Seis tripulantes de un buque estadounidense desaparecieron tras el naufragio en las Islas Marianas del Norte

La Guardia Costera busca a seis tripulantes desaparecidos tras el naufragio del buque estadounidense Mariana cerca de Saipán, en las Islas Marianas del Norte. (AFP)

Seis tripulantes de un buque de carga con bandera de Estados Unidos permanecen desaparecidos tras hallarse la embarcación volcada cerca de Saipán, en las Islas Marianas del Norte, en el océano Pacífico, después del paso del tifón Sinlaku. El organismo federal estadounidense Guardia Costera informó el lunes que la Mariana, de 44 metros (145 pies) de eslora, fue localizada cabeza abajo por equipos de rescate.

La operación internacional de búsqueda ha abarcado más de 257.000 kilómetros cuadrados (75.000 millas náuticas cuadradas) en torno a las islas. Durante este operativo, los rescatistas identificaron una balsa salvavidas parcialmente inflada y semisumergida, hallada a 153 kilómetros (95 millas) al noreste del último punto conocido del buque.

Rescatistas localizan el carguero Mariana volcado y hallan una balsa salvavidas semisumergida a 153 kilómetros del último punto conocido del buque. (Fotografía de la Guardia Costera de EE. UU., cortesía de la base aérea de Barbers Point)

El operativo afronta condiciones meteorológicas adversas derivadas del tifón, situación que, según un comunicado de la Guardia Costera reproducido por CBS News, ha dificultado el rastreo y ralentizado el avance de los equipos internacionales en la región afectada.

El tifón Sinlaku: impacto y consecuencias sobre las Marianas

El tifón Sinlaku azotó la isla de Saipán y el archipiélago con vientos sostenidos de hasta 241 km/h (150 millas por hora), equivalentes a un fuerte Categoría 4, cifras que, según el organismo meteorológico federal de Estados Unidos Servicio Nacional de Meteorología citado por CBS News, lo posicionan entre las tormentas más potentes del año.

Su extensión y duración forzaron a Saipán a soportar aproximadamente 48 horas consecutivas de vientos intensos, lo que debilitó la capacidad de respuesta local y retrasó el inicio de las tareas de evaluación y socorro.

El tifón Sinlaku azotó las Islas Marianas del Norte con vientos sostenidos de 241 km/h, provocando graves daños en Saipán. (Captura de video)

Antes de hacer contacto con tierra, el tifón alcanzó picos de 282 km/h (175 millas por hora ), solo superado ese año por los tifones Narelle y Dudzai, que en 2026 llegaron a máximos de 240 km/h (149 millas por hora) y 237 km/h (147 millas por hora), respectivamente, según la meteoróloga de CBS News, Nikki Nolan. Las ráfagas arrancaron tejados, causaron inundaciones y volcaron vehículos; los equipos de limpieza enfrentaron escombros bajo condiciones peligrosas, conforme muestran grabaciones difundidas por la alcaldía de Saipán.

Cronología del accidente y desarrollo de la búsqueda

La Mariana, un carguero de carga seca registrado en Estados Unidos, sufrió una falla de motor la tarde del miércoles, cuando el tifón se aproximaba a las Islas Marianas del Norte. La tripulación notificó la pérdida del motor estribor y solicitó auxilio, tras lo cual el organismo federal estadounidense Guardia Costera estableció comunicaciones programadas horarias con el navío. El jueves por la mañana, el contacto cesó.

Se desplegó un avión HC-130 de la Fuerza Aérea estadounidense hacia la zona de búsqueda, pero debió regresar a Guam debido a la peligrosidad de los vientos, según informó CBS News. El último reporte de posición del Mariana situaba la nave a 6.100 kilómetros al oeste de Hawái, a 225 kilómetros (140 millas) al noroeste de Saipán.

El carguero Mariana, registrado en Estados Unidos, emitió una alerta por fallo de motor antes de desaparecer en condiciones meteorológicas extremas. (Cira)

La búsqueda internacional involucra dispositivos avanzados y recursos aéreos, incluyendo el despliegue de buzos, rescatistas y embarcaciones auxiliares. La identificación formal del buque volcado se efectuó la noche del domingo mediante la tripulación de un avión HC-130 Hercules. Se emplean vehículos submarinos operados a distancia para inspeccionar el casco y determinar la posibilidad de puntos de acceso para eventuales acciones de rescate, de acuerdo con el organismo federal estadounidense Guardia Costera.

Respuesta institucional y declaración de desastre

El gobierno de las Islas Marianas del Norte solicitó el domingo una declaración de desastre acelerada a raíz de los daños provocados por Sinlaku. Si la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aprueba la solicitud, se activarán fondos de asistencia tanto para las comunidades afectadas como para la restauración de infraestructura pública y la mitigación de riesgos futuros.

La búsqueda de los seis tripulantes continúa bajo condiciones meteorológicas adversas, mientras las cuadrillas avanzan en la remoción de escombros y la evaluación de daños en Saipán y otras islas del norte. Las autoridades estadounidenses no han logrado restablecer contacto con miembros de la tripulación desde el jueves, confirmaron voceros del organismo federal estadounidense Guardia Costera a CBS News.