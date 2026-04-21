Estados Unidos

Seis tripulantes de un buque estadounidense desaparecieron tras el naufragio en las Islas Marianas del Norte

Equipos internacionales de rescate intensifican la búsqueda tras el hundimiento registrado durante el paso del tifón Sinlaku, fenómeno que azotó la región con vientos extremos y causó graves daños en el archipiélago

Guardar
Una embarcación gris y roja de la Guardia Costera de EE. UU. con un oficial armado a bordo navega en el agua, con palmeras y un edificio al fondo
La Guardia Costera busca a seis tripulantes desaparecidos tras el naufragio del buque estadounidense Mariana cerca de Saipán, en las Islas Marianas del Norte. (AFP)

Seis tripulantes de un buque de carga con bandera de Estados Unidos permanecen desaparecidos tras hallarse la embarcación volcada cerca de Saipán, en las Islas Marianas del Norte, en el océano Pacífico, después del paso del tifón Sinlaku. El organismo federal estadounidense Guardia Costera informó el lunes que la Mariana, de 44 metros (145 pies) de eslora, fue localizada cabeza abajo por equipos de rescate.

La operación internacional de búsqueda ha abarcado más de 257.000 kilómetros cuadrados (75.000 millas náuticas cuadradas) en torno a las islas. Durante este operativo, los rescatistas identificaron una balsa salvavidas parcialmente inflada y semisumergida, hallada a 153 kilómetros (95 millas) al noreste del último punto conocido del buque.

Vista aérea en blanco y negro de un buque de carga volcado en aguas oceánicas turbulentas, rodeado de espuma y olas agitadas
Rescatistas localizan el carguero Mariana volcado y hallan una balsa salvavidas semisumergida a 153 kilómetros del último punto conocido del buque. (Fotografía de la Guardia Costera de EE. UU., cortesía de la base aérea de Barbers Point)

El operativo afronta condiciones meteorológicas adversas derivadas del tifón, situación que, según un comunicado de la Guardia Costera reproducido por CBS News, ha dificultado el rastreo y ralentizado el avance de los equipos internacionales en la región afectada.

El tifón Sinlaku: impacto y consecuencias sobre las Marianas

El tifón Sinlaku azotó la isla de Saipán y el archipiélago con vientos sostenidos de hasta 241 km/h (150 millas por hora), equivalentes a un fuerte Categoría 4, cifras que, según el organismo meteorológico federal de Estados Unidos Servicio Nacional de Meteorología citado por CBS News, lo posicionan entre las tormentas más potentes del año.

Su extensión y duración forzaron a Saipán a soportar aproximadamente 48 horas consecutivas de vientos intensos, lo que debilitó la capacidad de respuesta local y retrasó el inicio de las tareas de evaluación y socorro.

Palmera y árboles verdes doblados por fuertes vientos. Edificios con tejados claros bajo un cielo gris nublado. Escena de tormenta tropical
El tifón Sinlaku azotó las Islas Marianas del Norte con vientos sostenidos de 241 km/h, provocando graves daños en Saipán. (Captura de video)

Antes de hacer contacto con tierra, el tifón alcanzó picos de 282 km/h (175 millas por hora ), solo superado ese año por los tifones Narelle y Dudzai, que en 2026 llegaron a máximos de 240 km/h (149 millas por hora) y 237 km/h (147 millas por hora), respectivamente, según la meteoróloga de CBS News, Nikki Nolan. Las ráfagas arrancaron tejados, causaron inundaciones y volcaron vehículos; los equipos de limpieza enfrentaron escombros bajo condiciones peligrosas, conforme muestran grabaciones difundidas por la alcaldía de Saipán.

Cronología del accidente y desarrollo de la búsqueda

La Mariana, un carguero de carga seca registrado en Estados Unidos, sufrió una falla de motor la tarde del miércoles, cuando el tifón se aproximaba a las Islas Marianas del Norte. La tripulación notificó la pérdida del motor estribor y solicitó auxilio, tras lo cual el organismo federal estadounidense Guardia Costera estableció comunicaciones programadas horarias con el navío. El jueves por la mañana, el contacto cesó.

Se desplegó un avión HC-130 de la Fuerza Aérea estadounidense hacia la zona de búsqueda, pero debió regresar a Guam debido a la peligrosidad de los vientos, según informó CBS News. El último reporte de posición del Mariana situaba la nave a 6.100 kilómetros al oeste de Hawái, a 225 kilómetros (140 millas) al noroeste de Saipán.

Vista satelital de un gran super tifón blanco con un ojo central claro, rodeado de nubes en espiral sobre el océano oscuro. Se observan contornos de islas a la izquierda
El carguero Mariana, registrado en Estados Unidos, emitió una alerta por fallo de motor antes de desaparecer en condiciones meteorológicas extremas. (Cira)

La búsqueda internacional involucra dispositivos avanzados y recursos aéreos, incluyendo el despliegue de buzos, rescatistas y embarcaciones auxiliares. La identificación formal del buque volcado se efectuó la noche del domingo mediante la tripulación de un avión HC-130 Hercules. Se emplean vehículos submarinos operados a distancia para inspeccionar el casco y determinar la posibilidad de puntos de acceso para eventuales acciones de rescate, de acuerdo con el organismo federal estadounidense Guardia Costera.

