Embajada de Estados Unidos en México levanta alertas en Tijuana y Monterrey

El toque de queda nocturno sigue vigente para empleados estadounidenses en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán por medidas de seguridad. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

La Embajada de Estados Unidos en México informó este 24 de febrero que se suspendieron todas las restricciones para el personal estadounidense en Tijuana y Monterrey impuestas tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” el pasado 22 de febrero.

Sin embargo, Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán (las tres ciudades en Jalisco) mantienen toques de queda nocturnos para empleados gubernamentales de Estados Unidos, quienes tampoco pueden salir de las áreas metropolitanas designadas.

El tránsito por vía aérea y terrestre se ha reanudado en Guadalajara y Puerto Vallarta, aunque no em si totalidad

Se reanudan los vuelos en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. REUTERS/Daniel Becerril

La reanudación de los vuelos en Guadalajara ha vuelto la normalidad a las operaciones aéreas, mientras que en Puerto Vallarta se programaron vuelos adicionales para cubrir la alta demanda. Las autoridades confirmaron que ambos aeropuertos se encuentran seguros y con todos sus servicios activos.

En cuanto al tránsito terrestre, no existen reportes de cierres impuestos por autoridades locales, aunque se advirtió que algunas vías estatales en Jalisco, como la que conecta Guadalajara y Puerto Vallarta, no han sido completamente reabiertas.

La embajada recomendó a los viajeros verificar los horarios con sus aerolíneas, considerar reservas alternativas si se cancelan vuelos directos a Estados Unidos y planificar con anticipación ante posibles filas.

Se aconsejó, además, mantener informados a familiares, estar atentos a los medios locales y seguir las instrucciones de las autoridades.

Alertas emitidas por la Embajada estadounidense durante operativo contra “El Mencho”

Autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos evitar desplazamientos y permanecer resguardados en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. REUTERS/Alfonso Lepe

La embajada de Estados Unidos en México instó el pasado 22 de febrero a sus ciudadanos a permanecer resguardados y evitar desplazamientos en al menos cinco estados mexicanos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Información en desarrollo