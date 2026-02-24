México

Embajada de Estados Unidos en México levanta alertas en Tijuana y Monterrey

El retiro de las limitaciones sobre movimiento de empleados en estas ciudades ocurre después del análisis del operativo contra “El Mencho”

Guardar
El toque de queda nocturno
El toque de queda nocturno sigue vigente para empleados estadounidenses en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán por medidas de seguridad. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

La Embajada de Estados Unidos en México informó este 24 de febrero que se suspendieron todas las restricciones para el personal estadounidense en Tijuana y Monterrey impuestas tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” el pasado 22 de febrero.

Sin embargo, Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán (las tres ciudades en Jalisco) mantienen toques de queda nocturnos para empleados gubernamentales de Estados Unidos, quienes tampoco pueden salir de las áreas metropolitanas designadas.

El tránsito por vía aérea y terrestre se ha reanudado en Guadalajara y Puerto Vallarta, aunque no em si totalidad

Se reanudan los vuelos en
Se reanudan los vuelos en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. REUTERS/Daniel Becerril

La reanudación de los vuelos en Guadalajara ha vuelto la normalidad a las operaciones aéreas, mientras que en Puerto Vallarta se programaron vuelos adicionales para cubrir la alta demanda. Las autoridades confirmaron que ambos aeropuertos se encuentran seguros y con todos sus servicios activos.

En cuanto al tránsito terrestre, no existen reportes de cierres impuestos por autoridades locales, aunque se advirtió que algunas vías estatales en Jalisco, como la que conecta Guadalajara y Puerto Vallarta, no han sido completamente reabiertas.

La embajada recomendó a los viajeros verificar los horarios con sus aerolíneas, considerar reservas alternativas si se cancelan vuelos directos a Estados Unidos y planificar con anticipación ante posibles filas.

Se aconsejó, además, mantener informados a familiares, estar atentos a los medios locales y seguir las instrucciones de las autoridades.

Alertas emitidas por la Embajada estadounidense durante operativo contra “El Mencho”

Autoridades estadounidenses recomendaron a sus
Autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos evitar desplazamientos y permanecer resguardados en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. REUTERS/Alfonso Lepe

La embajada de Estados Unidos en México instó el pasado 22 de febrero a sus ciudadanos a permanecer resguardados y evitar desplazamientos en al menos cinco estados mexicanos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Información en desarrollo

Temas Relacionados

EmbajadaEstados UnidosTijuanaMonterreyEl MenchoSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Miguel Herrera asistirá al Mundial 2026 sin Costa Rica: TUDN lo presenta como analista deportivo

El ex técnico de los Ticos aceptó la invitación de regresar a los micrófonos para vivir de cerca la actividad mundialista

Miguel Herrera asistirá al Mundial

Ricardo Monreal confirma nueva reunión con Sheinbaum para afinar la reforma electoral

El líder morenista descarta ruptura con aliados y afirma que el desacuerdo es temporal mientras se revisa la iniciativa constitucional

Ricardo Monreal confirma nueva reunión

De la muerte de Hiromi a Héctor Zamorano: las tragedias que marcaron La Academia

Los ex alumnos de las distintas generaciones han tenido decesos

De la muerte de Hiromi

Morena bloquea en la Cámara de Diputados propuesta del PAN para eliminar impuestos al aguinaldo

La reforma laboral que reduce la jornada a 40 horas se encuentra en revisión para posibles modificaciones en San Lázaro

Morena bloquea en la Cámara

Beca Rita Cetina 2026: los siguientes beneficiarios recibirán su pago el 25 de febrero

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos a estudiantes de secundaria pública en México

Beca Rita Cetina 2026: los
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Hay problemas. Te amo, Bere”:

“Hay problemas. Te amo, Bere”: el mensaje de despedida que Edwin Ocampo envío antes de morir en operativo contra “El Mencho”

Suprema Corte guarda un minuto de silencio en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en operativo contra “El Mencho”

Transporte público en Guadalajara estará restablecido en su totalidad antes de terminar el día, afirma Pablo Lemus

Se mantiene un bloqueo carretero en Jalisco tras abatimiento de “El Mencho”: autoridades continúan removiendo unidades

Gobernador de Michoacán reconoce en el Día de la Bandera a Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas de México por operativo contra “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

De la muerte de Hiromi

De la muerte de Hiromi a Héctor Zamorano: las tragedias que marcaron La Academia

Demon Slayer: estos son los detalles que tienes que conocer antes de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

Cuánto cuestan los boletos para Rüfus Du Sol en el Estadio GNP Seguros de CDMX

¿Quién era Héctor Zamorano y qué hizo después de ser parte de la primera generación de La Academia?

Muerte de Héctor Zamorano: qué fue de todos los integrantes de la primera generación de La Academia

DEPORTES

Miguel Herrera asistirá al Mundial

Miguel Herrera asistirá al Mundial 2026 sin Costa Rica: TUDN lo presenta como analista deportivo

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales

FIFA no retirará sedes a México para el Mundial 2026 por inseguridad, afirmó el gobernador de Jalisco

Gabriela Cuevas descarta cancelación del Mundial 2026 pese a ola de violencia y preocupaciones internacionales: “México volverá a hacer historia”