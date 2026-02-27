Estados Unidos

Más de 16 mil personas con VIH y SIDA perderían su tratamiento en Florida por un recorte público de miles de dólares

Las restricciones aprobadas por el Departamento de Salud modifican los criterios de elegibilidad y reducen significativamente la cobertura destinada a personas que dependen de tratamientos para esas enfermedades, poniendo en riesgo la continuidad de la atención médica

El Departamento de Salud de Florida recortó drásticamente el programa ADAP y limitó la elegibilidad a quienes ganan hasta el 130% del nivel federal de pobreza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio abrupto en la política sanitaria de Florida ha puesto en riesgo el acceso a tratamientos esenciales para miles de personas con VIH y SIDA. El Departamento de Salud de Florida emitió reglas de emergencia que modifican radicalmente la elegibilidad para el Programa de Asistencia de Medicamentos para el SIDA (ADAP), restringiendo el acceso a quienes se encuentren en los niveles más bajos de ingresos y reduciendo así la cobertura de medicamentos cruciales.

¿Qué cambios impuso Florida en la elegibilidad y los subsidios del ADAP?

A partir de este domingo, los subsidios estatales del ADAP, que hasta ahora alcanzaban a personas con ingresos de hasta el 400% del nivel federal de pobreza, se limitarán únicamente a quienes estén en o por debajo del 130%. Esta modificación implica un recorte drástico: solo quienes perciban hasta $20.345 anuales podrán seguir recibiendo estos fondos, en comparación con el tope anterior de $62.600. El Departamento de Salud de Florida sostiene que la medida responde a una situación de emergencia, por lo cual implementó la norma sin demoras ni discusión pública previa.

La reducción en la elegibilidad no solo limita el número de beneficiarios, sino que también excluye de manera automática a quienes, hasta ahora, dependían del ADAP a pesar de superar el nuevo umbral de ingresos. Esta decisión deja a una parte significativa de la población con VIH y SIDA fuera de los mecanismos de ayuda estatales.

¿Cómo afectan los recortes del ADAP y las nuevas limitaciones de medicamentos a los beneficiarios?

Las nuevas normas del Departamento de Salud de Florida restringen el acceso a tratamientos clave como Biktarvy, afectando al 60% de los beneficiarios (Foto: AP/Laura Bargfeld)

Las reglas de emergencia no solo restringen la admisión al programa, sino que también imponen límites a la cobertura de medicamentos específicos. Uno de los fármacos más afectados es Biktarvy, una pastilla que se toma una vez al día y que representa la base del tratamiento para el 60% de los 30 mil floridanos inscritos en el ADAP. Las nuevas reglas limitan el acceso a este medicamento, complicando el tratamiento diario de quienes viven con VIH.

Este recorte en la cobertura genera una situación de incertidumbre: quienes queden excluidos del programa deberán buscar alternativas para acceder a sus tratamientos, lo que puede traducirse en interrupciones, complicaciones en la adherencia al régimen médico y un aumento del riesgo para la salud pública.

¿Cuántas personas resultan afectadas y cuál es la magnitud de los recortes?

Más de 16.000 personas con VIH en Florida perderán acceso a medicamentos subvencionados tras cambios en las reglas estatales del ADAP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según estimaciones de organizaciones defensoras del VIH, como la AIDS Healthcare Foundation (AHF), alrededor de 16 mil floridanos perderán acceso a los medicamentos subvencionados por el estado. De los 30 mil beneficiarios actuales del ADAP, más de la mitad quedarían fuera de los subsidios debido a los nuevos requisitos de ingresos y a la limitación en la cobertura de fármacos.

Las cifras oficiales muestran que el umbral del 400% del nivel federal de pobreza equivale a $62.600 anuales, mientras que el 130% representa solo $20.345. La brecha entre ambos montos evidencia el alcance del recorte: familias y personas que antes podían acceder al programa por tener ingresos bajos o moderados, ahora no recibirán apoyo estatal para costear medicamentos costosos y esenciales.

¿Cuál es el trasfondo legal y cómo se encuadra la disputa entre el Departamento de Salud y la AIDS Healthcare Foundation?

La aplicación de esta norma de emergencia tiene lugar en medio de una disputa legal. La AIDS Healthcare Foundation presentó una demanda en enero, alegando que el Departamento de Salud modificó de manera ilegal las reglas de elegibilidad, dejando a miles de personas sin protección. La audiencia para tratar la demanda estaba prevista para el jueves, pero el Departamento de Salud presentó la orden de emergencia horas antes, lo que fue interpretado por la AHF como un intento de evadir la rendición de cuentas y mantener la exclusión de beneficiarios sin la debida justificación.

El Departamento pasó dos meses aislando a personas sin cumplir la ley. Cuando los demandamos, presentaron una orden de emergencia a medianoche para evadir la rendición de cuentas”, dijo Esteban Wood, director de defensa y asuntos legislativos de AHF.

¿Cuáles son los argumentos sobre la justificación de los recortes y la situación presupuestaria?

El gobierno de Florida justifica los recortes en el programa ADAP por un déficit de 120 millones de dólares en fondos federales, aunque defensores lo consideran una decisión política (Imagen Ilustrativa Infobae)

En enero, el Cirujano General de Florida, Joseph Ladapo, argumentó que la reducción en la cobertura del ADAP era necesaria debido a un déficit de 120 millones de dólares en fondos federales destinados al programa. Sin embargo, las organizaciones defensoras del VIH rechazan esta explicación y sostienen que el recorte no corresponde a una falta real de recursos, sino a una decisión política que impacta directamente en la salud de la población vulnerable.

La controversia sigue abierta, ya que la justificación presupuestaria no convence a los defensores de los derechos de las personas con VIH, quienes insisten en que el estado está creando una emergencia sanitaria con sus propias acciones.

¿Por cuánto tiempo estarán vigentes las reglas de emergencia y qué posibilidades hay de renovación?

Las nuevas reglas de emergencia tienen una vigencia inicial de 90 días, aunque la normativa permite que sean renovadas una vez transcurrido ese plazo. Esto significa que, aunque la medida fue presentada como temporal, existe la posibilidad de que se prolongue más allá de los tres meses, profundizando el impacto en la población afectada.

¿Qué respuesta hubo desde el Poder Legislativo y qué repercusiones se generaron?

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Florida han destinado fondos en sus respectivos presupuestos para cubrir la brecha de financiamiento generada por la reducción del ADAP. Pese a estos esfuerzos, los defensores advierten que la asignación de recursos legislativos no será suficiente para evitar que muchos floridanos queden sin cobertura durante varios meses.

La única emergencia aquí es la que el Departamento de Salud está creando con sus propias acciones”, declaró la líder demócrata del Senado, Lori Berman, en una conferencia de prensa en el Capitolio el miércoles. “Las acciones del Director General de Salud Pública, Ladapo, y del Departamento de Salud son vergonzosas”.