Respuesta institucional y declaración de desastre

El gobierno de las Islas Marianas del Norte solicitó el domingo una declaración de desastre acelerada a raíz de los daños provocados por Sinlaku. Si la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aprueba la solicitud, se activarán fondos de asistencia tanto para las comunidades afectadas como para la restauración de infraestructura pública y la mitigación de riesgos futuros.

La búsqueda de los seis tripulantes continúa bajo condiciones meteorológicas adversas, mientras las cuadrillas avanzan en la remoción de escombros y la evaluación de daños en Saipán y otras islas del norte. Las autoridades estadounidenses no han logrado restablecer contacto con miembros de la tripulación desde el jueves, confirmaron voceros del organismo federal estadounidense Guardia Costera a CBS News.

Temas Relacionados

Estados UnidosTifón SinlakuIslas Marianas del NorteGuardia CosteraRescate MarítimoEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

EEUU expulsó a un delegado de la Policía brasileña implicado en la detención del ex jefe de inteligencia Alexandre Ramagem

Washington ordenó la salida del país de Marcelo Ivo de Carvalho tras acusarlo de intentar eludir procedimientos formales de extradición

EEUU expulsó a un delegado de la Policía brasileña implicado en la detención del ex jefe de inteligencia Alexandre Ramagem

Dos muertos y cinco heridos en un tiroteo en Carolina del Norte

Una pelea entre adolescentes en un parque de Winston-Salem causó la muerte de menores y dejó a jóvenes hospitalizados con heridas de distinta gravedad, según reportaron las autoridades locales

Dos muertos y cinco heridos en un tiroteo en Carolina del Norte

Cuáles son los nuevos requisitos y controles para la residencia por matrimonio en Estados Unidos

El trámite exige evidencia sólida de la relación, documentos actualizados y cumplimiento estricto de cada paso según la normativa vigente. Qué es lo que hay que saber sobre el proceso actual en materia migratoria estadounidense

Cuáles son los nuevos requisitos y controles para la residencia por matrimonio en Estados Unidos

El precio de la gasolina en Florida se acerca a los 4 dólares y Miami supera el promedio estatal

La cotización del combustible continúa ejerciendo presión sobre el presupuesto de los hogares debido al impacto de factores internacionales y locales, en un contexto donde la zona sur experimenta cifras superiores al resto del estado

El precio de la gasolina en Florida se acerca a los 4 dólares y Miami supera el promedio estatal

Una avioneta cayó en el patio de una casa en Florida y murió una persona

El siniestro se registró en Wesley Chapel, una localidad al norte de Tampa, donde una aeronave impactó en el área residencial y provocó la muerte de su único ocupante. La zona fue asegurada rápidamente

Una avioneta cayó en el patio de una casa en Florida y murió una persona

TECNO

Netflix prolonga su racha negativa con una caída de valor superior a los 50.000 millones de dólares en bolsa

Netflix prolonga su racha negativa con una caída de valor superior a los 50.000 millones de dólares en bolsa

Vuelve Neo Geo: la consola retro que marcó a toda una generación regresa en noviembre

WhatsApp tiene una función oculta que evita que roben tu cuenta: así se usa

El consumo de redes sociales muestra patrones históricos similares a la adicción al cigarrillo

Elon Musk cree que la IA puede crear GTA 6 y el CEO de Take-Two le responde

ENTRETENIMIENTO

Madonna ofrece recompensa tras el robo de su traje y joyas en Coachella

Madonna ofrece recompensa tras el robo de su traje y joyas en Coachella

‘Soy leyenda 2′ ya tiene director: todo lo que se sabe de la esperada secuela

Dax Shepard y Eric Dane: la amistad que nació tras un tenso encuentro en un grupo de ayuda contra el alcoholismo

La nueva temporada de Ghosts trae un giro sobrenatural

Marty Supreme: El fenómeno protagonizado por Timothée Chalamet ya tiene fecha de estreno en Prime Video

MUNDO

La policía rusa registró la mayor editorial del país y detuvo a su director por “propaganda LGTBI”

La policía rusa registró la mayor editorial del país y detuvo a su director por “propaganda LGTBI”

Benjamín Netanyahu aseguró que Irán estuvo a punto de tener “el arma terrorista definitiva: bombas nucleares”

Fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero sancionado por transportar crudo iraní en el Océano Índico

Un nuevo informe de la OIM reveló que casi 8.000 migrantes murieron en rutas irregulares en 2025

Rusia suspenderá el suministro de petróleo de Kazajistán a Alemania a través de Druzhba