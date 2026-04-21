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Benjamín Netanyahu aseguró que Irán estuvo a punto de tener “el arma terrorista definitiva: bombas nucleares”

Durante la ceremonia del Día de los Caídos, el primer ministro israelí sostuvo que se frustró un posible ataque atómico iraní y un nuevo Holocausto gracias a acciones conjuntas con Estados Unidos

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Netanyahu afirma que la amenaza nuclear iraní ha sido "eliminada"

En una jornada atravesada por el recuerdo y la tensión, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, volvió a apuntar con dureza contra Irán y aseguró que el país estuvo “a punto” de desarrollar lo que definió como “el arma terrorista definitiva”, las bombas nucleares. Sus declaraciones se dieron durante el acto central por el Día de los Caídos en el Monte Herzl, en Jerusalén, un escenario tradicionalmente solemne que este año quedó atravesado por la conflictividad interna.

A las 11 de la mañana, una sirena de dos minutos paralizó a todo el país. En ese silencio, Israel recordó a sus muertos en guerras y atentados. Sin embargo, el clima de recogimiento se vio alterado por protestas en distintos puntos del país: Netanyahu fue abucheado durante su discurso, en una señal del creciente malestar social en medio de la guerra y las tensiones regionales.

Desde el escenario, el mandatario israelí trazó un paralelismo que elevó aún más el tono de su mensaje. Afirmó que el régimen iraní había planificado “otro Holocausto” contra el pueblo judío y que solo una acción conjunta con Estados Unidos logró evitarlo. “Si no hubiéramos actuado con decisión, los nombres de Natanz, Fordo e Isfahán podrían haberse sumado a Auschwitz”, sostuvo, en referencia tanto a instalaciones nucleares iraníes como a los campos de exterminio nazis.

En ese marco, insistió en que la amenaza fue neutralizada de manera preventiva.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia en conmemoración del Día del Recuerdo de los soldados caídos en Israel, o Yom HaZikaron, en el Cementerio Militar del Monte Herzl en Jerusalén, el 21 de abril de 2026. ILIA YEFIMOVICH/Pool vía REUTERS
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia en conmemoración del Día del Recuerdo de los soldados caídos en Israel, o Yom HaZikaron, en el Cementerio Militar del Monte Herzl en Jerusalén, el 21 de abril de 2026. ILIA YEFIMOVICH/Pool vía REUTERS

“Hoy nos vimos obligados a actuar junto a nuestro gran aliado, Estados Unidos, contra el Estado terrorista por excelencia, que buscaba —y estaba a punto de lograrlo— desarrollar el arma terrorista definitiva: bombas nucleares”, afirmó. “Hemos eliminado esta amenaza inmediata y continuaremos luchando con toda nuestra fuerza”, agregó, reforzando la idea de que la ofensiva aún está lejos de terminar.

Según Netanyahu, la campaña militar en curso tiene como objetivo garantizar la continuidad del Estado de Israel frente a lo que considera un riesgo existencial.

No es la primera vez que el primer ministro recurre a este tipo de comparaciones: ya había utilizado un discurso similar en intervenciones recientes, en las que dejó en claro que “el trabajo todavía no está terminado”.

En la misma línea se expresó el ministro de Defensa, Israel Katz, quien también habló desde el Monte Herzl y dejó una de las frases más contundentes del día. Aseguró que Israel tiene en la mira al actual líder de Hezbollah, Naim Qassem, y prometió que será eliminado. Además, responsabilizó a su antecesor, Hassan Nasrallah, por la devastación en el Líbano tras años de enfrentamientos.

El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. REUTERS/Louisa Gouliamaki
El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Katz fue más allá y advirtió que las operaciones militares continuarán incluso en el marco del frágil alto el fuego vigente en la frontera norte. “Actuaremos con firmeza para defender a nuestros soldados ante cualquier amenaza”, afirmó. En su discurso, también vinculó la situación en el Líbano con la ofensiva en la Franja de Gaza, mencionando localidades como Rafah y Beit Hanoun como ejemplos del costo que, según dijo, pagan quienes enfrentan a Israel.

Las declaraciones de los principales líderes israelíes se producen en un contexto particularmente delicado: el alto el fuego con Irán, anunciado el 7 de abril por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se acerca a su fecha límite sin precisiones claras sobre su continuidad. Mientras tanto, Washington se muestra confiado en que las negociaciones con Teherán puedan avanzar en Pakistán, aunque desde Irán deslizaron que aún evalúan su participación.

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