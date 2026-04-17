La aurora boreal será visible en diversas zonas de Estados Unidos, incluida Nueva York

El viento solar de alta velocidad, proveniente de un agujero coronal en la corona solar, es el causante directo del fenómeno visible en latitudes medias (Matt Jensen/via REUTERS).

Una tormenta geomagnética de nivel G2, considerada moderada por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), provocará un fenómeno poco habitual en varias regiones de Estados Unidos: se podrá ver la aurora boreal durante la noche del viernes 17 de abril y la madrugada del sábado 18 debido a un flujo de viento solar de alta velocidad generado por un extenso agujero en la corona solar, reportó FOX5 NY.

El fenómeno lumínico podrá ser observado en Nueva York, Idaho, Alaska, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Washington y Wisconsin, con posibilidades adicionales en Illinois, Indiana, Iowa, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oregón, Vermont y Wyoming.

Recomendaciones y advertencias de los expertos

El pronóstico señala que el mejor momento para observar las luces del norte será entre las 22:00 y las 2:00, cuando la oscuridad alcanza su punto máximo. La ausencia de luz lunar, resultado de la luna nueva de abril, aumentará la visibilidad y el brillo de la aurora, según The New York Post.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA recomendó elegir ubicaciones alejadas de la contaminación lumínica urbana y con visión despejada hacia el cielo del norte para mejorar la observación.

Para aquellos que deseen fotografiar la aurora, expertos citados por Forbes y The New York Post recomiendan utilizar cámaras DSLR o smartphones modernos con modos nocturnos, evitar lentes ultraangulares y estabilizar el dispositivo para obtener mejores resultados.

Auroras boreales se observaron en Johnston, Iowa, el 11 de noviembre de 2025 (Brian Owens/via REUTERS).

Asimismo, la NOAA advirtió que, si bien el principal efecto será el espectáculo luminoso, podrían producirse apagones menores o moderados en las radiocomunicaciones durante el pico de la tormenta geomagnética.

Por otra parte, los observadores deben mantener un seguimiento constante de las condiciones meteorológicas, ya que la predicción del clima espacial presenta un margen alto de variabilidad. Por este motivo, la agencia recomienda consultar su panel de auroras para acceder a información actualizada sobre la intensidad esperada y el alcance del fenómeno.

La NOAA advierte que, aunque el principal efecto será la aurora boreal, la tormenta puede causar interferencias menores o moderadas en radiocomunicaciones (@RobWrightImages via X/REUTERS).

La física detrás del fenómeno: de la corona solar a la aurora boreal en latitudes medias

De acuerdo con The New York Post y Fox Weather, los efectos de cada tormenta solar dependen del alcance de los flujos de viento solar, conocidos como Corrientes de Alta Velocidad (HSS), que en este caso se originan a partir de agujeros coronales: regiones menos densas en la corona solar donde las líneas magnéticas se abren y permiten que el viento solar escape a gran velocidad. Cuando esta corriente de partículas alcanza la Tierra, se incrementa la actividad geomagnética responsable de la formación de las auroras.

En consecuencia, la aurora boreal se genera cuando estas partículas cargadas penetran la atmósfera terrestre y colisionan con moléculas de oxígeno y nitrógeno. En este proceso los electrones elevan su energía y, al regresar a su estado original, liberan luz.

Según la NASA, la tonalidad que presenta la aurora depende del tipo de gas con el que chocan las partículas cargadas. El impacto con el oxígeno genera resplandores verdes y amarillos, e incluso rojos en algunas ocasiones, mientras que la interacción con el nitrógeno produce tonos azules.

El colorido de la aurora boreal varía por los gases atmosféricos: el oxígeno produce verdes, amarillos y rojos, el nitrógeno origina tonos azules intensos (REUTERS/Jonathan Drake).

Las auroras boreales suelen ser más visibles en regiones polares como Alaska, el norte de Canadá y Escandinavia. No obstante, en periodos de intensa actividad solar, la oval auroral se expande y posibilita la observación del fenómeno en latitudes más meridionales, reportó Fox Weather.

Factores locales, como la contaminación lumínica, inciden en la experiencia visual: una alta presencia de luz artificial puede reducir la visibilidad, lo que genera que la aurora parezca solo una tenue bruma verdosa, mientras que una mayor intensidad del fenómeno produce colores más definidos y vivos.