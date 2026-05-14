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El álbum de Taylor Swift, “1989″, se vuelve parte de la historia sonora de Estados Unidos

La cantante se une al registro dedicado a preservar grabaciones consideradas de relevancia cultural, histórica o estética

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Taylor Swift logra su primera inclusión en el National Recording Registry. (AP)
Taylor Swift logra su primera inclusión en el National Recording Registry. (AP)

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció este jueves 14 de mayo las 25 nuevas incorporaciones al Registro Nacional de Grabaciones 2026, una selección anual de grabaciones consideradas relevantes por su importancia cultural, histórica o estética dentro del patrimonio sonoro del país.

Entre los títulos añadidos este año figuran “Single Ladies (Put a Ring on It)” de Beyoncé, el álbum 1989 de Taylor Swift y el debut homónimo de Weezer, conocido como The Blue Album.

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Con estas nuevas incorporaciones, el registro alcanza un total de 700 grabaciones preservadas desde la creación del programa en 2002. La institución explicó que las obras pueden ser consideradas para el registro una vez que cumplen al menos diez años de antigüedad.

En un comunicado, el bibliotecario interino del Congreso, Robert Newlen, señaló que el programa busca conservar una parte significativa de la historia sonora estadounidense.

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El álbum de Taylor Swift será parte del Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos, con el fin de preservarlo
El álbum de Taylor Swift será parte del Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos, con el fin de preservarlo

“El registro trabaja para preservar nuestra lista nacional de reproducción para las generaciones futuras. La Biblioteca del Congreso se enorgullece de seleccionar estos tesoros de audio y trabajará para preservarlos junto con nuestros socios de la industria discográfica”, indicó.

La selección de este año incluye grabaciones de distintos géneros y períodos históricos. Además de producciones vinculadas con la música pop contemporánea, el listado incorpora la banda sonora del videojuego Doom, compuesta por Bobby Prince en 1993, y el álbum original del musical Chicago, estrenado en 1975.

Las incorporaciones fueron elegidas después de que el público enviara más de 3 mil nominaciones a través del sitio web de la Biblioteca del Congreso. Según la institución, el álbum debut de Weezer estuvo entre los títulos más solicitados por los usuarios.

La inclusión de 1989 representa la primera ocasión en que una grabación de Taylor Swift ingresa al registro. Lo mismo ocurre con Beyoncé, cuya canción “Single Ladies (Put a Ring on It)” se convirtió en su primera obra seleccionada por la institución.

La canción "Single ladies" de Beyoncé también ingresó al registro nacional de grabaciones. (Captura de video)
La canción "Single ladies" de Beyoncé también ingresó al registro nacional de grabaciones. (Captura de video)

Entre las incorporaciones también figura la transmisión original de The Fight of the Century: Ali vs. Frazier, correspondiente a la pelea de boxeo entre Muhammad Ali y Joe Frazier realizada el 8 de marzo de 1971. Se trata de la única grabación no musical añadida este año.

La clase de 2026 incluye además varios títulos asociados al country de la década de 1990, entre ellos Rumor Has It de Reba McEntire, The Wheel de Rosanne Cash y “Go Rest High on That Mountain” de Vince Gill.

La incorporación de The Wheel marca además un hecho particular dentro del registro: es la primera vez que un padre y una hija forman parte de la colección. Johnny Cash había ingresado previamente en 2003 con el álbum At Folsom Prison.

En declaraciones difundidas por la Biblioteca del Congreso, Rosanne Cash habló sobre la permanencia emocional que mantiene con las canciones de ese disco.

Rosanne Cash también es parte de este archivo histórico al igual que su padre Johnny Cash. (REUTERS)
Rosanne Cash también es parte de este archivo histórico al igual que su padre Johnny Cash. (REUTERS)

“Canté The Wheel hace un par de semanas en una presentación y sentí escalofríos mientras la interpretaba. Después le dije al público: ‘Qué regalo es cantar una canción de hace más de 30 años y seguir sintiéndola tan viva dentro de mí’”, comentó.

La lista de incorporaciones de 2026 también incluye “Cocktails for Two” de Spike Jones and His City Slickers (1944), “Mambo No. 5” de Pérez Prado (1950), “Teardrops From My Eyes” de Ruth Brown (1950) y “Fly Me to the Moon (In Other Words)” de Kaye Ballard (1954).

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