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EN VIVO | El régimen iraní reabrió su espacio aéreo en medio de la tregua con Estados Unidos

A partir de las 7 de la mañana (hora local) del país persa, la Autoridad de Aviación Civil informó que las rutas aéreas en la parte oriental del país fueron reabiertas para los vuelos internacionales

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El destructor de misiles guiados USS Michael Murphy (DDG 112) patrulla el mar Arábigo (@CENTCOM)
El destructor de misiles guiados USS Michael Murphy (DDG 112) patrulla el mar Arábigo (@CENTCOM)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunciaron el viernes que el estrecho de Ormuz está completamente abierto al tránsito de buques comerciales.

No obstante, el mandatario republicano advirtió que el bloqueo naval estadounidense a los buques y puertos iraníes “seguirá vigente a pleno rendimiento” hasta que Irán alcance un acuerdo con Washington para poner fin a la guerra.

Tras el anuncio de Irán sobre la apertura del paso marítimo, los precios del petróleo registraron una caída del 9% y Wall Street marcó un máximo histórico el viernes. Las bolsas encadenan su tercera semana consecutiva de ganancias, impulsadas por la expectativa de que Estados Unidos e Irán logren evitar un escenario de mayor impacto económico global.

El alto el fuego de 10 días en Israel y Líbano se mantiene estable luego de más de un mes de enfrentamientos entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que el Ejército israelí “aún no ha terminado” con Hezbollah.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:00 hsHoy

El tráfico y la tensión en Medio Oriente podrían impedir una rápida caída en los precios de la gasolina

La baja velocidad a la que viajan los buques petroleros desde los puertos hasta las refinerías, las persistentes preocupaciones de seguridad, el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y los daños a la infraestructura energética en Medio Oriente influyen en el valor del combustible

Embarcaciones navegan por el estrecho de Ormuz, al fondo, mientras que en primer plano se observan los daños que, según testigos, fueron causados por varios ataques aéreos recientes durante la campaña militar de Estados Unidos e Israel (AP/Asghar Besharati)
Embarcaciones navegan por el estrecho de Ormuz, al fondo, mientras que en primer plano se observan los daños que, según testigos, fueron causados por varios ataques aéreos recientes durante la campaña militar de Estados Unidos e Israel (AP/Asghar Besharati)

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán anunciaron la reapertura total del estrecho de Ormuz a la navegación comercial luego de casi siete semanas de guerra, los precios del petróleo se desplomaron un 10% y el mercado bursátil registró un marcado repunte el viernes.

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06:30 hsHoy

El régimen iraní afirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto si se mantiene el alto al fuego

EEUU aclaró que no está bloqueando el estrecho de Ormuz sino solo los puertos de Irán (@CENTCOM)
EEUU aclaró que no está bloqueando el estrecho de Ormuz sino solo los puertos de Irán (@CENTCOM)

El portavoz del Ministerio de Defensa de Irán declaró este sábado que el estrecho de Ormuz permanece abierto únicamente en el marco del alto el fuego vigente y bajo condiciones específicas

El estrecho de Ormuz solo está abierto en caso de alto el fuego y de forma limitada, con la condición de que no se permita el tránsito de buques militares ni de aquellos vinculados a fuerzas hostiles”, afirmó Reza Talaei-Nik.

El funcionario advirtió que la situación actual es temporal y podría cambiar si aumenta la presión sobre Hezbolá, grupo respaldado por Irán, en el Líbano.

06:01 hsHoy

El jefe del ejército de Pakistán concluyó su visita de tres días a Irán

El jefe del ejército de Pakistán, mariscal de campo Asim Munir, concluyó este sábado una visita de tres días a Teherán, donde mantuvo reuniones con los principales líderes y negociadores iraníes en el marco de los esfuerzos diplomáticos para resolver la guerra en Oriente Medio.

Según informó el ejército paquistaní, Munir se reunió con varias autoridades de alto nivel en Irán, subrayando la “inquebrantable determinación de Pakistán de facilitar una solución negociada... y de promover la paz, la estabilidad y la prosperidad”. La visita precede a las conversaciones de paz que se esperan en Islamabad en los próximos días.

05:32 hsHoy

El jefe de la Armada estadounidense desmintió la escasez de alimentos en portaaviones y buques en Medio Oriente

Un avión de vigilancia E-2D Hawkeye despega de la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, durante el ataque de la Operación Furia Épica contra Irán el 31 de marzo de 2026 (REUTERS)
Un avión de vigilancia E-2D Hawkeye despega de la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, durante el ataque de la Operación Furia Épica contra Irán el 31 de marzo de 2026 (REUTERS)

La Oficina del Jefe de Operaciones Navales desmintió los informes sobre una supuesta escasez de alimentos a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln y del USS Tripoli.

“Tanto el USS Abraham Lincoln como el USS Tripoli tienen a bordo suficiente comida para ofrecer a sus tripulaciones opciones saludables”, afirmó el jefe de operaciones navales en un comunicado difundido en X.

“La salud y el bienestar de nuestros marineros e infantes de marina son mi máxima prioridad, y cada miembro de la tripulación continúa recibiendo comidas completas y nutricionalmente equilibradas”, añadió el comunicado.

05:05 hsHoy

El Ejército israelí neutralizó a un terrorista armado en el asentamiento de Negohot, en Cisjordania

Las FDI completaron su despliegue en la "línea antitanque" contra los terroristas de Hezbollah en Líbano
Las FDI neutralizaron a un terrorista armado en el asentamiento de Negohot, en Cisjordania

Un individuo armado fue neutralizado este sábado en el asentamiento de Negohot, en Cisjordania, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Durante el incidente, se activaron las sirenas de alerta por infiltración en la comunidad de South Hebron Hills.

De acuerdo con el reporte militar, el sospechoso portaba un cuchillo. No se han registrado otros heridos en el suceso. Por el momento, se desconoce el estado del sospechoso y las autoridades no han especificado si la acción fue realizada por tropas o por civiles.

Las FDI informaron que las operaciones de registro en la zona continúan.

04:25 hsHoy

Australia afirmó que la apertura del estrecho de Ormuz es una “noticia positiva”

“Esperamos que así sea. Esta fue una noticia positiva que recibimos anoche”, dijo el primer ministro australiano, Anthony Albanese, a los periodistas en Sídney el sábado.

“Pero sabemos que es muy frágil y no damos por sentado que todo saldrá bien. Lo que hacemos es prepararnos lo mejor posible para la incertidumbre que existe”, añadió Albanese.

04:00 hsHoy

Trump dice que bloqueo de EEUU a puertos de Irán “se mantendrá” si no hay acuerdo con Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación a bordo del Air Force One en ruta a la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 17 de abril de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación a bordo del Air Force One en ruta a la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 17 de abril de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes por la noche que mantendrá el bloqueo de los puertos iraníes si n

o se logra un acuerdo de paz con Teherán, y advirtió que podría no extender el alto el fuego una vez que expire la próxima semana.

Quizás no lo prorrogue, pero el bloqueo se mantendrá”, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One.

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