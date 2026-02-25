Gobierno de Estados Unidos activa centro de llamadas para estadounidenses por la violencia en México

El Departamento de Estado de Estados Unidos activa una línea de emergencia para estadounidenses en México tras la muerte de "El Mencho". Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

La reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos ante la violencia reciente en México llevó a la puesta en marcha de una línea de atención de emergencia para ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el país.

Esta iniciativa busca brindar asistencia directa y actualizada a viajeros y residentes estadounidenses luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el Departamento de Estado en redes sociales este 25 de febrero.

La escalada de incidentes del pasado 22 de febrero, acompañada por el despliegue de fuerzas de seguridad mexicanas, motivó la actualización de advertencias y recomendaciones oficiales para quienes permanecen o viajan dentro de México.

Alertas y restricciones de la Embajada de Estados Unidos en México

La Embajada de Estados Unidos en México suspende restricciones en Tijuana y Monterrey luego de un análisis de seguridad tras el operativo contra el CJNG. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

La Embajada de Estados Unidos en México comunicó el pasado 24 de febrero la suspensión de todas las restricciones para su personal en Tijuana y Monterrey. Estas limitaciones se habían impuesto tras el operativo que resultó en la muerte de “El Mencho” el 22 de febrero.

No obstante, la sede diplomática mantuvo el toque de queda nocturno para empleados en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, todas ellas ubicadas en el estado de Jalisco. Esta medida, que prohíbe salir de las zonas metropolitanas designadas durante la noche, responde a la evaluación constante de los riesgos de seguridad.

El tráfico aéreo se ha restablecido en gran parte. Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta reanudaron sus actividades, ofreciendo todos los servicios y vuelos adicionales para responder a la demanda. Las autoridades aeroportuarias y la embajada confirmaron que ambos recintos operan a plena capacidad.

Por vía terrestre, no se han emitido cierres oficiales por parte de las autoridades, pero importantes carreteras estatales, incluyendo la que conecta Guadalajara y Puerto Vallarta, aún no han sido totalmente reabiertas.

Durante el 22 de febrero, la sede diplomática instó a los estadounidenses a resguardarse en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, así como a evitar desplazamientos no esenciales. También aconsejó mantenerse informados a través de medios locales y acatar las instrucciones de las autoridades mexicanas.

Colaboración, operativo y comunicación Sheinbaum-Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló con Donald Trump por teléfono. La mandataria se refirió al operativo contra "El Mencho" (Archivo Infobae).

En cuanto a la coordinación bilateral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este 25 de febrero que sostuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, hace dos días.

“Me llamó antier, una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del Gobierno de EU”, explicó Sheinbaum en su conferencia matutina.

Por su parte, Trump aseguró en el discurso del Estado de la Unión la participación de Estados Unidos: “Hemos neutralizado a uno de los capos de los cárteles más siniestros del mundo, ustedes lo vieron ayer... en enero”. El mandatario subrayó la prioridad que otorga su administración a la cooperación en seguridad con México.

Sheinbaum matizó posteriormente que la acción sobre el terreno fue ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional de México, y aclaró que la colaboración con Estados Unidos se limitó al ámbito de la inteligencia. La mandataria defendió la autonomía de la operación mexicana ante las declaraciones del gobierno estadounidense.