Más de 20 millones de estadounidenses en riesgo por el consumo extendido de antiácidos

El uso crónico de inhibidores de la bomba de protones como Omeprazol y Nexium está vinculado a graves efectos secundarios en millones de pacientes estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso prolongado de antiácidos, especialmente inhibidores de la bomba de protones (IBP) como Omeprazol y Nexium, expone a más de 20 millones de estadounidenses a riesgos graves. Estos medicamentos, aunque tienen amplia disponibilidad sin receta y elevado volumen de ventas, pueden generar una serie de efectos adversos potencialmente mortales cuando se utilizan a largo plazo.

En Estados Unidos, los IBP se ubican como el tercer medicamento más vendido del país. A pesar de que proporcionan alivio frente al ardor de estómago y el reflujo, médicos citados por Daily Mail insisten en que su uso prolongado puede deteriorar la densidad ósea y facilitar fracturas, provocar déficits graves de nutrientes esenciales y aumentar significativamente el riesgo de daños irreversibles a órganos vitales, según advierten recientes estudios clínicos y autoridades regulatorias.

La dificultad para dejar los IBP y el ciclo de dependencia

Abandonar el uso de inhibidores de la bomba de protones con frecuencia da paso a un efecto rebote severo: el estómago incrementa la producción de ácido y refuerza la dependencia a estos medicamentos. La supresión brusca elimina el principal freno artificial a la secreción ácida, mientras que el sistema natural de autorregulación permanece inhibido, desatando una producción incluso mayor que la inicial.

Este fenómeno puede conducir a que los pacientes continúen consumiendo antiácidos de manera crónica, aún con la intensificación progresiva de los efectos negativos.

Trastornos digestivos y mayor riesgo de infecciones graves

Diversos tipos de antiácidos, tanto de venta libre como por prescripción, resultan asociados a efectos secundarios gastrointestinales. Los síntomas comprenden diarrea, vómitos, dolor y estreñimiento grave vinculado al empleo de antiácidos con aluminio o a los propios IBP.

Un riesgo señalado es la infección por Clostridioides difficile (C. diff). La supresión de la acidez crea condiciones favorables para la proliferación de esta bacteria, responsable de inflamaciones persistentes en la mucosa del colon. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), agencia reguladora estadounidense, el uso de IBP incrementa el riesgo de diarrea asociada a C. diff.

Un metaanálisis citado por Daily Mail demostró que quienes usan IBP presentan entre 1,2 y 5 veces mayor probabilidad de desarrollar una infección por esta bacteria, en comparación con quienes no los consumen. Un estudio de 2024 en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal cuantificó el riesgo: el uso de IBP triplicó o cuadruplicó la probabilidad de padecer infecciones entéricas, incluido C. diff.

Déficit de minerales y anemia: mecanismos y consecuencias

La inhibición de la acidez gástrica también interfiere con la absorción de nutrientes esenciales. Un experimento realizado por investigadores de la Universidad Federal de São Paulo suministró a ratas dosis equivalentes a las humanas de omeprazol. En 60 días, los niveles de cobre en el hígado se redujeron drásticamente.

Este déficit de cobre impidió la adecuada absorción de hierro, haciendo que el mineral se acumulase en órganos como el bazo en lugar de ingresar al torrente sanguíneo. El resultado fueron marcadores claros de anemia temprana, incluida la disminución de glóbulos rojos y hemoglobina.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos exige advertencias en los envases de antiácidos debido al riesgo de daño renal y anemia asociado a su uso extendido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito clínico, la anemia por déficit de hierro ocasiona fatiga persistente, dificultad respiratoria y problemas de concentración, síntomas a menudo atribuidos erróneamente a la edad o el estrés.

Los investigadores también observaron que, aunque los niveles de calcio en sangre de los animales tratados se mantuvieron estables, el calcio era extraído del hígado y huesos. Este proceso genera un debilitamiento progresivo de la estructura ósea, lo que coincide con la mayor frecuencia de fracturas de cadera y columna en usuarios de IBP durante años.

Debilitamiento óseo: advertencias y acciones regulatorias

La relación entre IBP y fragilidad ósea motivó que la FDA, agencia reguladora estadounidense, dispusiera desde 2010 la inclusión obligatoria de advertencias en todos los envases.

Diversos estudios han confirmado que quienes toman dosis elevadas de IBP por periodos prolongados sufren un aumento considerable de fracturas en cadera, columna y muñeca. El daño óseo puede surgir sin síntomas previos, desencadenado por movimientos rutinarios como agacharse, estornudar o levantarse de la cama.

Cefaleas y migrañas: nuevas asociaciones

Investigaciones recientes asociaron las terapias contra la acidez estomacal —incluidos IBP, bloqueadores H2 como Pepcid y antiácidos convencionales— con un incremento del riesgo de cefaleas y migrañas. Un trabajo de 2024 citado por Daily Mail encontró que los usuarios de IBP tienen 70% más de probabilidades de padecer migrañas.

Quienes consumen habitualmente bloqueadores H2 ven un aumento del 40% en el riesgo, mientras que quienes recurren a antiácidos comunes como Tums experimentan un 30% más de probabilidad.

Entre las explicaciones aportadas por especialistas se encuentra la reducción de magnesio, cuyo déficit es un conocido desencadenante de migrañas. Otra causa posible sería la inflamación intestinal provocada por estos fármacos, capaz de activar mecanismos neuroinflamatorios.

Daño renal oculto: el riesgo silencioso

El uso continuado de IBP puede provocar una reacción inmunitaria en los riñones, conocida como nefritis tubulointersticial aguda (AIN), que normalmente progresa sin síntomas visibles. Según un trabajo de 2017 de la Universidad de Washington, más de la mitad de los pacientes con daño renal crónico causado por IBP no presentó señales de advertencia previas.

Ese mismo año, una publicación en JAMA Internal Medicine, revista médica de alto impacto, determinó que los usuarios crónicos de IBP tienen entre 20 y 50 % más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Si la AIN no se reconoce y se suspende el medicamento, la inflamación avanza y puede originar cicatrices permanentes en el tejido renal, que desembocan en insuficiencia renal crónica.

Profesionales de la salud y agencias reguladoras subrayan que ciertos efectos adversos pueden revertirse si el paciente deja el medicamento, aunque los tiempos y resultados dependen de cada complicación y de la duración del tratamiento.