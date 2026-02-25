Donald Trump destaca la muerte de “El Mencho” en su discurso del Estado de la Unión

Donald Trump mencionó la muerte de "El Mencho" en su discurso del Estado de la Unión. Kenny Holston/Pool via REUTERS

Durante su discurso del Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recalcó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Trump mencionó sobre el tema de las drogas “también hemos neutralizado a uno de los capos de los carteles más siniestros del mundo, ustedes lo vieron ayer... en enero”. Aunque no fue mencionado el nombre ni el alias de Nemesio Oseguera Cervantes y posteriormente habló de la caída de Nicolás Maduro, así como los detalles de la operación militar del 3 de enero.

En el contexto de la lucha contra las drogas y la seguridad del hemisferio occidental, Donald Trump recordó que nombró a los cárteles como organizaciones terroristas y señaló la presencia de dichos grupos en territorio mexicano.

“Por años grandes partes de nuestro territorio, incluyendo grandes partes de México, realmente muy grandes partes de México, han sido controladas por cárteles de la droga asesinos, por eso designé a estos carteles como organizaciones terroristas extranjeras y declaré el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva”, puntualizó Trump.

Donald Trump menciona la llegada de barriles de petróleo venezolano

U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address in the House Chamber of the U.S. Capitol in Washington, D.C., U.S., February 24, 2026. REUTERS/Jessica Koscielniak/Pool

Donald Trump afirmó que Estados Unidos recibió más de 80 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela, cifra que supera los 50 millones anunciados por el propio mandatario la semana pasada durante un acto en Roma, Georgia.

“Hemos recibido más de 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela”, expresó Trump.

En el plano de la producción interna, el presidente subrayó que Estados Unidos alcanzó el nivel más alto jamás registrado de producción de gas natural, reiterando su promesa de impulsar el sector energético nacional mediante nuevos procesos de perforación.

Como medida posterior a la detención de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses, Trump anticipó que Estados Unidos planea mantener bajo su control las ventas y los ingresos derivados del petróleo venezolano sin límite temporal definido.

Panorama de Donald Trump antes del discurso del Estado de la Unión

Donald Trump llega en un ambiente adverso al discurso del Estado de la Unión debido a las decisiones de la Suprema corte sobre sus aranceles. REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Donald Trump comparece este martes ante el Congreso de Estados Unidos para pronunciar el tradicional discurso del Estado de la Unión, en una intervención marcada por días de agitación en su administración tras la anulación de su política arancelaria por la Corte Suprema y una desaceleración económica mayor a la prevista.

Con el lema “Estados Unidos a los 250 años: Fuerte, próspero y respetado”, Trump enfocará su discurso en el aniversario del país, según indicó un funcionario de la Casa Blanca. Este enfoque busca resaltar logros y proyectar estabilidad frente al escenario de incertidumbre reciente.

Como parte de las medidas principales que anunciará durante su intervención, el presidente Trump detallará un plan que obligará a las empresas tecnológicas a asumir el incremento de los costos de la electricidad generado por la construcción de nuevos centros de datos de inteligencia artificial, una respuesta a la inquietud ciudadana por el alza de los precios.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, adelantó que la agenda presidencial incluirá iniciativas destinadas a mejorar las oportunidades económicas de la fuerza laboral local.