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Hayden Panettiere detalla cómo trabajar desde niña en Hollywood marcó su vida: “El ‘no’ nunca fue una opción”

La actriz recordó cómo comenzó a trabajar antes de cumplir un año y describió la presión que vivió durante su infancia en la industria del entretenimiento

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Hayden Panettiere cuenta el impacto de crecer trabajando desde antes de cumplir un año. (Reuters)
Hayden Panettiere cuenta el impacto de crecer trabajando desde antes de cumplir un año. (Reuters)

Hayden Panettiere afirmó que siente que fue empujada a trabajar desde su infancia como actriz, en declaraciones realizadas a The Hollywood Reporter antes del lanzamiento de su libro de memorias This Is Me: A Reckoning, previsto para el 19 de mayo.

La intérprete, de 36 años, repasó su trayectoria en la industria del entretenimiento, que comenzó cuando era apenas un bebé.

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“Creo que es la forma en que fui criada. Fui entrenada. Era como una pequeña soldado y siempre lo he sido. El ‘no’ nunca fue una opción. Era simplemente: ‘Aquí están tus escenas, aquí está tu diálogo, memorízalo, marca tus posiciones, haz lo que te dice el director’. Yo recibía mis órdenes”, dijo.

La actriz comenzó a trabajar en 1990, antes de cumplir un año de edad, participando inicialmente en comerciales y posteriormente en producciones televisivas.

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Hayden Panettiere comenzó desde pequeña a participar en producciones televisivas. (Captura de video)
Hayden Panettiere comenzó desde pequeña a participar en producciones televisivas. (Captura de video)

A los cuatro años interpretó a Sarah Roberts en la telenovela One Life to Live, papel que mantuvo entre 1994 y 1997. Más adelante participó en Guiding Light como Lizzie Spaulding y prestó su voz al personaje Dot en la película de Pixar A Bug’s Life.

Su reconocimiento internacional llegó con producciones como Remember the Titans y, posteriormente, con papeles protagónicos en series como Heroes y Nashville.

En la entrevista, Panettiere explicó que durante gran parte de su infancia no percibió su entorno laboral como algo inusual dentro de la industria del entretenimiento. Según relató, la comprensión de esa dinámica cambió con el tiempo.

“Cuando empecé a autolesionarme a través del abuso de sustancias. Mi necesidad de complacer a los demás se fue acumulando, era ira, ansiedad y frustración. Mi vida giraba en torno a otras personas y yo era la última en la lista”, explicó.

Y añadió: “La presión de eso creció y creció hasta que explotó. Empecé a encontrar cualquier manera de atravesarlo. A veces dicen en tratamiento que, sorprendentemente, nuestras adicciones probablemente nos salvaron en cierto punto”.

Hayden Panettiere aseguró que se refugió en las drogas para sobrellevar la presión de la fama. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Hayden Panettiere aseguró que se refugió en las drogas para sobrellevar la presión de la fama. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hayden Panettiere reconoció que, incluso después de identificar patrones de comportamiento que consideraba problemáticos, le resultó difícil establecer límites en el ámbito profesional. Consultada sobre si logró tomar decisiones laborales con mayor facilidad posteriormente, respondió negativamente.

“No. Luego estaba lidiando con todos esos años de ser la persona que siempre dice que sí y de no defenderme. Nunca decir ‘no, no me siento cómoda haciendo eso’ o decirle a la gente que estaba sobrecargada de trabajo”, dijo.

La actriz añadió que solía esforzarse por cumplir con todas las exigencias en el set. “Me obligaba a hacer lo que fuera que quisieran, pero era demasiado para cualquier persona”, explicó.

En la entrevista, también abordó la posibilidad de que su hija, Kaya, siga una carrera en la actuación. Hayden Panettiere señaló que observa interés en la industria por parte de la menor.

Hayden Panettiere habló sobre lo que piensa sobre que su hija siga sus pasos como actriz. (REUTERS/Caitlin Ochs)
Hayden Panettiere habló sobre lo que piensa sobre que su hija siga sus pasos como actriz. (REUTERS/Caitlin Ochs)

“Eso es lo que pasa, siempre me pregunto si yo me habría inclinado naturalmente hacia la actuación si no me hubieran empujado a ella. Le diré: por favor ve a la universidad, por favor prueba cosas. Y si realmente lo amas, entonces te apoyaré completamente. Y si no le gusta, puede salir. Su mundo no tiene que girar en torno a eso”, dijo.

La actriz también comentó que su ingreso a la industria desde una edad tan temprana le dejó sin alternativas académicas o profesionales fuera del entretenimiento. “Nunca tuve nada a lo que recurrir. Nunca fui a la universidad. No hay vuelta atrás”, afirmó.

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