El FBI investiga el tiroteo en un bar de Austin como un posible acto terrorista

Un SUV policial con luces intermitentes bloquea una calle con cinta amarilla de seguridad, mientras oficiales y otros vehículos de emergencia trabajan en una escena de incidente. (MySA)

Un tiroteo en Austin dejó tres muertos —incluido el atacante— y catorce heridos la madrugada del domingo en el Buford’s Backyard Beer Garden, ubicado en la Sexta Calle, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

El hecho está bajo investigación federal ante la posible existencia de un nexo terrorista, según informaron Politico y Spectrum News.

El FBI investiga el tiroteo como un posible ataque terrorista tras hallar indicios tanto en el agresor como en su vehículo, de acuerdo con las autoridades locales.

La presencia de estos elementos motivó la intervención federal, aunque aún no se ha determinado con certeza el móvil de los hechos.

El ataque ocurrió poco antes de las 2:00. Según la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, un hombre no identificado recorrió el área en su camioneta, encendió las luces intermitentes, bajó la ventanilla y disparó con una pistola hacia quienes se encontraban en la terraza y el acceso principal del bar.

Luego, el agresor estacionó el vehículo, descendió armado con un rifle y disparó de nuevo contra transeúntes en plena vía pública.

El tiroteo en la Sexta Calle de Austin dejó tres muertos, incluido el atacante, y catorce personas heridas, según informaron las autoridades.

Los agentes llegaron en minutos y enfrentaron al atacante en una intersección cercana, según Davis. Lo abatieron en el lugar, evitando una mayor escalada de violencia.

El jefe de servicios médicos de emergencia, Robert Luckritz, informó que al menos tres personas fallecieron y catorce resultaron heridas, de las cuales tres permanecen en estado crítico.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales, según confirmaron Politico y Spectrum News.

Entre los lesionados se encuentran tanto clientes del bar como transeúntes que circulaban por la zona en ese momento, lo que evidencia el nivel de riesgo al que estuvieron expuestos quienes se encontraban en la Sexta Calle.

Investigación federal por posible nexo terrorista

El FBI investiga el ataque en Buford’s Backyard Beer Garden como un posible atentado terrorista tras hallar indicios relevantes en el agresor y su vehículo. (MySA)

El análisis de indicios hallados en el lugar y en el vehículo del atacante llevó a la intervención del FBI, señaló Alex Doran, agente especial interino a cargo de la oficina del FBI en San Antonio.

Doran explicó a Politico que estos elementos sugieren la posibilidad de un vínculo terrorista, pero aclaró que resulta prematuro establecer los motivos exactos por falta de pruebas concluyentes.

La policía de Austin sostiene que la investigación busca determinar si el tiroteo responde a un patrón premeditado de violencia o es un hecho aislado.

Las autoridades federales y locales colaboran para identificar el móvil del ataque y revisar los antecedentes del agresor, según las mismas fuentes.

Además, analizan imágenes de cámaras de seguridad y recaban testimonios de testigos, con el objetivo de reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

Respuesta oficial y operativo de seguridad

El alcalde Kirk Watson destacó la rápida actuación de los cuerpos de seguridad y los equipos de emergencia. Watson indicó a Politico y Spectrum News que la intervención fue clave para evitar más víctimas fatales.

La policía ha acordonado una intersección en 6th St/West Ave durante la noche, con un vehículo policial presente y luces de emergencia encendidas. (City of Austin)

La jefa de policía Davis subrayó la importancia de la coordinación entre instituciones y la asistencia inmediata de los servicios de rescate para minimizar los daños.

Luckritz añadió que la movilización de ambulancias permitió atender a los heridos en pocos minutos tras el ataque.

La zona del incidente permanece acordonada y la circulación sigue restringida para preservar la escena y facilitar las investigaciones.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado la identidad del atacante ni de las víctimas. El operativo de seguridad se mantiene activo y se han reforzado los patrullajes en las inmediaciones para prevenir nuevos incidentes.

Contexto de la Sexta Calle y antecedentes recientes

La Sexta Calle, epicentro de la vida nocturna en Austin, suele atraer a una gran cantidad de locales y visitantes cada fin de semana.

Este entorno contribuyó a que la respuesta de la policía y los servicios médicos fuera especialmente rápida tras el tiroteo, según destacan Politico y Spectrum News.

Captura de pantalla de tuits del Departamento de Policía de Austin y ATCEMS informando sobre un tiroteo en un bar que dejó tres muertos y catorce hospitalizados. (Austin Police Deparment)

El mismo día del ataque en Texas, se produjo otro incidente violento en un club nocturno de Cincinnati, Ohio, con nueve personas heridas por disparos.

Según Adam Hennie, jefe de policía interino de Cincinnati, ninguna de las víctimas sufrió lesiones graves. Las autoridades han descartado vinculación entre ambos episodios; ambos reflejan una jornada de violencia armada en lugares públicos de Estados Unidos.

El caso de Austin sigue abierto y la investigación mantiene el foco en la posible conexión terrorista observada por el FBI.

Las autoridades insisten en que, aunque existen elementos para sustentar esta hipótesis, es demasiado pronto para concluir los motivos del atentado, por lo que la indagación continúa mientras la comunidad exige respuestas y mayor seguridad.