de Policía de Winston-Salem a medios estadounidenses como NBC News, Associated Press y ABC News.

El incidente ocurrió en Leinbach Park, ubicado cerca de una escuela secundaria y en una zona residencial al noroeste del centro de Winston-Salem. La policía aseguró que los centros educativos cercanos permanecieron seguros y no existió peligro para los alumnos ni para el resto de la comunidad. Hasta el momento, no hay personas detenidas y la investigación sigue abierta.

El inicio: una pelea pactada entre adolescentes

La mañana del lunes 20 de abril, dos menores acordaron encontrarse en el parque para resolver un conflicto mediante una pelea. De acuerdo con el capitán Kevin Burns, durante el enfrentamiento varias personas sacaron armas y abrieron fuego, lo que derivó en un tiroteo masivo entre los presentes.

Las autoridades insisten en que no existió peligro para los colegios vecinos ni para la comunidad, y califican el hecho como aislado. (AP)

Las autoridades locales informaron que, además de los fallecidos, cinco adolescentes —cuatro mujeres y un varón de 18 años— recibieron atención médica por heridas que van desde leves hasta de gravedad o de riesgo vital. Las identidades de los heridos no se han hecho públicas debido a su edad y a la investigación en curso.

Quiénes estuvieron involucrados y cuál fue el motivo

Según el jefe de la policía, William Penn, algunos de los heridos podrían estar implicados directamente en el uso de armas durante el enfrentamiento. Penn declaró frente a la prensa: “Detectives trabajan activamente para determinar el papel de cada persona en este incidente”. La policía no ha confirmado si los adolescentes fallecidos eran los originalmente involucrados en la pelea concertada.

Hasta ahora, las autoridades desconocen las causas que motivaron la disputa. El jefe Penn fue rotundo al responder “no” cuando le preguntaron si se sabía el motivo del enfrentamiento. Los investigadores tampoco han precisado cuántas armas se utilizaron ni han determinado con claridad la secuencia exacta de los hechos.

Dónde y cuándo se produjo el hecho

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 10:00 en Leinbach Park, un espacio público situado en una zona suburbana de Winston-Salem, ciudad reconocida históricamente por la industria tabacalera. Según informó Associated Press, la presencia policial se mantuvo durante varias horas en el área y las calles aledañas permanecieron parcialmente cerradas mientras avanzaban las pesquisas.

Las víctimas mortales, Erubey Romero Medina y Daniel Jiménez Millian, tenían 17 y 16 años y murieron en el lugar del tiroteo. (AP)

Las autoridades locales aseguraron que la situación no representó peligro para los residentes más allá del parque y que el incidente se limitó a ese entorno específico.

Declaraciones y respuesta de las autoridades

El suceso generó reacción en la comunidad y entre las fuerzas de seguridad. El jefe de la policía afirmó: “Estoy frustrado, enojado y triste. Esto no tenía por qué suceder”, en palabras recogidas por NBC News y Associated Press. Tras el hecho, las autoridades locales reiteraron el llamado a los padres y tutores para que supervisen las actividades y pertenencias de sus hijos, especialmente antes de que asistan a la escuela.

El capitán Burns subrayó que la investigación sigue en marcha y que aún no existen detenidos. Los agentes están en proceso de recabar testimonios y pruebas, además de analizar el posible rol de cada adolescente presente en el parque al momento del tiroteo.

Qué se sabe de las víctimas y el entorno

Las víctimas mortales, ambos adolescentes varones, fueron localizadas una en el estacionamiento y otra dentro del parque, según detalló el Departamento de Policía de Winston-Salem a ABC News. Los heridos recibieron atención médica inmediata y algunos fueron trasladados a hospitales en condición de gravedad o riesgo vital.

La pelea entre menores que derivó en el tiroteo masivo había sido pactada previamente y se descontroló al aparecer varias armas. (AP)

El parque Leinbach, cercano a una escuela secundaria dentro de una zona residencial, se encuentra en un entorno considerado tranquilo en Winston-Salem. Este hecho ha llevado a la comunidad y a las autoridades a enfatizar que los colegios cercanos nunca estuvieron en peligro y que se trató de un suceso aislado.

Antecedentes de violencia juvenil y contexto local

El caso se inscribe en un contexto de debate sobre la seguridad en espacios públicos y la necesidad de reforzar la prevención de la violencia juvenil en Winston-Salem. Las autoridades han instado a la comunidad a colaborar con información y a mantener la calma mientras avanzan las investigaciones.

Hasta el cierre de este informe, la policía no ha realizado arrestos y continúa analizando pruebas y testimonios para esclarecer los detalles del tiroteo. Las fuerzas de seguridad no descartan que algunos de los heridos hayan participado activamente en el uso de armas.