EN VIVO | El régimen iraní reabrió su espacio aéreo en medio de la tregua con Estados Unidos

El destructor de misiles guiados USS Michael Murphy (DDG 112) patrulla el mar Arábigo (@CENTCOM)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunciaron el viernes que el estrecho de Ormuz está completamente abierto al tránsito de buques comerciales.

No obstante, el mandatario republicano advirtió que el bloqueo naval estadounidense a los buques y puertos iraníes “seguirá vigente a pleno rendimiento” hasta que Irán alcance un acuerdo con Washington para poner fin a la guerra.

Tras el anuncio de Irán sobre la apertura del paso marítimo, los precios del petróleo registraron una caída del 9% y Wall Street marcó un máximo histórico el viernes. Las bolsas encadenan su tercera semana consecutiva de ganancias, impulsadas por la expectativa de que Estados Unidos e Irán logren evitar un escenario de mayor impacto económico global.

El alto el fuego de 10 días en Israel y Líbano se mantiene estable luego de más de un mes de enfrentamientos entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que el Ejército israelí “aún no ha terminado” con Hezbollah.