EN VIVO | El régimen iraní reabrió su espacio aéreo en medio de la tregua con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunciaron el viernes que el estrecho de Ormuz está completamente abierto al tránsito de buques comerciales.
No obstante, el mandatario republicano advirtió que el bloqueo naval estadounidense a los buques y puertos iraníes “seguirá vigente a pleno rendimiento” hasta que Irán alcance un acuerdo con Washington para poner fin a la guerra.
Tras el anuncio de Irán sobre la apertura del paso marítimo, los precios del petróleo registraron una caída del 9% y Wall Street marcó un máximo histórico el viernes. Las bolsas encadenan su tercera semana consecutiva de ganancias, impulsadas por la expectativa de que Estados Unidos e Irán logren evitar un escenario de mayor impacto económico global.
El alto el fuego de 10 días en Israel y Líbano se mantiene estable luego de más de un mes de enfrentamientos entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que el Ejército israelí “aún no ha terminado” con Hezbollah.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán anunciaron la reapertura total del estrecho de Ormuz a la navegación comercial luego de casi siete semanas de guerra, los precios del petróleo se desplomaron un 10% y el mercado bursátil registró un marcado repunte el viernes.
El régimen iraní afirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto si se mantiene el alto al fuego
El portavoz del Ministerio de Defensa de Irán declaró este sábado que el estrecho de Ormuz permanece abierto únicamente en el marco del alto el fuego vigente y bajo condiciones específicas
“El estrecho de Ormuz solo está abierto en caso de alto el fuego y de forma limitada, con la condición de que no se permita el tránsito de buques militares ni de aquellos vinculados a fuerzas hostiles”, afirmó Reza Talaei-Nik.
El funcionario advirtió que la situación actual es temporal y podría cambiar si aumenta la presión sobre Hezbolá, grupo respaldado por Irán, en el Líbano.
El jefe del ejército de Pakistán concluyó su visita de tres días a Irán
El jefe del ejército de Pakistán, mariscal de campo Asim Munir, concluyó este sábado una visita de tres días a Teherán, donde mantuvo reuniones con los principales líderes y negociadores iraníes en el marco de los esfuerzos diplomáticos para resolver la guerra en Oriente Medio.
Según informó el ejército paquistaní, Munir se reunió con varias autoridades de alto nivel en Irán, subrayando la “inquebrantable determinación de Pakistán de facilitar una solución negociada... y de promover la paz, la estabilidad y la prosperidad”. La visita precede a las conversaciones de paz que se esperan en Islamabad en los próximos días.
El jefe de la Armada estadounidense desmintió la escasez de alimentos en portaaviones y buques en Medio Oriente
La Oficina del Jefe de Operaciones Navales desmintió los informes sobre una supuesta escasez de alimentos a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln y del USS Tripoli.
“Tanto el USS Abraham Lincoln como el USS Tripoli tienen a bordo suficiente comida para ofrecer a sus tripulaciones opciones saludables”, afirmó el jefe de operaciones navales en un comunicado difundido en X.
“La salud y el bienestar de nuestros marineros e infantes de marina son mi máxima prioridad, y cada miembro de la tripulación continúa recibiendo comidas completas y nutricionalmente equilibradas”, añadió el comunicado.
El Ejército israelí neutralizó a un terrorista armado en el asentamiento de Negohot, en Cisjordania
Un individuo armado fue neutralizado este sábado en el asentamiento de Negohot, en Cisjordania, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Durante el incidente, se activaron las sirenas de alerta por infiltración en la comunidad de South Hebron Hills.
De acuerdo con el reporte militar, el sospechoso portaba un cuchillo. No se han registrado otros heridos en el suceso. Por el momento, se desconoce el estado del sospechoso y las autoridades no han especificado si la acción fue realizada por tropas o por civiles.
Las FDI informaron que las operaciones de registro en la zona continúan.
Australia afirmó que la apertura del estrecho de Ormuz es una “noticia positiva”
“Esperamos que así sea. Esta fue una noticia positiva que recibimos anoche”, dijo el primer ministro australiano, Anthony Albanese, a los periodistas en Sídney el sábado.
“Pero sabemos que es muy frágil y no damos por sentado que todo saldrá bien. Lo que hacemos es prepararnos lo mejor posible para la incertidumbre que existe”, añadió Albanese.
Trump dice que bloqueo de EEUU a puertos de Irán “se mantendrá” si no hay acuerdo con Teherán
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes por la noche que mantendrá el bloqueo de los puertos iraníes si n
o se logra un acuerdo de paz con Teherán, y advirtió que podría no extender el alto el fuego una vez que expire la próxima semana.
“Quizás no lo prorrogue, pero el bloqueo se mantendrá”, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One.